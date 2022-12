El regalo de María Eizaguirre para disfrutar del día de Reyes en familia o con los amigos

María Eizaguirre, directora Comunicación y Participación de RTVE, disfruta de estas fechas como cuando era una niña y guarda como su mayor regalo sus recuerdos de la Navidad "siempre rodeados de mi familia y de mis más queridos amigos. Son unos días para recordar y sobre todo para disfrutar junto a quienes nos hacen felices".

Una ilusión que la periodista no ha perdido y nos asegura que "a día de hoy sigo poniendo tres copitas a los Reyes Magos y en mi carta prometo que he sido muy buena", afirma divertida.

Con este espíritu de celebrar con los que más queremos y de construir recuerdos que sean lo más preciado hace María Eizaguirre su apuesta segura para la noche de Reyes. "Os recomiendo como regalo una experiencia única. La de ir a Burgos para visitar al chef Miguel Cobo. Un auténtico placer para todos los sentidos y con lección de historia sobre nuestra Humanidad a través de los alimentos: África, Atapuerca, Altamira, Neolítico y Mestizaje", explica.

"No se me ocurre mejor forma que celebrar estos días en torno a una mesa de la mano de Miguel al que por cierto le acaban de distinguir con una Estrella Michelín. Buena comida y buena compañía … un regalo con el que acertarás seguro para tener #LaNavidadQueQuieres", asegura; y a nosotras no nos cabe duda de que así será.

Miguel Cobo

De origen santanderino y burgalés de adopción, Miguel Cobo comienza su carrera como cocinero en 2004 después de terminar sus estudios. En 2007 se afinca en 'El Vallés', el hotel-restaurante que regenta su familia en la localidad burgalesa de Briviesca donde a partir de la 'Merluza del Valles' despierta la curiosidad de los críticos gastronómicos.

En 2015 monta en Burgos su primer restaurante, Cobo Vintage, donde se aúna el mar de Cantabria y el recetario burgalés. Tras conseguir una estrella Michelín en tan sólo 15 meses, pone en marcha su actual proyecto, Cobo Estratos.

Abre sus puestas en 2020, un proyecto en el que, tal y como aseguran desde el restaurante, "la historia y el presente se contextualizan en la cocina". Miguel Cobos explica este momento profesional de la siguiente manera: "Todo me ha llevado a donde estoy ahora, a construir Cobo Estratos, el reflejo más fiel de mí".

