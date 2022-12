El regalo infalible de Nuria Vilanova para el día de Reyes: "Hay que hacer posible lo imposible"

Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de ATREVIA, cuenta para magasIN cuál es su regalo infalible en el día de Reyes. "Nunca fallas con el perfume que sabes que usa, con la última actualización del iPhone, con esos calcetines que colecciona, pero …. Pero eso no es. Mi regalo infalible tiene que cumplir varios requisitos".

[El regalo para la noche de Reyes de Ana Núñez-Milara, directora de Yo Dona]

La catalana se toma muy en serio la responsabilidad de regalar y tiene tres requisitos imprescindibles para hacer el regalo infalible. Algo que, además de ser una garantía de éxito, lo hace mucho más divertido.

"El primero, siempre tiene que llevar un tíquet para que se pueda cambiar. Crecí en un entorno de 'seamos prácticos', del que he intentado sacudirme una parte, pero siempre algo queda", explica sobre este primer requisito.

[El regalo para el día de Reyes de Leire Pajín: necesario e infalible]

No apto para los que tengan problemas cardíacos, "el segundo es que la decisión tiene que tomarse con una cierta adrenalina, las tiendas cierran, el regalo es mañana, es ahora o nunca, y todavía me queda algo que elegir. La adrenalina ya sabemos todos que es buenísima, es lo que nos permite tomar decisiones rápidas, te acuerdas de lo que no pensabas nunca que te vendría a la mente, las conexiones son mejores… pero si te pasas se convierte en cortisol, pues eso, en el límite a mí me funciona".

Como última condición, Nuria Vilanova hace uso de la memoria para sorprender y garantizar el brillo en los ojos de la otra persona al abrir el regalo. "El tercero es recordar frases, sobre todo las que empiezan con 'nunca'. 'A mí nunca me han regalado', 'yo nunca me compraría a mí mism@', 'nunca me queda bien'… Porque siempre hay que hacer posible lo imposible".

Tres requerimientos que te ayudarán a conseguir el regalo más inesperado para esa persona especial, además de garantizarte pasar momentos de altas emociones. Al final, eso es lo que nos quedamos porque, el regalo, si no es un éxito, para eso lleva el tíquet.

[El regalo de María Eizaguirre para disfrutar del día de Reyes en familia o con los amigos]

[El regalo de la periodista María Vega para acertar en la noche de Reyes y que es para toda la familia]

Sigue los temas que te interesan