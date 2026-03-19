Carmen, cocinera y su receta de callos con garbanzos.

Carmen, cocinera y su receta de callos con garbanzos.

Estilo de vida

Carmen, cocinera: "Los callos con garbanzos no se hacen solo con chorizo, también con 60 g de jamón y 1 manita de cerdo"

Esta receta demuestra que, con ingredientes sencillos y buena técnica, se puede alcanzar un resultado extraordinario.

Más información: Susi Díaz, chef: "La cena más rápida y sin ensuciar se hace salteando 1 bote de garbanzos y unos langostinos con vino"

Publicada

0 votos

  • Comensales: 6

En Cádiz no se habla de callos con garbanzos, sino de menudo gaditano. Un guiso contundente, aromático y profundamente ligado a la cocina familiar que ha pasado de generación en generación.

La cocinera Carmen lo tiene claro: esta receta no es suya, es de su madre, "una de las mejores cocineras del mundo".

Carmen Butrón su secreto para unas gambas al ajillo perfectas.

Desde su canal Cocina con Carmen, comparte un plato que define como humilde, nutritivo y perfecto para reunir a seis personas alrededor de la mesa.

Un guiso de cuchara que mejora con el reposo y que, como todos los grandes estofados, exige paciencia y respeto por el proceso.

Guiso con raíces y técnica

El menudo gaditano combina callos de ternera, manita de cerdo y garbanzos. La mezcla aporta gelatina natural, textura melosa y una profundidad de sabor que solo se consigue con cocciones largas y especias bien equilibradas.

Uno de los pasos más importantes, según Carmen, es retirar la espuma que aparece al inicio de la cocción. Ese gesto, aparentemente simple, limpia el caldo y garantiza un resultado más fino y sabroso.

Ana Mena sobre la receta favorita de su abuela

La receta se prepara preferiblemente en olla a presión, lo que reduce considerablemente el tiempo hasta que los callos quedan tiernos. No obstante, también puede elaborarse en olla tradicional, aunque el proceso será más largo y exigirá controlar mejor el punto de la carne.

Otro elemento esencial es el uso de embutidos y hierbas aromáticas. El jamón serrano y el chorizo aportan intensidad y grasa, mientras que la hierbabuena introduce un matiz fresco que equilibra el conjunto. El resultado es un guiso potente, pero equilibrado.

Textura y reposo

Carmen insiste en que el éxito del menudo gaditano depende de lograr que los callos estén realmente tiernos. No basta con que estén cocidos: deben tener esa textura suave que casi se deshace, pero mantiene estructura al morder.

Tras la primera cocción a presión, se incorporan las patatas y la hierbabuena para una segunda fase más breve. Este paso permite ajustar la sal y las especias antes del tramo final, algo fundamental en un plato con tantos matices.

Ingredientes

Callos con garbanzos

  • 500 g de callos (se pueden comprar ya limpios y cortados)
  • 500 g de garbanzos (dejados en remojo la noche anterior; una vez hidratados pesarán aproximadamente un kilo) o 1 bote
  • 1 manita de cerdo
  • 60 g de jamón serrano
  • 60 g de chorizo
  • 1 patata
  • 1 cebolla
  • 1 tomate rojo maduro
  • 1 trozo de pimiento rojo
  • 1 trozo de pimiento verde
  • 4 dientes de ajo
  • Aceite de oliva
  • Un poco de perejil
  • Unas ramitas de hierbabuena
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal al gusto
  • 2 cucharaditas de "especias de menudo". Si no las consigues, puedes sustituirlas por la siguiente mezcla: 1 cucharadita de cilantro, 1/2 cucharadita de pimienta negra, 1/2 cucharadita de cominos y 1 guindilla
  • 3 litros de agua (aproximadamente)

Paso 1

Pon una olla (idealmente a presión) a fuego fuerte con los 3 litros de agua y espera a que se caliente.

Paso 2

Mientras el agua se calienta, muele las especias utilizando una picadora, un molinillo de café o un mortero, y resérvalas.

Paso 3

Antes de que el agua comience a hervir, añade a la olla los garbanzos, los callos y la manita de cerdo.

Paso 4

Cuando la olla rompa a hervir, es muy importante que le vayas quitando toda la espuma que sale a la superficie.

Paso 5

Una vez retirada la espuma, incorpora la cebolla, los dientes de ajo, el tomate, ambos pimientos, el jamón, el chorizo, el pimentón dulce, las especias molidas, el perejil, el aceite y la sal al gusto. Remueve todo muy bien para que se integre.

Paso 6

Cierra la olla con su tapa y válvula de presión, y déjala cocinando a fuego fuerte durante 45 minutos (ten en cuenta que si usas una olla tradicional, tardará más tiempo hasta que los callos estén tiernos).

Paso 7

Pasados los 45 minutos, apaga el fuego, aparta la olla y espera a que salga todo el vapor antes de abrirla. Comprueba que los callos estén tiernos y añade la patata y la hierbabuena.

Paso 8

Remueve bien todo y prueba el caldo para comprobar si necesita más especias o sal, ajustando a tu gusto.

Paso 9

Pon nuevamente la olla al fuego (medio alto), pero esta vez con la tapa puesta sin cerrar. Deja cocinar durante 20 minutos o hasta que las patatas estén tiernas (al igual que los garbanzos y los callos).

Como ocurre con la mayoría de los estofados tradicionales, el menudo gitano está aún más rico al día siguiente. Los sabores se asientan, el caldo se espesa ligeramente y el conjunto gana profundidad.