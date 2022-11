¿Repites siempre el mismo error en tus relaciones de pareja? Sigmund Freud tiene algo que decirte

¿Cuántas veces has llegado a pensar que no volverías a caer en el mismo error pasado y después de un tiempo te has vuelto a ver repitiendo esa misma conducta con el mismo final catastrófico?

[¿Mejor soltera que salir con alguien que comete faltas de ortografía? No eres la única]

Aunque pueda parecer absurdo muchas veces tendemos a repetir este tipo de conductas que lamentablemente nos hacen daño y que aunque nos juramos no volver a repetir, siempre acaban volviendo a conducirnos a la misma situación una y otra vez. Una actitud que puede acabar haciéndonos sentir frustración, impotencia o que incluso puede llegar a cegarnos en nuestras relaciones personales haciéndonos pensar que no existe otra alternativa diferente.

Este tipo de impulso inconsciente, es lo que Freud llamó compulsión a la repetición. Un concepto básico de la psicoterapia y bastante destructivo, que no puede ser reprimido y que puede llegar a afectar en gran medida a las relaciones de pareja.

¿Qué es la compulsión a la repetición y cómo puede llegar a afectar en las relaciones de pareja?

Freud creía que la compulsión a la repetición era un reflejo del instinto de muerte y un impulso inconsciente hacia la autodestrucción. Una teoría que la mayoría de psicoanalistas han rechazado y asociado a sentimientos y comportamientos repetitivos originalmente adaptativos y necesarios para la supervivencia psíquica de un niño, pero el problema reside en que durante la edad adulta pueden llegar a ser especialmente autodestructivos.

Esta repetición, actualmente se entiende como una especie de mecanismo de defensa a través del cual se trata de reescribir nuestra propia historia. En este caso suele originarse debido a una relación problemática o no satisfactoria del pasado, que incluso puede llegar a estar relacionada con los propios padres durante la infancia y que ahora tendemos a recrear a través de una relación sentimental una y otra vez intentando cambiar ese final insatisfactorio sin éxito.

Normalmente suele darse en personas cuya relación con el padre/madre en la infancia ha sido de mucha tensión, en la que ha habido frustración de algún tipo, decepción, rechazo, negación, abuso o incluso abandono.

Una situación que durante la infancia posiblemente hizo que, como haría cualquier niño dependiente de sus padres, este intentase “sacrificarse” pensando que si se portaba bien o hacía todo lo que se le pedía, por fin se sentirían tan queridos y correspondidos como necesitaban. Algo que realmente no llega a ocurrir nunca en estos casos ya que la deficiencia emocional reside en ese padre o madre y no en el hijo.

Es precisamente ese recuerdo que para esa niña o niño no acabó con final feliz, el que normalmente conduce a esa persona a buscar en un futuro parejas que puedan parecerse a ese padre o madre de forma inconsciente. Todo con el fin de poner una especie de final feliz a esa película que en realidad nunca podrá tener otro final.

La razón de ello, es que estas personas normalmente cuentan con una especie de radar con el que se escogen una y otra vez a personas que, debido a sus propias limitaciones, no pueden querer de la forma que se pretende, todo con el fin de “arreglarlas”, “salvarlas” o “cambiarlas” y normalmente sin éxito.

¿Cómo terminar con la compulsión a la repetición?

Uno de los principales desafíos que surgen dentro de este comportamiento es precisamente el de que la persona sea capaz de darse cuenta de lo que ocurre y sepa reconocer esa compulsión a la repetición, en este caso en sus propias relaciones de pareja. Este será el primer paso para poder cambiar y salir de ese bucle tóxico y dañino.

Es importante hacer una reflexión y un análisis introspectivo para poder avanzar y para darse cuenta que realmente la persona está siendo víctima de su propio comportamiento repetitivo, con todo el sufrimiento que este le acarrea una y otra vez. Cada persona debería en este caso preguntarse: ¿Realmente este comportamiento me está haciendo feliz?

Si la respuesta es “no”, es el momento de que empieces a luchar por tu propia felicidad y si es necesario, te apoyes en algún psicólogo especializado que pueda darte las herramientas y pautas necesarias para salir de esa compulsión a la repetición en tus relaciones.

Sigue los temas que te interesan