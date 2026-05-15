María Arteaga, maquilladora: "Si tu piel es madura, jamás maquilles tus ojos con sombras con brillo"

Con el paso de los años, la mirada es una de las zonas del rostro donde más se percibe el peso del tiempo. La piel pierde firmeza, el contorno se vuelve más delicado y las sombras naturales se hacen más visibles.

En quienes tienen los ojos hundidos, una característica muy ligada a la estructura facial y a la genética, ese efecto puede intensificarse y hacer que el maquillaje habitual deje de resultar favorecedor.

Maquillarse como siempre y notar que el resultado endurece la expresión, marca más el párpado o apaga la mirada es una sensación mucho más frecuente de lo que podemos pensar.

No suele ser un problema de productos, sino de técnica. Cada tipo de ojo y cada momento de la piel necesita una forma distinta de trabajar la luz, las sombras y las texturas.

La maquilladora profesional María Arteaga, especializada en potenciar la belleza natural sin recargar el rostro, propone un método pensado precisamente para estos casos. Su objetivo es equilibrar volúmenes, suavizar la profundidad del ojo y devolver luminosidad a la mirada para conseguir un efecto más fresco, descansado y natural.

Maquillaje en pieles maduras

"La clave está en crear dimensión sin recargar, aprovechando los volúmenes del rostro para suavizarlos o acentuarlos", asegura Arteaga. A continuación te contamos, paso a paso, cómo conseguir ese efecto lifting natural, sin bisturí ni filtros, solo con maquillaje bien aplicado.

Nada de sombras en crema

El primer error habitual es usar sombras en crema creyendo que así ganamos intensidad o duración. Pero en pieles maduras, puede ocurrir lo contrario: se marcan más las líneas de expresión y la piel se ve más pesada.

“Lo primero de todo, aplica una prebase de sombras porque, en pieles maduras, nunca utilizo sombras en crema para que la piel se vea menos pesada y más natural”, recomienda la experta.

Esta prebase no solo fija mejor los productos, sino que alisa ópticamente la zona del párpado, lo que mejora el resultado final. El truco del hueso

Uno de los mayores errores al maquillar ojos hundidos es aplicar tonos oscuros justo en el párpado móvil. Esto, lejos de mejorar el efecto, acentúa el hundimiento.

"Aplicaremos las sombras más intensas en la zona del hueso y nunca en el párpado móvil. Esto reducirá la sensación de volumen del hueso".

Es decir, se trata de maquillar por fuera del ojo en lugar de sobre el párpado, redibujando ópticamente su forma y creando la ilusión de una mirada más levantada. La V externa que cambia la mirada

Uno de los gestos más importantes en esta técnica es crear una forma almendrada con una sombra intensa, que aporte definición sin marcar arrugas.

"Con el tono más intenso, dibujo una forma almendrada haciendo una pequeña V en la zona externa del ojo. Esto quitará redondez y hundimiento".

Este truco es perfecto para estilizar el ojo, levantar la mirada y disimular la caída del párpado sin necesidad de técnicas complicadas ni mucha cantidad de producto. Difuminar y jugar con la luz

Nada de cortes abruptos ni sombras marcadas. La clave está en integrar suavemente los tonos para no endurecer los rasgos.

"Difumina la V que acabamos de hacer hacia el centro del párpado para restarle volumen al párpado móvil y vamos a iluminar el resto del párpado con un tono claro para evitar hacerlo más hundido".

Los tonos claros en el centro del párpado aportan luz, abren la mirada y contrarrestan el efecto hundido. Además, permiten que el maquillaje se vea fresco y luminoso, en lugar de apagado. Mejor mate que brillo

Aunque los brillos pueden parecer tentadores, sobre todo en maquillajes de fiesta, en pieles maduras no siempre juegan a favor.

"Si la piel es madura, un acabado mate te va a dar un efecto de piel más lisa", sentencia Arteaga.

Los tonos mates no reflejan la luz, lo que evita destacar pliegues o imperfecciones. Apuesta por sombras sedosas de acabado mate que se integren bien con la piel. Delineados suaves

Uno de los errores más comunes es prescindir del delineado o hacerlo demasiado duro. El delineado, bien hecho, da estructura y profundidad al ojo, sin necesidad de sombras muy marcadas.

"Innegociable delinear el ojo, tenga la forma que tenga. Y si es piel madura, siempre suavizando los trazos para que no endurezca".

Puedes hacerlo con lápiz, difuminarlo con una brocha pequeña o incluso usar sombra oscura para un efecto más sutil. Lo importante es que el trazo no sea duro ni demasiado gráfico. Línea de agua clara y pestañas bien trabajadas

Otro truco estrella que aporta frescura inmediata a la mirada es aplicar un tono beige en la línea de agua inferior. Nada de negro o marrón: eso solo cierra más el ojo.

"Aplica beige en la línea de agua porque los tonos luminosos nos siguen ayudando a que parezca menos hundido".

Por supuesto, no olvides mimar las pestañas. Rízalas, aplica máscara con paciencia y enfócate, especialmente, en las externas para abrir la mirada. "Las pestañas, por supuesto, trabajadas con mucho amor porque son el centro de todo el look".

Menos es más, pero bien aplicado. El maquillaje para ojos hundidos y piel madura no tiene por qué ser complicado ni estar repleto de productos. Con una buena técnica, un par de brochas y los tonos adecuados, puedes transformar tu mirada en pocos minutos. Al final, el maquillaje no es solo una herramienta estética, es también una forma de verte (y sentirte) bien contigo misma.