De la exposición de Pedro del Hierro al concierto de jazz más exclusivo: todos los planes de Magas para esta semana

Ya bien adentrados en el mes de septiembre, la agenda cultural se llena de planes en cada punto de España. A medio camino entre el verano y el otoño, este mes siempre se presenta como la última oportunidad para disfrutar de terrazas de ensueño, y retomar el año 'escolar' con ánimo, descubriendo múltiples novedades.

Este 2024, nos vuelve a sorprender con festivales, planes de ocio como escape room y juegos de pistas, pero también exposiciones y conciertos, que se presentan como un paréntesis en la vorágine del día a día. Desde Magas, recopilamos los mejores planes de la semana.

Una exposición única

Polaroids de backstage del desfile colección primavera-verano 1993. © Archivo Pedro del Hierro (Diego Santos Vivero)

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid y La Fábrica, en colaboración con Tendam, han inaugurado la exposición 'Pedro del Hierro. Del maestro a la marca', un homenaje al diseñador Pedro del Hierro con motivo de su 50 aniversario, que permanecerá en la sala Pardo Bazán del museo desde el 11 de septiembre hasta el 3 de noviembre.

La muestra, comisariada por Laura Cerrato ('Sybilla: el hilo invisible', 2022), rinde homenaje al trabajo de este diseñador fundamental para la moda española, que debutó en 1974 y cuya casa sigue en activo 50 años después, tras su fallecimiento en 2015. Una selección de piezas textiles, imágenes, vídeos y otros soportes recuperan su legado al tiempo que ahonda en una figura tan célebre como desconocida en su profundidad.

Hace 50 años, Pedro del Hierro (Madrid, 1948–2015) mostró por primera vez sus colecciones en la capital española. Con tan solo 28 años, se convertiría en el último modista –y el más joven– en ingresar en la Cámara de la Moda española, recibiendo así el título de Maestro y entrando a formar parte de un colectivo que dejó grandes nombres en la historia de nuestra alta costura, de Pedro Rodríguez a Manuel Pertegaz.

Heredando de su padre el gusto por el arte, pronto abrazó una visión pionera en su generación: para que el mecanismo de la moda operase exitosamente más allá de un pequeño taller de diseño, era imprescindible la fusión entre la creatividad y el sector industrial. Su convicción de que el prêt-à-porter sería fundamental para entender los nuevos estilos de vida, así como para la democratización de la moda, lo distinguió desde sus inicios. Sencillamente imperdible.

¿Dónde? C. de Serrano, 122, Salamanca, 28006, Madrid

Para amantes del jazz

Si te apasiona el género musical, no te puedes perder la nueva edición de Jazz in the Moonlight. Regresa el próximo 13 de septiembre en Only YOU Boutique Hotel, en el corazón de Madrid.

El evento promete llevar a los asistentes a la era dorada del swing y la Nueva Orleans de los años 20. Con un repertorio que mezcla los clásicos atemporales del jazz con modernas reinterpretaciones, siempre con un distintivo toque vintage, la Tropical Moon Jazz Band, la tan aclamada banda de Madrid, será la encargada de hacer vibrar cada nota. Se celebra de 19:30 h a 21:30 h y está al precio de 25 €, consumición incluida.

¿Dónde? C. del Barquillo, 21, Centro, 28004 Madrid

Una terraza única

En la tranquila y bien comunicada zona de Santa Eulària des Riu se encuentra Waves, un complejo residencial que evoca la esencia del Mediterráneo. Está compuesto por 95 apartamentos de obra nueva que destacan por su proximidad al mar y por el fácil acceso a la playa de Santa Eulària, así como sus amplios y luminosos espacios, diseñados para disfrutar de estas vistas al mar con absoluta privacidad.

El proyecto incluye una amplia gama de servicios comunitarios de lujo: un club house, dos piscinas (incluyendo una infinity pool en la azotea), zonas fitness y wellness, con piscina climatizada y cabinas de tratamiento, aparcamientos, trasteros, vigilancia las 24 horas y servicios de chefs a domicilio y de catering. El corazón de Waves cuenta con un espectacular jardín con vegetación autóctona diseñado para disfrutar de la vida en Ibiza en forma de unas eternas vacaciones.

¿Dónde? Santa Eulària des Riu, Islas Baleares

Misterio total

Tras el éxito de su primera temporada con Sherlock Holmes rastreando el 'Misterio del Reloj Detenido', el equipo de actores que ha amenizado tantos martes el salón principal de El Jardín de Arturo Soria, regresa con los primeros 'asesinatos' del curso con una nueva y exclusiva trama los días 10 y 24 de septiembre y el 15 de octubre.

Se trata de 'El Secreto del Hotel Sotavento', una historia con pistas gráficas y una interesante historia que esta vez se ambienta en un alojamiento de montaña en el año 1900 en el que, durante una tormenta, uno de los huéspedes aparece muerto en extrañas circunstancias.

Una vez más, serán los comensales los que tengan que ayudar a resolver el crimen en una experiencia muy divertida que incluye menú degustación de picoteo cerrado compuesto por 7 pases -con opciones para celíacos, veganos y vegetarianos- más bebida y postre a compartir, por 60 € por persona.

¿Dónde? C. de Arturo Soria, 207, Cdad. Lineal, 28043 Madrid

Al son de la música

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Negrita Music Festival (@negritamusicfestival)

Tras su éxito en la anterior edición, el Negrita Music Festival ha regresado por todo lo alto este 2024 en varias ciudades de España. Los 13 y 14 de septiembre llega a la localidad gallega de O Porriño (Vigo).

Contará con algunos de los artistas más relevantes del panorama urbano nacional e internacional, entre los que se encuentran: Maikel Delacalle, Pignoise, Lia Kali, J Abecia, Julieta, Lucho RK, Alvama Ice, Amygdala, Anthony Goodfather, Traffic House y muchos más.

¿Dónde? R. Progreso, 35, 36400 O Porriño, Pontevedra

Para relajarse

Aprovecha las temperaturas cálidas de Palma de Mallorca para descubrir Can Bordoy Grand House & Garden, gestionado por Babylon Hospitality, un alojamiento de 5 estrellas gran lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, construido sobre una antigua casa del siglo XVI y ubicado en el corazón del casco histórico de Palma.

Se encuentra a tan solo unos minutos a pie de uno de los paseos marítimos más bonitos del Mediterráneo y de la 'milla de oro' palmesana. Su majestuoso edificio emerge escondiendo tras de sí un remanso de paz y tranquilidad, al que da forma el jardín privado más grande del centro de la ciudad.

Podrás disfrutar de una azotea con vistas increíbles a la Catedral; Botànic, el primer restaurante plant forward de Mallorca, que eleva a los vegetales al Olimpo de la alta cocina; una exclusiva spa suite que mima los sentidos con exclusivos productos de la marca suiza de cosmética celular antienvejecimiento Swiss Perfection, y con las maravillosas cremas veganas de SCENS; y un servicio hecho a medida que seduce a los huéspedes más exigentes.

¿Dónde? Carrer del Forn de la Glòria, 14, Centre, 07012 Palma, Islas Baleares