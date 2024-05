De la Bien Querida a Marisol pasando por un desayuno premiado, eco y gastro: así son los planes de Magas

Son muchas las opciones de ocio que tienes a tu disposición para esta semana que viene. Estos son los planes que hemos recopilado en Magas. Desde el adelanto de los conciertos de Mad Cool con motivo de las fiestas de San Isidro, hasta el concierto de la Bien Querida en Valencia o el de Álvaro de Luna en Barcelona.

Mad Cool llega por San Isidro

Cartel de MadCool.

Llega San Isidro a Madrid y para celebrarlo Mad Cool se adelanta en el calendario haciendo su aparición en El Matadero, transformando este icónico recinto en un espacio musical, que acogerá a 8.000 personas. Un día especial que funcionará como adelanto del festival que tendrá lugar los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio.

Esta unión entre Mad Cool y Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid refleja su compromiso por acercar la música en vivo y promover la cultura.

[De Zendaya al torno de cerámica, pasando por Formentera: así son los planes de Magas para esta semana]

Se contará con la actuación de Natalia Lacunza, que ha sabido trazar su propio camino con maestría, fusionando el indie y el mainstream, desprendiéndose de todo tipo de prejuicios y demostrando tener buen olfato a la hora de hacer hits. Con una innovadora propuesta de pop electrónico que no teme adentrarse en otras sonoridades se ha convertido en una de las más destacadas y alabadas de la escena musical nacional, conquistando tanto al público como a la crítica.

En el escenario también se disfrutará del pop funk vibrante y fresco de Alfie Templeman, que promete ser uno de los momentos más destacados de la jornada. Con apenas 21 años, este talentoso multinstrumentista ya ha lanzado dos álbumes que lo colocan como una de las figuras emergentes más sobresalientes de la escena musical británica.

Por otro lado, el rock alternativo estará en manos del cuarteto de Liverpool Crawlers, que además de visitar San Isidro formará parte del line-up de la próxima edición de Mad Cool Festival. Por último, la cautivadora propuesta de jazz y folk cargada de optimismo de la artista emergente Lina de Sol, una de las ganadoras de la nueva edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou, completará el cartel de la jornada.



Dónde

Plaza de Legazpi, 8. Madrid

[Del cine de Kristen Stewart al Titanic: así son los planes de Magas para esta semana]

Un desayuno entre bosques y mar

Hotel Pico Velasco.

El hotel Pico Velasco, situado en pleno Parque Natural y con vistas al Mar Cantábrico, ofrece diferentes paquetes de estancia para una escapada inolvidable: noches de hotel, desayuno gastronómico y dos menús degustación.

Con tan solo once habitaciones, este hotel boutique es un lugar privilegiado donde la historia, la modernidad, la naturaleza y el territorio se dan la mano para ofrecer una experiencia para el recuerdo.

[Julianne Moore, Natalie Portman y los jeans entre los mejores planes de Magas para esta semana]

El restaurante, dirigido por el chef Nacho Solana junto a Inés Aguirreburualde, uno de los cocineros más reconocidos del país. De hecho, este establecimiento fue galardonado con 'el mejor desayuno de hotel' en la última edición de Madrid Fusión. Naturaleza, entorno y producto serán algunos de los ingredientes del chef cántabro para cocinar a fuego lento las mejores experiencias gastronómicas.

El hotel se ha construido sobre una imponente casona, notable ejemplo de la arquitectura civil cántabra del siglo XVII, reformada manteniendo la autenticidad del tiempo y buscando la elegancia, modernidad y comodidad en cada detalle. Su caja interior, diseñada por el estudio de arquitectura Álvarez del Manzano, permite establecer un diálogo espacial y armónico entre lo antiguo y lo moderno con delicados matices y enmarcadas vistas.

Dónde

Barrio Angustina, Carasa. Cantabria

Llega el Festival Urbano de Arte Digital

Creación de la artista Lauren Lee.

Desde el día 9 de mayo y hasta el 31 de mayo se pueden disfrutar de exposiciones urbanas, instalaciones, proyecciones inmersivas, talleres, encuentros, conferencias y música en directo por toda la ciudad. Llega la edición 2024 del Festival MMMAD bajo el claim i’m feeling lucky (voy a tener suerte), basado en la dicotomía entre la comodidad tecnológica y la desconfianza en el algoritmo.

Festival Urbano de Arte Digital en Madrid, se celebra en varios espacios de la ciudad, con especial foco artístico en el barrio de Carabanchel.

MMMAD, Clear Channel y el Creative Campus de la Universidad Europea invitan a creadores digitales de todo el mundo a presentar obras de 10 segundos de duración que respondan al tema de esta edición y que se expondrán durante todo el mes en la capital.

Las artistas Lauren Lee McCarthy, Mayte Gómez, Molly Soda y Sara Bezovšek expondrán sus creaciones. Otra de las exposiciones colectivas que se podrá visitar en las mismas fechas es Memoria externa. Comisariada por Ana Drucker y ubicada en HYPER HOUSE, ofrecerá obras de FOOD OF WAR, Rayane Jemaa, Sara Sadik, Tabita Rezaire, Vica Pacheco y Young-Hae Chang Heavy Industries. En esta instalación se plantea cómo el uso excesivo de pantallas y la generación y compartición masiva de datos personales ha transformado nuestra conexión con la memoria y la forma en la que recordamos y nos identificamos.

Dónde

En diferentes espacios de la capital.

Álvaro de Luna, en Barcelona

Álvaro de Luna.

El joven artista sevillano anuncia su concierto del próximo 3 de mayo en la Sala Razzmatazz de Barcelona a las 21.00 h. Forma parte de la gira de presentación de Uno, su segundo disco, un trabajo verdaderamente honesto y representativo.

Álvaro de Luna inició el tour en Italia, Chile, Argentina, Colombia y México a finales de 2023, y ha seguido por toda la geografía española durante 2024, empezando por las salas y pasando el verano por los mejores festivales del país.

El cantante se ha concedido algo muy necesario para la evolución de un joven artista de 29 años: volver a empezar y atreverse a viajar hasta lo más profundo de su ser para presentar una nueva versión de sí mismo en el formato de un nuevo disco, o en palabras del artista, "de un segundo primer disco".

Este trabajo supone un punto y aparte en su trayectoria artística, ya que por primera vez se siente él mismo en cada una de las diez canciones que forman el álbum.

Dónde

C/ Pamplona 88, Barcelona.

La Bien Querida en Valencia

La artista La Bien Querida.

Ana Fernández-Villaverde, conocida en el mundo de la música como La Bien Querida, estará en concierto en Valencia, en el Palau Alameda, este 3 de mayo a las 22.00h. Se trata de una de las voces más emblemáticas del indie español.

La artista en sus inicios estuvo dedicada a la pintura, pero su vida dio un giro inesperado en 2005 gracias a la influencia de J., líder de Los Planetas. Este encuentro fue el catalizador que la animó a explorar el mundo de la música. Trabajando con dedicación, logró grabar su primera maqueta en 2007, marcando el inicio de su carrera musical.

La sensibilidad artística de Ana, combinada con su capacidad para crear letras poéticas y melodías envolventes, pronto capturó la atención de Elephant Records. En 2009, con el lanzamiento de su primer álbum Romancero, estableció su distintivo estilo intimista.

Letras que exploran el amor, la pérdida y la esperanza, todo ello envuelto en melodías que mezclan lo indie con toques de pop y electrónica. Sus actuaciones son más que conciertos, son encuentros emocionales donde la artista y su audiencia comparten momentos de alegría, melancolía y reflexión.

Dónde

Paseo Alameda esquina Arquitecto Mora, 2, Valencia.

'Marisol, llámame Pepa': el documental

Pepa Flores.

El documental Marisol, llámame Pepa, dirigido por Blanca Torres y producido por Tu luz y mi calma y Sarao Films, se proyectó por primera vez en el Festival de Cine de Málaga, y se estrena en los cines españoles el 10 de mayo.

La niña prodigio fue inmortalizada casi a diario, en una sobreexposición que acabó borrando los límites entre el personaje y su propia vida. El documental alumbra de nuevo las imágenes de este mito, para redescubrir el camino vital de la Marisol niña y adolescente, y acabar descubriendo a la verdadera Pepa Flores, la mujer que se escondía tras ella, y que tuvo que desaparecer para recuperar su voz, o mejor dicho, su derecho al silencio.

En palabras de la directora: "Ser un mito no se elige. Es la mirada de los otros lo que convierte a algunas personas en un espejo en el que mirarse. Y eso es para mí Marisol Pepa Flores. Un mito que me ha ayudado a entender de dónde vengo, y cuál fue el pasado de las mujeres que me precedieron".

Está construido a través de varias secuencias de imágenes y reportajes de prensa, en gran medida inéditos, que se han rescatado para contar la historia. Acompañadas de testimonios relevantes como los de Elvira Lindo, Amaia, César Lucas, Enrique Cerezo, Fernando Méndez Leite, Cristina Almeida, Esperanza Aguirre, Cristina Hoyos o Vicky Flores, hermana de Pepa, entre otros.

Marisol, llámame Pepa cuenta con la coproducción de Televisión Española, la participación de Canal Sur y el apoyo de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, con la financiación de ICO, Triodos Bank y Crea SGR.

Dónde

En cines de toda España

El primer grupo de chicas K-pop

El grupo ITZY.

El Palacio Vistalegre Arena acoge el 4 de mayo el concierto del aclamado grupo femenino de K-Pop, ITZY, que forma parte de su gira a nivel mundial Born To Be. Tras haber demostrado grandes aptitudes en sus conciertos anteriores, mediante una mezcla de hits y caras B, interpretarán en esta cita temas como Untouchable, Dynamite, Blossom o Born to be, entre otros.

ITZY es una girl band surcoreana formada por el sello discográfico coreano JYP Entertainment en el año 2019. El grupo debutó el 12 de febrero de 2019 con el lanzamiento del sencillo en CD, It'z Different y la canción principal Dalla Dalla.

Con esta nueva gira visitará por primera vez los escenarios de Latinoamérica y Reino Unido, además de Europa, Australia y Nueva Zelanda. La última parada del tour tendrá lugar en Hong Kong.

El éxito de su debut logró que el grupo se convirtiera en el primero de chicas de K-pop en lograr un 'Rookie Grand Slam' al ganar todos los premios de Rookie of the Year. Han demostrado su versatilidad con éxitos en las listas de música tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, destacando en los charts de Billboard y en plataformas de streaming global como Spotify y Apple Music.

Dónde

Calle de Matilde Hernández.

Arte Pop en Bilbao

Pieza de Saint Phalle.

Hasta el mes de septiembre se puede disfrutar de la exposición Signos y objetos: Arte Pop de la Colección Guggenheim. Surgido en Inglaterra a finales de la década de 1950, el movimiento pop arraigó en EE. UU. tras recibir el apoyo de críticos como Lawrence Alloway, escritor y curador británico, que en 1958 acuñó el término pop art y en 1963 organizó la pionera exposición Six Painters and the Object, celebrada en el Museo Guggenheim de Nueva York.

El título, que en principio consideró dar a aquella muestra, Signs and Objects, es justamente la expresión elegida ahora para esta selección de obras de las Colecciones Guggenheim.

Impulsados por la vitalidad económica y el incipiente consumismo que imperaba en la sociedad estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, artistas como Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist y Andy Warhol exploraron el lenguaje visual de la cultura popular, término del que se deriva el nombre de esta corriente plástica, inspirándose en anuncios, periódicos, publicaciones baratas, vallas publicitarias, películas, cómics y escaparates.

Las obras de esta exposición, presididas y a veces transformadas por el humor, el ingenio y la ironía, se pueden interpretar como una celebración de la cultura popular y al mismo tiempo como una mordaz crítica a la misma.

Dónde

Abandoibarra Etorb. Abando. Bilbao

Pop Up de moda, belleza y bienestar

El cartel del Pop Up.

Sowll, fundada por Benedetta Perazzo, organiza un Pop Up los próximos días 9, 10 y 11 de mayo en el espacio Tierra y Tiempo. Unas jornadas repletas de talleres, charlas, yoga, desayunos y snacks saludables, actividades centradas en la moda, la belleza y el bienestar desde un enfoque sostenible.

La compañía ofrece un conjunto de marcas internacionales sostenibles. Entre ellas, Artknit Studios que son piezas atemporales fabricadas artesanalmente en Italia; Latte the Label, ropa interior cómoda y sostenible hecha en Italia con fibra de bambú o Leather Lane, zapatos hechos de forma local y artesana en Italia. Otros ejemplos son AAIN, una marca de activewear sostenible; Festa Foresta, diseño italiano de baño, sostenible y adaptado a todos los cuerpos; Collanine Colorate, que presentan collares y pulseras hechas a mano; Modesta Cassinello, una marca de cosmética mediterránea especializada en el cuidado del cabello y cuero cabelludo; y Sesen, especializados en colágeno.

Dónde

Calle Santo Tomé 4. Madrid