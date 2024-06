Old Hollywood: el peinado rejuvenecedor que arrasa entre las invitadas y famosas en España a partir de los 50

Peluquera creando un peinado estilo Old Hollywood. SplashNews.com Gtres

En España, el verano está ya más cerca que nunca y, aunque la primavera tampoco se queda corta en cuanto a eventos, es precisamente en los meses de junio, julio y agosto donde podemos disfrutar de la temporada de bodas, bautizos, comuniones y graduaciones.

No hay mujer que se resista a lucir perfecta en una ocasión de tal envergadura y, como siempre, buscamos inspiración en las alfombras rojas para conseguir el look ideal.Ya sea como fuente de ideas para combinar colores, estilos de vestidos, complementos, maquillaje o, incluso, peinado, las it-girls del momento son siempre una inspiración asegurada.

Y hoy precisamente nos centramos en esos peinados tan glamurosos que llevan nuestras celebridades favoritas, entre ellos, uno que ha vuelto pisando fuerte y ya está arrasando entre las famosas en las red carpet. Sí, hablamos de las ondas estilo Old Hollywood.

El estilo 'Old Hollywood'

Pero, realmente, ¿de dónde vienen estas ondas? Se trata de un peinado clásico que se remonta a las décadas de 1920 y 1930. Este estilo se caracteriza por ondas suaves y definidas que caen elegantemente alrededor del rostro, creando un aspecto sofisticado y atemporal.

Inspirado en las divas del cine clásico como Rita Hayworth, Veronica Lake y Lauren Bacall, estas ondas son sinónimo de elegancia y glamour. Un peinado que, aunque se mantuvo popular durante las siguientes décadas, ha ido evolucionando ligeramente con cada nueva generación de actrices.

En los años 50, estrellas como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor adaptaron este estilo, dándole su propio toque distintivo. Hoy en día, las ondas al más puro estilo de Hollywood han resurgido como uno de los favoritos ente las celebridades y, consecuencia de ello, entre las mujeres de todo el mundo.

Además de las ondas, hay otros muchos peinados que nos traen de vuelta el glamour de la época Old Hollywood, incluyendo los moños bajos, los rizos suaves y los peinados con volumen. El recogido francés, los rizos pin-up y los estilos con accesorios como diademas y peinetas también son ejemplos de cómo este estilo clásico sigue siendo de lo más relevante.

Cómo hacer ondas 'Old Hollywood'

Las ondas estilo Old Hollywood no son un estilo normal, sino que es preciso seguir una serie de consejos para conseguir este look a la perfección.

Un proceso que, como todos, comienza preparando el cabello, pero antes de indicarte el paso a paso, te dejamos un tutorial de Anna Sarelly.

Ondas Old Hollywood (tutorial paso a paso)

Con la melena limpia, aplica una espuma desde las raíces hasta las puntas. A continuación, utiliza un secador asegurándote de apuntar la boquilla hacia abajo para que el cabello se seque de forma ordenada y lisa. Si tu cabello es débil, puedes añadir un elevador de raíz además de la espuma.

Una vez seco, usa el mango de un peine con punta para hacer una raya marcada a un lado y recoge la parte superior del cabello con dos moños temporales fijados con pinzas. Entonces, toma un mechón de entre 3 y 5 cm y usa un ondulador de 4 cm, sujetando la varilla horizontalmente.

Para conseguir unos rizos perfectos, mantén el aparato fijo durante unos segundos y luego suéltalo. Si el cabello no logra mantener bien las ondas, prueba con un ondulador de 3 cm y, para ondas más suaves, uno de 5 cm.

Hecho el rizo, usa los dedos para enrollar suavemente la onda hacia la cabeza y asegúrate con una horquilla, lo que ayudará a mantener la forma mientras se enfría. Concluidos todos los mechones del cabello, rocía laca y déjalo secar durante cinco minutos. No sueltes las ondas mientras estén calientes, ya que podrían no mantenerse.

Para terminar, usa un cepillo para peinar suavemente las ondas, empezando por la parte superior, pero primero, rocía el cepillo con un poco de laca para evitar el encrespamiento. Si buscas un acabado más pulido, aplica sérum iluminador.

Consejos para un resultado perfecto

Además de seguir paso a paso cada una de las indicaciones para conseguir este look, también es importante tener en cuenta algún que otro consejo para un resultado ideal.

Las ondas al estilo Old Hollywood funcionan mejor con un cabello que llegue hasta la barbilla o más largo .

Cuanto más grande sea el cilindro ondulador, más largo debe ser el cabello.

Asegúrate de cepillar completamente el cabello antes de ondularlo.

Usa un protector de calor antes de utilizar la herramienta de calor.

Intenta sujetar el cabello por el lado más estrecho de la raya para un acabado más pulido.

Sin duda, las ondas al estilo 'Old Hollywood' son una excelente opción para cualquier evento especial.

Se trata de un peinado clásico y sofisticado que, con un poco de práctica y los productos adecuados, podrás lograr un look ideal.