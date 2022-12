Estas son las bebidas alcohólicas que menos calorías tienen.

No superar el límite de calorías diarias recomendado para cada persona, no solo es importante para quienes siguen una dieta, sino también para cualquier persona que quiera mantener un estilo de vida saludable. Pero llevar ese control no quiere decir que estas Navidades tengas que renunciar a esas copas con los familiares, a esas cañas de terraceo con las amigas o de cena de empresa.

Esta estación del año, al igual que sucede con el verano, es una estación en la que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas y por lo tanto en la que el número de calorías diarias, sobre todo en fechas señaladas, puede llegar a dispararse. Por esta razón hemos decidido elaborar una lista con algunas de las bebidas alcohólicas con menos calorías.

Aunque siempre se ha dicho que las bebidas alcohólicas engordan, la realidad es que no todas tienen el mismo contenido calórico, así que siempre existirán unas que cuenten con más calorías que otras.

Otro aspecto importante es que aunque normalmente las calorías de los alimentos cumplen importantes funciones en nuestro cuerpo, esto no sucede con las bebidas alcohólicas. De hecho, las calorías del alcohol son vacías, no proceden de ningún nutriente en particular y por lo tanto no aportan nada positivo al cuerpo.

Sea cual sea la opción que elijas para complementar tus comidas, cenas o aperitivos, es crucial destacar la importancia de beber siempre con moderación y nunca de forma descontrolada, sobre todo si no quieres poner en grave peligro tu salud.

Bebidas alcohólicas con menos calorías

En esta lista te señalamos algunas de las bebidas con menos calorías. Aunque la opción más sana para cualquier organismo será siempre la de dejar de consumir alcohol lo máximo posible o simplemente reducirlo, para solo consumirlo en ocasiones puntuales. Te presentamos las bebidas con menos calorías:

Vino: una copa de vino tinto cuenta con 125 calorías y 3,8 gramos de carbohidratos. El porcentaje de alcohol varía en función de si elegimos decantarnos por el vino blanco (menos alcohol) o el vino tinto. En España, la variedad de vinos de calidad es muy extensa, además de que también existe la posibilidad de decantarse por vinos ecológicos, así que podrás permitirte escoger la opción que consideres más saludable. Cerveza: la cerveza también figura como otra de las bebidas alcohólicas con menos calorías, aunque estas variarán si nos decantamos por una cerveza light (103), una normal (153) o una cerveza artesana (170 a 350). Todo depende de que te decantes por la marca y el tipo de cerveza más saludable, las cuales en España van desde la cerveza sin alcohol hasta la cerveza de malta. Champán: el champagne es una de esas bebidas que no suele faltar en fechas señaladas y ocasiones especiales y también una de las que pueden entrar en esta lista de bebidas con menos calorías. Concretamente una copa de champán posee unas 85 calorías, por lo que brindar esa ocasión especial con una copa no debería traerte ningún remordimiento. Alcoholes destilados: no es de extrañar que los licores puros sean los que menos calorías tienen ya que son casi exclusivamente etanol sin azúcares añadidos. Entre los que menos calorías tienen destacan la Ginebra, el ron, el vodka y el whisky, aunque su porcentaje de calorías aumenta en función de si la graduación de alcohol es mayor.

En cambio, al mezclar este tipo de bebidas con otras de alto contenido en azúcar, el número de calorías sin duda puede dispararse.

Ginebra (97 calorías)

Ron (97 calorías)

Vodka (97 calorías)

Whisky (97 calorías)

El caso de los cócteles

Aunque no figuren entre las bebidas más saludables, también hemos decidido descubrirte la lista de cócteles con menor contenido en calorías. Es importante señalar que en cualquier caso, estas estarán determinadas por la graduación de alcohol y la dosificación de los ingredientes utilizados.

Pero existen cinco cócteles en concreto que figuran entre las opciones más bajas en calorías. Te los descubrimos:

Bloody Mary (120 calorías): entre los cócteles bajos en calorías destaca el Bloody Mary. Un cóctel compuesto por: Vodka, zumo de tomate, sal, pimienta negra y cayena, caldo, tabasco, salsa Worcester, apio, rábano picante y zumo de limón.

entre los cócteles bajos en calorías destaca el Bloody Mary. Un cóctel compuesto por: Vodka, zumo de tomate, sal, pimienta negra y cayena, caldo, tabasco, salsa Worcester, apio, rábano picante y zumo de limón. Vodka Sour (160 calorías): uno de los cócteles de verano por excelencia, el vodka se compone de una parte dulce que normalmente contiene sirope de azúcar y una parte más amarga proporcionada por zumo de lima o limón y por supuesto un destilado que aporta carácter a la mezcla.

uno de los cócteles de verano por excelencia, el vodka se compone de una parte dulce que normalmente contiene sirope de azúcar y una parte más amarga proporcionada por zumo de lima o limón y por supuesto un destilado que aporta carácter a la mezcla. Martini Dry (97 calorías): Uno de esos cócteles que nunca pasa de moda y cuyos orígenes según se dice se remontan al siglo XIX en California. Este cóctel se compone de: 60 ml de ginebra y 10 ml de vermut seco

Uno de esos cócteles que nunca pasa de moda y cuyos orígenes según se dice se remontan al siglo XIX en California. Este cóctel se compone de: 60 ml de ginebra y 10 ml de vermut seco Negroni (96 calorías): este clásico cóctel italiano famoso en todo el mundo, no solo destaca por tener el perfecto equilibrio seco y agridulce, sino porque fue creado en Florencia entre 1919 y 1920 por el conde Camilo Negroni. El Negroni consta de Campari, ginebra, vermut rojo, naranja y hielo.

este clásico cóctel italiano famoso en todo el mundo, no solo destaca por tener el perfecto equilibrio seco y agridulce, sino porque fue creado en Florencia entre 1919 y 1920 por el conde Camilo Negroni. El Negroni consta de Campari, ginebra, vermut rojo, naranja y hielo. Gin Tonic (80 calorías): el Gin Tonic tiene sus orígenes en el año 1700 y concretamente en la época del dominio británico sobre la India. Una mezcla que nació curiosamente para hacer más apetecible una mezcla de hierbas medicinales que los soldados tomaban para enfrentarse a la malaria y que los soldados británicos acabaron mezclando con ginebra. Para hacerlo necesitarás: ginebra, tónica y un cítrico.

