Whisper cat eye: cómo hacer el maquillaje más viral y sencillo del verano con efecto lifting que más favorece

Llega el verano y las que más saben de moda recrean los looks más rompedores de la temporada, consiguiendo que se vuelvan virales y no es de extrañar. En cuanto a maquillaje, también. El más claro ejemplo, el nuevo delineado que está arrasando en redes sociales y entre las celebrities internacionales: el 'whisper cat eye'.

Hailey Bieber o Zoe Kravitz son algunas de las que han caído rendida a la belleza de este delineado. Elegante y sutil, este maquillaje resalta la belleza natural de los ojos, creando un efecto lifting que rejuvenece la mirada al instante, lo que hace que favorezca a cualquier edad y consiga ese efecto tan natural que todos buscamos en los meses más cálidos.

Se trata de una versión modernizada y más discreta que el clásico 'cat eye'. En lugar de una línea gruesa y muy marcada, el 'whisper cat eye' aboga por un delineado más suave y difuminado. El resultado es una mirada más alargada, pero con un efecto ligeramente difuminado que hace que no sea demasiado llamativo, perfecto para los que no buscan un maquillaje demasiado llamativo.

Conseguirás un look natural, pero muy sofisticado, que podrás llevar tanto en tu diario como en situaciones más especiales. Precisamente, es su versatilidad lo que ha hecho que el whisper cat eye se haya hecho tan popular entre las que no renuncian a marcar sus ojos bajo ningún concepto.

Además, es un maquillaje que favorece tanto a las que tiene ojos redondos, almendrados o pequeños, puesto que puede adaptarse a su forma y realzar su forma natural. Pero es su acabo suave y no demasiado marcado lo que hace que haya conquistado también a las más naturales.

Cómo hacer el 'whisper cat eye'

Para marcarte el ojo como toda una profesional y hacerte el 'whisper cat eye', lo primero de todo será prepararte el párpado. No te asustes, es muy sencillo y tan solo tendrás que recurrir a una base nude o un corrector, que te haga de lienzo uniforme y te permita trabajar mejor el delineado, además de adherirlo mejor y mantenerlo durante más tiempo.

A continuación, toma un lápiz de ojos, lo más cremoso posible para que puedas difuminarlo mejor y no quede demasiado marcado. Comienza en el lagrimal y continua hacia el exterior de tu ojo, siguiendo su forma natural. No te preocupes de si la línea no es perfecta, no es un 'cat eye' clásico, y queremos conseguir un efecto desdibujado.

Cómo hacer el maquillaje de ojos whisper cat eye.

Coge una brocha con acabado angular para difuminar la línea, creando un pequeño rabito en el extremo exterior del ojo. Este paso es esencial para conseguir el efecto suave y ligeramente desordenado que caracteriza al estilo 'whisper cat eye'.

Para terminar tu make-up de manera impecable, asegúrate que ambos ojos tienen el acabado simétrico. Hasta que cojas la suficiente destreza, puedes hacerte con un corrector y aplicarlo alrededor del delineado para limpiar cualquier posible imperfección y marcar aún más la mirada, consiguiendo ese efecto lifting que buscamos.

Mujer aplicándose rímel frente a un espejo. iStock

Por supuesto, no te puedes olvidar de terminar con tu máscara de ojos de confianza. Según lo que prefieras cargar el ojo o lo natural que busques del look, aplica más o menos capas de rímel para elevar tu mirada a lo más alto, de una forma elegante y de lo más favorecedora.

Levantar la mirada

Si algo caracteriza al 'whisper cat eye' es el efecto rejuvenecedor que consigue al instante y, por tanto, rejuvenecedor. No te desanimes si al principio no te sale perfecto, requiere un poco de práctica, pero es un maquillaje mucho más sencillo de recrear que otros que conllevan más dedicación.

Recuerda que la clave de este maquillaje de ojos está en la sutileza y difuminado, así que no tengas miedo en probar tantas veces como creas oportuno hasta que te sientas (y estés) fantástico según tus preferencias.

Mujer maquillándose frente al espejo. iStock

Cuanto más natural, mejor será. Puedes elevar el maquillaje añadiendo un poco de sombra con tu propio bronzer o brush para enmarcar la mirada, aplicando solo el producto en la parte exterior del ojo para rasgar más la mirada.

Si quieres terminar el look con una sombra satinada, por ejemplo, si quieres aprovechar el maquillaje para salir de noche, aplica un producto que aporte luz a tu mirada. Puedes servirte de iluminador de mejillas o de alguna sombra satinada que aporte luz a tu rostro.