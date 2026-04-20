La literatura tiene el poder de ordenar el caos interior y devolvernos una imagen más nítida de quienes somos

Guillermina Mekuy, autora de 'Las cicatrices imborrables del colonialismo en África', junto a la portada de su libro. Cedida

Es un placer abriros mi corazón para hablaros de mi nuevo libro: Las cicatrices imborrables del colonialismo en África. De madre a hijo: una carta de amor y esperanza.

Este libro nació de una necesidad profunda: transformar la memoria en conciencia y convertir el dolor en un acto de cariño hacia las generaciones que vendrán después de nosotros.

Todo comenzó una noche de insomnio. En el silencio de aquella madrugada comprendí que debía escribir no sólo para entender mi propia historia, sino también para explicársela a mi hijo. Porque cuando una madre escribe, narra el pasado y, con ello, ayuda a construir el futuro.

Comprendí entonces algo esencial: las heridas no son señales de derrota. Son marcas de supervivencia que nos recuerdan que seguimos aquí.

Mientras estaba con uno de los capítulos centrales ocurrió algo que nunca olvidaré. Un aguacero tropical cayó con fuerza sobre mi jardín. Observando aquella lluvia entendí que incluso la naturaleza necesita atravesar la tormenta para poder florecer.

La imagen me acompañó durante todo el proceso de escritura. Comprendí que el llanto también puede ser una forma de purificación del alma.

Escribir Las cicatrices imborrables del colonialismo en África fue un proceso profundamente íntimo. Me obligó a mirar de frente recuerdos que durante años habían permanecido en silencio.

Pero la literatura tiene ese poder extraordinario: ordenar el caos interior y devolvernos una mirada más clara sobre nuestra propia historia.

Este libro es una carta de una madre a su hijo para contarle el origen, las heridas del continente y el valor liberador de conocer lo que fue.

Las cicatrices no se limitan al pasado; aportan información sobre nuestra identidad. África, un continente con una profunda memoria histórica, refleja en ellas dolor y valiosas enseñanzas.

Todas llevamos marcas invisibles que forman parte de nuestra historia. En estas páginas encontraréis una invitación a mirarlas sin miedo, a comprender que la verdadera elegancia no reside en la ausencia de las mismas, sino en la fortaleza de quien ha sabido levantarse después de caer.

Mi deseo es que este libro sea un refugio, pero también una brújula. Que al cerrar sus páginas recordemos que el alma humana no se rompe cuando atraviesa la adversidad. El alma aprende, el alma recuerda, el alma se transforma.

Hice esta obra pensando en mi hijo, pero también en todas las generaciones que heredarán la memoria de nuestro tiempo.

Porque un pueblo que olvida su historia se pierde. Pero un pueblo que mira sus cicatrices con valentía descubre algo mucho más poderoso: que incluso las heridas pueden convertirse en luz.

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