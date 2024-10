El análisis experto de los dos vídeos virales de Leonor: del malentendido con Sofía al extraño gesto con su abuela

Los Premios Princesa de Asturias 2024 han estado plagados de momentos emotivos, nervios, gestos cómplices y algún malentendido. Por las redes sociales que no dan puntada sin hilo han circulado dos vídeos que se han vuelto virales con dos momentos llamativos, ambos tienen como protagonista a Leonor, muy diferentes pero igualmente relevantes. En uno de ellos aparece la Infanta y tuvo lugar durante la visita al Pueblo Ejemplar, el otro tiene como 'invitada' a la reina Sofía y se grabó en la gala de entrega.

En Magas hemos consultado con la experta en Comunicación no verbal y directora de Código no verbal Sonia El Hakim para analizarlos con lupa y encontrar todos esos detalles que se esconden tras los gestos y la actitud corporal. De este modo podemos relevar cosas que en principio no resultan tan evidentes, pero que tienen mucha importancia.

Empezamos por el recorrido de la Familia Real en Sotres, las hijas de los Reyes se disponían a posar para una foto cuando se produjo un momento espontáneo entre ellas, en el que algunos han creído ver cierta incomodidad por parte de Sofía. Las imágenes muestran a Leonor abrazando a su hermana para posar para una foto y a esta separándose de ella como si no quisiera responder a tanto cariño. Nada más lejos de la realidad, El Hakim lo explica con claridad.

Cuando no están en actos tan estrictos se ve como Leonor y Sofía actúan como dos chicas normales y naturales.

"Se ha comentado que Sofía no se quería hacer la foto, pero yo no lo veo así. Veo que es algo espontáneo, nada sujeto al protocolo, y al principio no se ponen de acuerdo cómo posar. Realmente están viendo un poco cómo se colocan", empieza diciendo. "Si te fijas, hacia el final del vídeo la Infanta está con la cabeza inclinada hacia Leonor y no se ve ninguna situación de negativa o incomodidad. Lo que sí se ve es complicidad, afecto positivo y mucha unión", finaliza.

Los gestos de unión entre ellas han vuelto a ser constantes durante las celebraciones de los actos de los Premios Princesa de Asturias. Siempre buscan protección y apoyo la una en la otra, como pudimos ver cuando ambas entraban cogidas del brazo en el Teatro Campoamor.

Más complicado es el segundo vídeo, en el que se aprecia un momento un tanto extraño entre la heredera y su abuela. Sucedió tras la gala de entrega de los galardones y en él se va a doña Sofía acercándose para darle dos besos a la Princesa. Esta le responde con cierta frialdad y se va para acercarse a Letizia dejándola atrás. En un momento dado, el rey Felipe VI llama la atención a su hija y mete en el círculo a la Emérita para que participe en la conversación, pero tras dedicarle una sonrisa deja de prestarle atención.

El Rey Felipe llama la atención a la princesa Leonor para que le hable a Sofía. Por qué la princesa Leonor se mostró tan fría en los premios Princesa de Asturias, sobre todo con su abuela y su padre. Los trató muy mal. En todo momento ella actuó de manera extraña, como si no quisiera estar ahí.

Sonia El Hakim analiza la comunicación no verbal de este momento. "Aquí sí que vemos una reacción con una intensidad emocional diferente entre las dos. Doña Sofía, como cualquier abuela, felicita a su nieta y le da dos besos y Leonor responde solamente poniéndole la cara, pero sin devolverle esos dos besos. Esto se hace cuando estamos en situaciones de compromiso. En este gesto sí que podemos ver un poco de desconexión emocional de Leonor hacia la reina", explica.

Pero, además, seguidamente "lo que hace la Princesa es avanzar dándole la espalda y va buscando a su madre, como para evitar permanecer con la abuela. Aquí sí que vemos que puede pasar algo entre ellas y que Leonor no está cómoda y quiere salir de ese círculo de comunicación. Es cuando el Rey le dice algo al oído cuando ella reacciona y deja de darle la espalda. Puede haber sido algo puntual, pero desde luego esos besos son de compromiso y no de una nieta a su abuela".

También hay que tener en cuenta que fue un día muy estresante para la heredera, a la que se vio especialmente nerviosa mientras pronunciaba su discurso y esto quizá podría explicar también su extraña actitud.