El regalo de la periodista María Vega para acertar en la noche de Reyes y que es para toda la familia

María Vega, corresponsal económica en El Español y redactora jefe de Opinión en Invertia, es de apuestas seguras para acertar en la noche de Reyes. "Regalar un libro es un clásico, pero sigue siendo un regalo infalible, especial y apto para todos los bolsillos", explica.

[El regalo para la noche de Reyes de Esther Valdivia: personalizado, único e infalible]

"Ahora bien, para acertar no se puede regalar cualquier libro. Hay que conocer muy bien a la persona que abrirá el regalo y también, haber leído la obra. Porque un libro tiene que motivar al lector y cada individuo es un mundo", explica la periodista de El Español.

Parece fácil, pero no lo es. Para echarnos una mano, María Vega nos propone algunas opciones que, seguro, harán disfrutar a quien lo reciba. "Para esta Navidad, hay centenares de títulos. Por citar algunos, para quien busque un ratito de humor e ironía, 'Una historia ridícula', es el regalo. Para esa amiga idealista que disfruta viendo cómo las mujeres se ayudan, 'Cazar leones en Escocia'".

[Teresa Parejo tiene el regalo infalible para el día de Reyes (aunque no todas pueden hacerlo)]

Si los receptores van a ser niños o jóvenes, María también tiene recomendaciones para ellos. "Y para los más pequeños que son los protagonistas de la Navidad incluiría en la carta a los Reyes Magos un título de la colección del aventurero ratón periodista 'Gerónimo Stilton' o de la saga del famoso 'Harry Potter'", asegura.

Una historia ridícula

Una historia ridícula

Luis Landero. Tusquets Editores.

Sinopsis: Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso de su formación autodidacta. Un día se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo aquello que le gustaría tener en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones con gente interesante. Él, que tiene un alto concepto de sí mismo, es de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella, que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia adinerada. Marcial necesita contarnos su historia de amor, el despliegue de sus talentos para conquistarla, su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en casa de su amada.

Cazar leones en Escocia

Cazar leones en Escocia

Cruz Sánchez de Lara. Editorial Espasa.

Sinopsis: Han pasado seis meses desde la muerte de mi madre. No he sido capaz de afrontarla hasta que un desconocido ha aparecido en mi vida de una manera sorprendente, apremiándome para que resuelva los asuntos pendientes. He de aceptar una herencia que, aunque resolverá mi vida, me atará definitivamente a la de mi familia. No estoy segura de que sea eso lo que quiero: perder mi independencia. Además, no es algo simple, nada de firmar unos papeles en el notario, no. Primero he de instalarme en su casa durante tres meses y seguir las instrucciones que me ha dejado en seis cartas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Quién es este Paul Dombasle que, también fallecido, me ha traído hasta París para hacerme un regalo extremadamente valioso? ¿Y mi madre? ¿Quién era realmente mi madre?

Con estas preguntas comienza para Miranda Herrera un camino lleno de misterio, descubrimiento, peligro y «días rojos» —esos en los que de repente tenemos miedo y no sabemos por qué—, que la llevará, a través de las extraordinarias vidas de su madre y de su abuela, al amor sin ataduras ni convenciones que tantos se empeñan en negar.

[El regalo para la noche de Reyes de la psicóloga Laura Rojas-Marcos]

Sigue los temas que te interesan