Junior Cedeño, maquillador: "Rellenar las cejas es esencial para disimular el párpado caído a partir de los 50"

El maquillaje de ojos vuelve a convertirse esta temporada en el gran protagonista de muchos looks de belleza. Frente a las tendencias recargadas de otros años, ahora triunfan los acabados naturales, luminosos y estratégicos, capaces de rejuvenecer la mirada sin necesidad de técnicas complicadas.

Dentro de esta corriente, hay un pequeño complejo estético que a muchos preocupa y que, sin embargo, tiene fácil solución: cómo corregir visualmente el párpado caído y conseguir un efecto de ojo más abierto.

Para resolverlo, expertos internacionales en maquillaje apuestan por trucos sencillos pero muy efectivos. Uno de ellos es Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior, que insiste en que la clave no está solo en las sombras o el eyeliner, sino también en elementos que muchas veces pasan desapercibidos.

"Un buen diseño de cejas es otro paso fundamental para contrarrestar un párpado caído", explica el experto, que defiende una mirada estructurada, limpia y luminosa para conseguir un efecto rejuvenecedor inmediato.

Cómo abrir la mirada

La tendencia actual apuesta por realzar la belleza natural de la piel y evitar acabados excesivamente pesados. La idea es construir un maquillaje equilibrado en el que ojos o labios se conviertan en el foco principal, pero no ambos al mismo tiempo.

En este contexto, los ojos ganan protagonismo gracias a técnicas fáciles de aplicar incluso para quienes no dominan el maquillaje profesional. Desde el uso de lápices waterproof hasta pequeños trucos con máscara de pestañas, los expertos coinciden en que algunos gestos pueden transformar completamente la expresión del rostro.

Uno de los problemas más frecuentes es que el ojo se vea pequeño o cansado. La falta de descanso, la genética o incluso el paso del tiempo pueden provocar una apariencia más apagada en la mirada.

Para solucionarlo, Junior Cedeño propone una técnica rápida y apta para principiantes que apenas lleva un minuto frente al espejo. El maquillador recomienda aplicar un lápiz beige en la línea de agua superior e inferior del ojo y completar el look con máscara de pestañas tanto arriba como abajo.

El resultado, según explica, es inmediato ya que el ojo parece más grande, la mirada más despierta y el iris adquiere mayor intensidad visual. Además, el tono claro en la línea de agua ayuda a neutralizar el aspecto rojizo que aparece cuando existe cansancio ocular.

Pero el experto insiste en que el maquillaje no empieza en los ojos, sino en la piel. Para él, una tez fresca y luminosa ya contribuye por sí sola a rejuvenecer el rostro.

Las bases demasiado densas o con exceso de acabado mate pueden endurecer las facciones y remarcar signos de cansancio. Por eso recomienda optar por texturas ligeras, iluminadoras y con un acabado natural que deje respirar la piel.

También destaca el papel del colorete en tonos neutros o rosados suaves. Aplicado estratégicamente sobre las mejillas, aporta frescura inmediata y ayuda a levantar visualmente las facciones.

Contra el párpado caído

Aunque muchas personas centran toda la atención en las sombras o el eyeliner, Junior Cedeño asegura que las cejas tienen un papel decisivo en el equilibrio del rostro.

Un diseño adecuado puede elevar visualmente la mirada y compensar el efecto de párpado caído sin necesidad de recurrir a técnicas complejas. El experto recomienda evitar cejas demasiado rectas o excesivamente finas, ya que endurecen la expresión y pueden hacer que el ojo parezca más pequeño.

La clave está en respetar la forma natural de la ceja, definiéndola ligeramente y elevando sutilmente el arco para crear sensación de amplitud. A partir de ahí, el trabajo sobre las pestañas se convierte en otro paso imprescindible.

Según el maquillador de Dior, unas pestañas bien curvadas generan un auténtico efecto lifting sobre la mirada. Por eso aconseja rizarlas antes de aplicar cualquier producto y utilizar lápices waterproof en la línea superior del ojo. De esta manera se evita que el maquillaje se transfiera al párpado, algo habitual en ojos encapotados o con tendencia grasa.

Además, recomienda utilizar una prebase de pestañas antes de la máscara. Este producto ayuda a potenciar la curvatura, aporta volumen y mejora notablemente la duración del maquillaje durante todo el día.

Eyeliner perfecto y duradero

El eyeliner sigue siendo uno de los maquillajes favoritos para intensificar los ojos, aunque también uno de los más temidos por quienes no tienen práctica. Sin embargo, Junior Cedeño asegura que el secreto no está en hacer un trazo perfecto a la primera, sino en construirlo por capas.

El primer paso consiste en levantar ligeramente el mentón y mantener el ojo entreabierto. El experto desaconseja estirar la piel mientras se dibuja la línea porque eso puede deformar el resultado final al relajar el rostro.

Maquillaje de cejas.

Después recomienda crear primero una guía con lápiz negro waterproof. Este gesto permite corregir errores fácilmente antes de aplicar el eyeliner definitivo.

Otro truco importante consiste en rellenar los huecos entre las pestañas superiores con el mismo lápiz. Así se consigue que las pestañas parezcan más densas y la mirada gane profundidad.

Para fijar el resultado, el maquillador aconseja sellar la línea con sombra negra mate antes de aplicar el eyeliner líquido. Esta superposición de texturas intensifica el color y mejora enormemente la duración del maquillaje.

Además, el efecto visual es especialmente favorecedor porque genera una ligera tensión óptica sobre el párpado, creando una sensación de mirada más elevada.