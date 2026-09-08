Mariló Montero (61 años): "Me levanto todos los días a las 4 de la mañana y hago 45 minutos de elíptica"

Habiendo cumplido los 61 años, la periodista Mariló Montero mantiene una rutina marcada por la constancia y el ejercicio. Como ella misma ha contado en varias ocasiones, mantiene unos hábitos desde hace años que le ayudan a mantenerse activa.

Detrás de su aspecto cuidado y su carácter imparable hay una rutina de ejercicio que ha mantenido durante años y que hoy la posiciona como referente de bienestar para muchas mujeres que buscan llegar a esta edad con fuerza, estilo y salud.

No hay casualidades, su secreto es madrugar: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana y me pongo tres cuartos de hora en la elíptica", confesaba en una entrevista para Diez Minutos.

Para ella, comenzar el día haciendo ejercicio no es un sacrificio, para ella es una filosofía de vida que le permite empezar el día cuidando el cuerpo y la mente.

Pero no solo le hace mantener su espléndida figura, sino también afrontar largas jornadas de grabación, televisión y compromisos personales con la vitalidad que la caracteriza.

Su gran aliada

La elíptica es el pilar central de su rutina. A partir de los 50 años, muchas mujeres buscan un ejercicio que sea seguro para las articulaciones y al mismo tiempo efectivo para quemar calorías y tonificar.

Según expertos en fitness, la elíptica:

Protege rodillas y caderas gracias a su bajo impacto.

Activa varios grupos musculares a la vez (piernas, glúteos, brazos y abdomen).

Mejora la salud cardiovascular con un entrenamiento moderado y constante.

Quema más calorías que caminar y permite ajustar la intensidad según el nivel de cada persona.

En palabras del entrenador personal Universo Adán: "La elíptica proporciona un entrenamiento completo, eficaz y más seguro que correr a ciertas edades. Es ideal para mujeres que quieren mantenerse activas sin riesgo de lesión".

Mentalidad y constancia

Mariló asegura que no se trata solo de fuerza física, sino de mentalidad. "Sí, es el poder de la mente", explicó en otra ocasión sobre su disciplina diaria.

Y es que la constancia es lo que marca la diferencia a la hora de mantener una vida saludable después de los 50.

Levantarse de madrugada, entrenar (aunque no apetezca) y mantener el compromiso con el ejercicio, son los ingredientes que le han permitido lucir a los 60 años con la misma energía que hace dos décadas.

Su mensaje es claro: nunca es tarde para empezar y convertir el deporte en parte inseparable de tu rutina.

Dieta mediterránea

El deporte es solo una parte de la ecuación. La periodista también cuida su alimentación siguiendo una dieta mediterránea equilibrada, rica en verduras, frutas, pescado, legumbres y aceite de oliva.

Aunque no renuncia a los caprichos, tiene su propio truco para compensar: "El día que me paso con la comida me machaco más en el entrenamiento", confesaba con humor.

Este equilibrio entre disfrutar de la vida y mantener la disciplina hace que su estilo sea cercano e inspirador. No se trata de prohibirse, sino de aprender a escuchar el cuerpo y darle lo que necesita.

Inspiración a partir de los 50

Lo que hace especial el caso de Mariló Montero es que rompe estereotipos. Durante mucho tiempo, el ejercicio intenso parecía reservado a los más jóvenes, pero ella demuestra que la actividad física no tiene edad.

A los 60, no solo se mantiene en forma, sino que participa en un reality culinario de máxima exigencia, se enfrenta a largas grabaciones televisivas y mantiene intacta su pasión por la comunicación.

Su ejemplo recuerda que cuidarse es un regalo que trasciende lo estético: se trata de ganar salud, fuerza y confianza. Pero Mariló no es la única mujer del panorama nacional e internacional que ha apostado por rutinas de ejercicio constante después de los 50.

Todas coinciden en algo: el deporte es la fuente de juventud más accesible. No se trata de perseguir un cuerpo perfecto, sino de mantener la energía y la salud a largo plazo.