Coco, la cocinera china que tiene más de tres millones y medio de seguidores y triunfa con el cachopo

Su nombre es Ke, aunque todo el mundo la conoce como Coco. Es originaria de China, y vino a España cuando contaba con apenas 6 años. En poco más de un año ha conseguido casi tres millones y medio de seguidores en TikTok y algunos menos en el resto de redes sociales (Instagram, Youtube, Facebook y Pinterest).

Apenas se había dedicado a cocinar de forma profesional, hasta que en octubre de 2021 puso en marcha Cocina con Coqui. Aunque es cierto que durante mucho tiempo le hecho una mano a su padre, cocinero de un restaurante chino, se ha tragado infinidad de programas de cocina e incluso se llegó a apuntar a MasterChef, pero no llegó a pasar el casting…

“La cocina y la gastronomía es algo que siempre me han gustado, con tantas posibilidades distintas y con tantas cosas que seguir aprendiendo y descubriendo día tras día. Me siento muy afortunada por poder dedicarme a ello actualmente”, asegura Coco.

Y continúa: “Realmente no tengo ninguna formación profesional en cocina, ni he hecho ningún curso. Eso sí, mi familia siempre ha trabajado en el mundillo de la hostelería y seguro que el estar cerca de los fogones toda mi vida me ha hecho aprender mucho. Así que todo lo que sé a día de hoy lo he aprendido con la experiencia y echándole muchas ganas e ilusión”.

En su página web, se encuentran recogidas la mayoría de las recetas que realiza en el resto de las plataformas, pero mejor explicadas con ingredientes, cantidades y todo tipo de detalles para que las recetas salgan lo mejor posible.

Coco en un momento de la sesión de fotos.

¿Es difícil cocinar platos asiáticos?, ¿y encontrar los productos?

No creo que los platos asiáticos en general sean más complicados de cocinar que los de cualquier otro tipo de cocina. Como en todo, hay recetas muy sencillas que se hacen en 10 minutos, y otras más complejas que llevan más tiempo y cuidado.

Encontrar los productos en España si que puede llegar a ser algo complicado. Cosas como la salsa de soja, la salsa teriyaki, la salsa de chili dulce o el wasabi se pueden encontrar fácilmente. Pero otras, como el miso, el mirin o ciertos condimentos asiáticos más específicos, son más difíciles de encontrar. En supermercados asiáticos suele haber casi todo, pero el problema es que hay pocos.

¿Cuál dirías que es el plato que mejor te sale?

Diría que estoy muy orgullosa de cómo me salen las gyozas, por ejemplo. Al principio cuesta que queden bien, porque es fácil que la masa salga demasiado gruesa o demasiado fina y que se te rompa fácilmente. Pero ahora que he hecho gyozas caseras muchas veces, creo que puedo decir que me salen bastante ricas.

Tanto las gyozas como otros tipos de dumplings me parece que es algo que gusta mucho a mis seguidores. Muchas personas me pasan fotos por Instagram de las gyozas o los baozis que preparan y me hace feliz ver los resultados. Es lo mejor de dedicarse a esto, el ver que las recetas que preparas y compartes le gustan a tantas personas, y que de verdad disfrutan de ellas. Me parece muy satisfactorio.

Y un plato español que te encanta…

Esta pregunta es demasiado complicada… Por suerte soy una amante de la comida en general, y hay muchísimos platos que me chiflan. Por decirte uno, soy muy fan de un buen cachopo, pero te podría haber dicho cualquier otra cosa, como una buena paella o un chuletón gallego.

Dejo por aquí mi receta de un cachopo que hice y que me gustó mucho:

Ingredientes:

8 mini filetes de ternera (300g aproximadamente)

2cp de salsa de trufa (opcional)

Queso curado al gusto

2 lonchas de jamón

Harina

1 huevo batido

Panko o pan rallado

Aceite de oliva

Elaboración:

En primer lugar, precalienta el horno a 220ºC para que vaya cogiendo temperatura mientras preparamos los cachopos. A continuación, extiende 4 filetes finos de ternera en un tabla y añádeles por encima los siguientes ingredientes (repartidos en los 4 filetes): 2cp de salsa de trufa (1/2 cucharada por filete), queso curado al gusto (yo puse 2 cortes por cada filete) y 2 lonchas de jamón en total (1/2 loncha por filete). Seguidamente, añade otra capa de filetes de ternera encima de los ingredientes que acabas de colocar (intenta que no salga ningún ingrediente por los laterales de los filetes). Una vez tengas los cachopos montados, toca empanarlos pasándolos por harina, huevo batido y pan rallado o panko, en este orden. Seguramente te estarás preguntado: “¿Panko, en unos cachopos?” Mi respuesta es que sí, efectivamente; panko, ese pan rallado japonés, en unos cachopos. Si lo pruebas verás que quedan súper crujientes y con un rebozado más ligero que a mí, personalmente, me encanta. Por supuesto, siempre puedes empanarlos con pan rallado estándar, no hay ningún problema. Una vez tengas los cachopos empanados, échale un chorrito de aceite al papel de horno, coloca los cachopos en la bandeja de horno y vuelve a echar otro chorrito de aceite por encima de los cachopos. Déjalos unos 25 minutos a 220ºC y listo. (También puedes preparar los cachopos en una freidora de aire). ¡A disfrutar de la receta!

¿Cuál es la diferencia principal entre la cocina coreana, japonesa y china de las que realizas recetas?

Te diría que la cocina coreana destaca porque suele tener ingredientes y sabores muy picantes y por el consumo de muchos productos fermentados como el kimchi.

La cocina japonesa tiene sabores más suaves que la china y la coreana. Seguramente porque respetan bastante el sabor natural de cada alimento y suelen consumir bastantes alimentos crudos.

En la cocina china los ingredientes aromáticos como el ajo, el jengibre y ciertas salsas juegan un papel fundamental.

¿Cuántas horas diarias le dedicas a la cocina?

Esto varía mucho de un día para otro. Puede ser que haya días que le dedique 4 ó 5 horas, mientras que otros únicamente 1 ó 2.

Sin embargo, seguramente la cocina no sea a lo que le dedico más tiempo, ya que hay que sumarle todo el trabajo de edición de vídeo, grabación de audio, pensar ideas, testear recetas nuevas, etc.

