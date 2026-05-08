Cayetano Gutiérrez, farmacéutico: "Esta rutina frena la caída del cabello y devuelve el volumen a tu melena"

La caída del cabello hace tiempo que dejó de ser una preocupación exclusivamente masculina. En España, alrededor del 44,5% de los hombres y un 40% de las mujeres sufren algún tipo de alopecia o pérdida de densidad capilar, unas cifras que sitúan al país entre los europeos más afectados por este problema.

Aunque el impacto estadístico sea mayor entre los hombres, la pérdida de cabello femenina sigue siendo una cuestión mucho más silenciosa. Muchas mujeres conviven con una melena cada vez más fina, con menos volumen o brillo, sin encontrar respuestas claras ni rutinas eficaces que realmente funcionen.

Precisamente por eso, cada vez más expertos insisten en la necesidad de cuidar el cabello desde la raíz y no solo desde una perspectiva estética. Y ahí es donde entra en juego Cayetano Gutiérrez, farmacéutico y fundador de SkinClinic, que propone una rutina integral pensada para frenar la caída, recuperar la densidad y devolver estructura a la melena.

Por qué se cae el cabello

Durante años, el cuidado del cabello se ha centrado casi exclusivamente en productos que prometían resultados inmediatos sobre la fibra capilar. Más brillo, menos encrespamiento o un tacto más suave.

Sin embargo, la conversación beauty ha cambiado por completo y el 2026 apunta directamente hacia una nueva obsesión estética: la "melena con estructura", es decir, un cabello con cuerpo, densidad, movimiento y aspecto saludable desde la raíz.

La tendencia no surge por casualidad, sino que el aumento de los casos de caída capilar ha provocado que el consumidor busque soluciones mucho más completas y respaldadas por expertos.

Ya no basta con un champú agradable o una mascarilla puntual. El nuevo lujo pasa por entender el cuero cabelludo como una "extensión de la piel" y tratarlo con el mismo rigor con el que se cuida el rostro.

Esa es precisamente la filosofía que lleva años desarrollando SkinClinic. La firma, fundada por Cayetano Gutiérrez y respaldada por más de tres décadas de experiencia en el sector cosmético, ha diseñado un protocolo capilar que combina tratamiento tópico y nutricosmética para actuar tanto desde el exterior como desde el interior.

Para el experto, uno de los grandes errores sigue siendo pensar que la caída del cabello se limita únicamente a una cuestión genética. Aunque la predisposición hereditaria influye, el estilo de vida actual tiene un peso enorme en la salud capilar.

Imagen de ilustración.

El cortisol derivado del estrés crónico, la polución urbana, la fatiga, los cambios hormonales o el uso excesivo de planchas y secadores terminan debilitando la fibra capilar y agotando el cuero cabelludo.

"A menudo olvidamos que el cabello es un tejido vivo que respira a través del cuero cabelludo. No podemos pretender una melena con volumen y brillo si el terreno está agotado o asfixiado", explica Cayetano Gutiérrez.

Para el farmacéutico, la clave no está únicamente en frenar la caída, sino en crear las condiciones adecuadas para que el cabello vuelva a crecer fuerte y saludable.

La rutina anticaída

La rutina diseñada por SkinClinic comienza con un gesto básico pero fundamental: la limpieza. El Champú Anticaída actúa como un primer paso detox que no solo elimina residuos, sino que también realiza una ligera acción exfoliante sobre el cuero cabelludo.

Ese estímulo favorece la microcirculación y prepara el folículo para un crecimiento más vigoroso. El objetivo no es simplemente lavar el cabello, sino oxigenar la raíz y liberar el cuero cabelludo de la acumulación que termina debilitando la fibra.

Después llega uno de los pasos más importantes para devolver elasticidad y aspecto saludable a la melena: la nutrición profunda. La Hair Mask de SkinClinic funciona como un tratamiento reparador intensivo que hidrata, sella la fibra y protege frente al daño ambiental y solar.

La rutina de SkinClinic.

El resultado es un cabello más manejable, con menos rotura y un brillo mucho más uniforme. Esa sensación de melena apagada y sin cuerpo, tan habitual en épocas de caída, empieza a transformarse en una textura mucho más densa y flexible.

Sin embargo, el verdadero cambio llega cuando el cuidado deja de ser únicamente externo y, cada vez más personas apuestan por la nutricosmética como pilar fundamental para un cabello sano.

En este caso, SkinClinic apuesta por CapilCap y CapilCap Forte, dos suplementos formulados con biotina y zinc que ayudan a fortalecer la estructura capilar desde la raíz.

La diferencia entre ambos productos está en el nivel de intensidad del tratamiento. CapilCap está pensado para casos de caída leve o estacional, muy habituales tras cambios de estación o periodos de estrés.

Mientras tanto, CapilCap Forte se orienta a situaciones de caída más severa o persistente, donde el debilitamiento capilar es mucho más evidente.

Más allá del tratamiento concreto, el auge de este tipo de rutinas refleja un cambio importante en la manera de entender la belleza capilar.