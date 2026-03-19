Carmen, cocinera: "Los callos con garbanzos no se hacen solo con chorizo, también con 60 g de jamón y 1 manita de cerdo"

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En Cádiz no se habla de callos con garbanzos, sino de menudo gaditano. Un guiso contundente, aromático y profundamente ligado a la cocina familiar que ha pasado de generación en generación.

La cocinera Carmen lo tiene claro: esta receta no es suya, es de su madre, "una de las mejores cocineras del mundo".

Desde su canal Cocina con Carmen, comparte un plato que define como humilde, nutritivo y perfecto para reunir a seis personas alrededor de la mesa.

Un guiso de cuchara que mejora con el reposo y que, como todos los grandes estofados, exige paciencia y respeto por el proceso.

Guiso con raíces y técnica

El menudo gaditano combina callos de ternera, manita de cerdo y garbanzos. La mezcla aporta gelatina natural, textura melosa y una profundidad de sabor que solo se consigue con cocciones largas y especias bien equilibradas.

Uno de los pasos más importantes, según Carmen, es retirar la espuma que aparece al inicio de la cocción. Ese gesto, aparentemente simple, limpia el caldo y garantiza un resultado más fino y sabroso.

La receta se prepara preferiblemente en olla a presión, lo que reduce considerablemente el tiempo hasta que los callos quedan tiernos. No obstante, también puede elaborarse en olla tradicional, aunque el proceso será más largo y exigirá controlar mejor el punto de la carne.

Otro elemento esencial es el uso de embutidos y hierbas aromáticas. El jamón serrano y el chorizo aportan intensidad y grasa, mientras que la hierbabuena introduce un matiz fresco que equilibra el conjunto. El resultado es un guiso potente, pero equilibrado.

Textura y reposo

Carmen insiste en que el éxito del menudo gaditano depende de lograr que los callos estén realmente tiernos. No basta con que estén cocidos: deben tener esa textura suave que casi se deshace, pero mantiene estructura al morder.

Tras la primera cocción a presión, se incorporan las patatas y la hierbabuena para una segunda fase más breve. Este paso permite ajustar la sal y las especias antes del tramo final, algo fundamental en un plato con tantos matices.

Ingredientes Callos con garbanzos 500 g de callos (se pueden comprar ya limpios y cortados)

500 g de garbanzos (dejados en remojo la noche anterior; una vez hidratados pesarán aproximadamente un kilo) o 1 bote

1 manita de cerdo

60 g de jamón serrano

60 g de chorizo

1 patata

1 cebolla

1 tomate rojo maduro

1 trozo de pimiento rojo

1 trozo de pimiento verde

4 dientes de ajo

Aceite de oliva

Un poco de perejil

Unas ramitas de hierbabuena

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

2 cucharaditas de "especias de menudo". Si no las consigues, puedes sustituirlas por la siguiente mezcla: 1 cucharadita de cilantro, 1/2 cucharadita de pimienta negra, 1/2 cucharadita de cominos y 1 guindilla

3 litros de agua (aproximadamente) Paso 1 Pon una olla (idealmente a presión) a fuego fuerte con los 3 litros de agua y espera a que se caliente. Paso 2 Mientras el agua se calienta, muele las especias utilizando una picadora, un molinillo de café o un mortero, y resérvalas. Paso 3 Antes de que el agua comience a hervir, añade a la olla los garbanzos, los callos y la manita de cerdo. Paso 4 Cuando la olla rompa a hervir, es muy importante que le vayas quitando toda la espuma que sale a la superficie. Paso 5 Una vez retirada la espuma, incorpora la cebolla, los dientes de ajo, el tomate, ambos pimientos, el jamón, el chorizo, el pimentón dulce, las especias molidas, el perejil, el aceite y la sal al gusto. Remueve todo muy bien para que se integre. Paso 6 Cierra la olla con su tapa y válvula de presión, y déjala cocinando a fuego fuerte durante 45 minutos (ten en cuenta que si usas una olla tradicional, tardará más tiempo hasta que los callos estén tiernos). Paso 7 Pasados los 45 minutos, apaga el fuego, aparta la olla y espera a que salga todo el vapor antes de abrirla. Comprueba que los callos estén tiernos y añade la patata y la hierbabuena. Paso 8 Remueve bien todo y prueba el caldo para comprobar si necesita más especias o sal, ajustando a tu gusto. Paso 9 Pon nuevamente la olla al fuego (medio alto), pero esta vez con la tapa puesta sin cerrar. Deja cocinar durante 20 minutos o hasta que las patatas estén tiernas (al igual que los garbanzos y los callos).

Como ocurre con la mayoría de los estofados tradicionales, el menudo gitano está aún más rico al día siguiente. Los sabores se asientan, el caldo se espesa ligeramente y el conjunto gana profundidad.