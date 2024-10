Si tienes el pelo sin brillo, esta es la gama de Zara que podría revolucionar para siempre tu rutina

El pasado mes de junio, Zara nos sorprendía con el lanzamiento de su tercer drop con una línea de productos imprescindibles para el cabello bajo el nombre UNDONE. Este otoño, reafirma su apuesta por el cuidado capilar con la colección Shine.

Diseñada por Guido Palau, se presenta como la solución definitiva para lograr un cabello ultra brillante y de aspecto saludable. Está elaborada para todos los tipos y texturas de cabello y consta de cuatro productos versátiles: Shine Texture Cream, Shine Mist, Shine Blow Dry Spray, y Shine Oil.

Responden a las necesidades más habituales del cabello: controlar el frizz, conseguir más suavidad o un brillo deslumbrante, entre otros. Cada producto se puede usar de forma individual o en capas para crear una rutina personalizada, mejorando la textura, añadiendo brillo instantáneo o proporcionando hidratación y protección esenciales.

Desde el spray para secado con calor hidratante y alisador hasta la bruma brillante ultraligera, esta colección está diseñada para garantizar resultados pulidos, sin encrespamiento y de alto brillo para todo tipo de cabello. Descubre las claves de cada producto.

Shine Texture Cream es una crema de peinado y acondicionador multifuncional que define la textura, doma el frizz y añade un brillo saludable. También ayuda a eliminar los cabellos sueltos mientras proporciona hidratación y un acabado de alto brillo. ¿Su más? Se puede usar en cabello húmedo para secar al aire de forma natural o en cabello seco para los toques finales.

Por su parte, Shine Mist es una bruma ultrafina diseñada para todo tipo de cabello, que proporciona un brillo instantáneo y saludable con un acabado no graso. Es perfecto para el cabello secado con calor. Cuenta con una fórmula ligera y no grasa, que permite proporcionar brillo instantáneo a todo tipo de cabello. Es ideal como spray de acabado para un look ultrabrillante (tenlo en cuenta de cara a las fiestas de fin de año).

Shine Blow Dry Spray es el paso perfecto para cualquier secado con calor. Hidrata y protege el cabello, dándole un acabado brillante y una textura suave. También actúa como protector térmico para todo tipo de cabello. Es perfecto para conseguir un efecto espejo y deja el cabello suave.

Finalmente, Shine Oil es un aceite ligero y nutritivo que añade un acabado suave y brillante al cabello sin apelmazarlo. Perfecto para sellar la hidratación y crear un look elegante.

Esta línea completa la ya amplia propuesta de Zara, que incluye una espuma de efecto mojado, un bálsamo ligero o un activador de rizos, entre otros. Con este lanzamiento, la firma de Inditex prosigue con su apuesta beauty.