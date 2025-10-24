Daniele Sigigliano, estilista, sobre su corte de pelo favorito a partir de los 40: "Rejuvenece y adelgaza el rostro"

Bien porque buscamos un cambio de look, bien porque queremos quitarnos unos añitos de encima, ir a ponernos en manos de nuestro estilista de confianza y hacer un corte rejuvenecedor, que enmarque nuestro rostro, es "justo y necesario".

Para el estilista Daniele Sigigliano, tiene clara la tendencia de este próximo otoño para quitarnos unos años de encima al instante: el pelo largo con capas.

El ejemplo más claro viene de la mano de Scarlett Johansson o Hailey Bieber, quienes llevan el corte de pelo largo que resta 10 años.

Este look, que triunfa por su versatilidad y su capacidad para restar años sin perder elegancia, se consagra como uno de los más buscados en los salones de belleza de España.

Inspirado en algunos de los rostros más bellos del panorama nacional e internacional, el largo midi con capas se ha convertido en el más buscado del street style.

El corte largo que rejuvenece

La clave del éxito de este corte de pelo radica en la longitud. Es el corte perfecto, ya que cae justo a la altura del pecho, evitando puntas abiertas y potenciando el movimiento natural del cabello.

Las capas largas se realizan con la técnica Long Layered, recomendada por Daniele Sigigliano, propietario de Blow Dry Bar, para aportar textura y volumen sin que el pelo pierda densidad ni salud.

"Los años 90 han vuelto para quedarse y este estilo es un perfecto ejemplo", asegura el estilista. Esta técnica cubre toda la superficie de capas a medida, logrando así un resultado fresco y favorecedor, ideal para quienes no quieren invertir tiempo en peinados complicados.

Por qué resta 10 años

El corte largo con capas aporta una imagen completamente renovada y juvenil, como evidencia el cambio de Scarlett Johansson a lo largo de los años: tras numerosos looks atrevidos y arriesgados, hoy vuelve a apostar por la sofisticación y la frescura que le ofrece este sencillo pero efectivo corte.

El efecto rejuvenecedor se debe a las capas estratégicamente colocadas, que enmarcan el rostro, suavizan las facciones y aportan movimiento desde la raíz hasta las puntas. Además, la longitud permite conservar la máxima hidratación y brillo, evitando el envejecimiento prematuro del cabello.

Esta tendencia funciona tanto en melenas lisas como onduladas, puesto que la técnica permite adaptar las capas a la densidad de cada cabello.

"Es ideal para todo tipo de cabellos, ya que se adapta a su densidad y largo", matiza Sigigliano. Así, tanto mujeres con pelo fino como grueso pueden beneficiarse de este look, que requiere poco mantenimiento y aporta una sofisticación instantánea.

Ventajas de este corte

El corte largo con capas recomendado por Daniele Sigigliano se ha consagrado como uno de los más buscados por mujeres que desean cambiar de look y restar años con naturalidad.

Un cambio sencillo, elegante y con efecto rejuvenecedor inmediato, celebrado por las celebrities y recomendado por los expertos de peluquería en España por estas simples (e importantes) razones:

Rejuvenece instantáneamente a partir de los 40, pero también sienta bien a mujeres de cualquier edad que buscan sofisticación y frescura.

a partir de los 40, pero también sienta bien a mujeres de cualquier edad que buscan sofisticación y frescura. Permite tanto estilos lisos como ondulados , adaptándose a las necesidades y gustos de cada persona.

, adaptándose a las necesidades y gustos de cada persona. Reduce el mantenimiento . Solo requiere retoques periódicos de puntas y capas, conservando siempre una melena cuidada y radiante.

. Solo requiere retoques periódicos de puntas y capas, conservando siempre una melena cuidada y radiante. Potencia el brillo y movimiento natural del cabello, evitando el efecto envejecido de los cortes monótonos.

¿Aún te quedan dudas para probar este corte con efecto rejuvenecedor inmediato? Apto para cualquiera que quiera un pequeño cambio, pero con un poder arrebatador, que no pasará desapercibido.