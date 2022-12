Cinco vinos sobresalientes con los que cerrar la boca a tu ‘cuñao’ esta Navidad

Uno de los principales contras que la gente encuentra a las semanas de Navidad es el hecho de que reunirse con los seres queridos muchas veces implica que también sean obligatorios otros encuentros mucho menos agradables… Y es que ¿quién no tiene un hermano, un vecino o un amigo que siempre se las da de listo y sienta cátedra con una copa en la mano?

Si este año no quieres volver a pasar por el mal trago de sentir que no tienes argumentos para dar réplica al ‘cuñao’ de turno cuando se empeñe en dejarte en ridículo demostrando que sabe de vino mucho más que tú, no te pierdas la selección de elaboraciones que la bodega líder de la denominación de origen Rueda te propone en las próximas líneas para cerrarle la boca de una vez por todas:

“A MÍ ES QUE SÓLO ME CONVENCEN LOS VINOS MUY VARIETALES: SI PIDO UN VERDEJO, QUE SEPA A VERDEJO”.

Cuatro Rayas Vendimia Nocturna Verdejo: el genuino sabor de la uva estrella de la DO Rueda.

El buque insignia de Cuatro Rayas es un Verdejo procedente de viñedos seleccionados que rinde homenaje con su nombre y su etiqueta al sistema de vendimia más característico de la denominación de origen Rueda: la recogida de la uva con máquinas y durante la noche para preservar a la perfección las notas frescas a fruta blanca, cítricos e hinojo que definen a esta variedad de uva. Una opción impecable para convencer a esos que presumen de llamar al pan, pan y al vino, vino.

“YO AHORA BEBO ÚNICAMENTE VINOS DE COLECCIÓN, QUE ME HAGAN SENTIR QUE EL HECHO DE ABRIR ESA BOTELLA ES, EN SÍ MISMO, UNA EXPERIENCIA”.

Amador Diez Verdejo Cuvée: el verdejo de guarda favorito de sumilleres y prescriptores dentro y fuera de nuestras fronteras.

Se elabora únicamente en añadas seleccionadas por su excepcionalidad. Para él se escoge manualmente la uva de los mejores y más antiguos pagos de la cooperativa -algunos de ellos centenarios y supervivientes a la filoxera-. Se embotella y etiqueta a mano, en un lote único por añada con unidades extremadamente limitadas -la última de ellas consta tan sólo con 2.923 botellas-. Y, además de todo ello, su incontestable calidad ha hecho que se rindan a sus pies los catadores más exigentes del planeta, como atestigua su extenso curriculum en el que brillan reconocimientos en certámenes de primer nivel como el Concurso Mundial de Bruselas, los Decanter Awards o Mundus Vini. ¿Te parecen argumentos suficientes para convencer a tu pariente más sibarita?

“UN VINO EN CONDICIONES TIENE QUE TENER HISTORIA, SOLERA; A MÍ QUE NO ME HABLEN DE INVENTOS MODERNOS”.

‘61’ Dorado en Rama: una joya sensorial que rinde homenaje a una tradición elaboradora centenaria

‘Tienes ante ti un vino único que supone la salvaguarda de la variedad Palomino Fino en la DO Rueda’. Así puedes empezar a presentar a los tuyos esta elaboración que saca lo mejor de una uva condenada a su desaparición en este territorio, ya que actualmente tiene vetada su plantación, pero del que los cooperativistas de Bodega Cuatro Rayas -generaciones de familias dedicadas en cuerpo y alma a la viticultura desde 1935- miman cepas centenarias con el objetivo de continuar las elaboraciones primigenias de la zona -vinos blancos generosos muy valorados en el Siglo de Oro y que también fueron el vino de la Corte en la época de los Reyes Católicos-.

“PARA MÍ ES IMPRESCINDIBLE QUE AQUELLO QUE CONSUMO SEA RESPONSABLE CON LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO NATURAL”.

Green & Social Verdejo: la cristalización del compromiso de Bodega Cuatro Rayas con la sostenibilidad ambiental y los habitantes del medio rural.

Este verdejo es fiel reflejo de una bodega que supone el sustento de 383 familias del ámbito rural -en su mayoría habitantes de 30 pueblos de entre las provincias de Valladolid y Segovia- y que trabaja en el fomento efectivo de la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural.

La uva con la que se elabora este verdejo ecológico procede de cultivos orgánicos y su vinificación está certificada como apta para el consumo por parte del colectivo vegano. Además, los materiales empleados para su embotellado también son ambientalmente sostenibles: el papel de su caja es reciclado y el etiquetado cuenta con papeles certificados FSC. El vidrio, además de reciclado, es ligero para reducir emisiones en su transporte y la cápsula es de aluminio y está libre de los habituales plásticos, por lo que es 100% reciclable. ¡Incluso para el tapón se ha optado por la opción más sostenible! Se elabora con un material derivado de la caña de azúcar y que cuenta con huella de carbono cero. No encontrarás un verdejo más ‘green friendly’.

“YO ESCOJO LOS VINOS PENSANDO EN SU MARIDAJE; NECESITO QUE TENGAN UN CORTE ESPECIALMENTE GASTRONÓMICO”

Cuatro Rayas Longverdejo – Gran Vino de Rueda: la vanguardia de una categoría exclusiva orientada a la alta restauración y los establecimientos gourmet.

No todos los días se abre en casa un vino presente en las cartas de los mejores y más exclusivos establecimientos de nuestro país pero, sirvas lo que sirvas en casa esta Navidad, podrás convertir tu comedor en un restaurante digno de estrella si acompañas tus platos con Cuatro Rayas Longverdejo.

Este vino de guarda cuenta con tirilla de Gran Vino de Rueda – la categoría de la DO homónima que lo acredita como una cuidadísima y exclusiva elaboración que cumple con unos exigentes requisitos para garantizar su exclusividad- y se caracteriza por ser un vino muy complejo y equilibrado, coupage de Verdejo que refleja fehacientemente los terruños de donde proviene: por una parte, los viñedos de Aldeanueva del Codonal, de tierra de pinar más arenosa, le aportan la acidez y el nervio en boca, la fruta fresca y la mineralidad en nariz. Estos fusionan perfectamente con la fruta más golosa y el hinojo, el volumen y la densidad de los viñedos de La Seca y Serrada (Valladolid), de canto rodado. Juntos hacen un vino con identidad propia que se adapta a un enorme abanico de platos.

“¿OTRA VEZ UNOS CALCETINES? EN ESTA CASA NADIE ES CAPAZ DE HACERME UN REGALO EN CONDICIONES”.

Hazte con las mejores elaboraciones de Cuatro Rayas a precio directo de bodega y completa tu regalo con un panettone de chocolate.

Si has tenido la mala suerte de que te haya tocado el miembro más impertinente y difícil de complacer de la familia en el sorteo del Amigo Invisible, tenemos una solución bien sencilla: Bodega Cuatro Rayas pone a tu disposición sus elaboraciones a precio directo de bodega y envío gratuito a partir de 29€ de compra a través de su tienda online.

Además, hasta las 09.00 h a.m. del 16 de diciembre, si realizas un pedido igual o superior a 40€ en esta vinoteca virtual, incluirán de forma gratuita en tu envío un panettone de masa madre con chocolate para que este año hasta el más exigente de tus ‘cuñaos’ bese el suelo que pisas.

