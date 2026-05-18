La cortesía del poder

Hay decadencias que no anuncian su llegada con estrépito. No irrumpen con el ruido de los grandes derrumbes históricos, sino con algo mucho más discreto: una relajación del lenguaje, una trivialización de los espacios comunes, una cierta renuncia al cuidado.

Y, sin embargo, conviene aclarar que no se trata de hacer una defensa nostálgica de la rigidez ni de confundir solemnidad con acartonamiento. No hay nada más insoportable que la pompa hueca. Nada más artificioso que quienes convierten el protocolo en un disfraz.

La naturalidad es, de hecho, una virtud.

Pero la verdadera naturalidad no consiste en improvisarlo todo, ni en convertir la espontaneidad en una coartada para el descuido. No es decir cualquier cosa porque uno "es así". No es la osadía de comportarse como si el espacio público fuera una prolongación del salón privado.

La verdadera naturalidad exige algo mucho más difícil: preparación. Exige haber pensado antes en los demás.

Exige saber qué quiere decirse para poder decirlo con palabras propias, sin servidumbres de cartón piedra y sin necesidad de esconderse detrás de frases prestadas.

La naturalidad más elegante no es la que improvisa; es la que hace parecer sencilla una disciplina interior.

Baldassare Castiglione lo llamó sprezzatura. Esa gracia que aparenta facilidad sin exhibir el esfuerzo. Pero no era frivolidad cortesana. Era una forma de inteligencia social.

Porque mirar a los ojos y hablar con autenticidad exige mucho más trabajo que leer sin alma o improvisar sin medida.

Lo que hoy a veces confundimos con cercanía no es naturalidad, sino descuido. Y ahí empieza el problema.

Stefan Zweig comprendió que las civilizaciones no se deterioran solo por las guerras o las revoluciones, sino también por la pérdida de ciertos consensos invisibles. El mundo de ayer describe el final de un orden político en el retrato de la evaporación de una determinada idea de sociedad.

Norbert Elias, en El proceso de la civilización, explicó con brillantez que la vida colectiva no se construye liberando impulsos, sino aprendiendo a gobernarlos. Civilizar es educar la autenticidad sin reprimirla.

Incluso Confucio entendía el rito no como una imposición vacía, sino como una forma de respeto hacia el otro.

Porque el fondo de todo esto no es la etiqueta.

Es la consideración.

Y quizá ahí reside una incomodidad contemporánea: hemos confundido sinceridad con impulsividad, autenticidad con improvisación y cercanía con abolición de toda forma.

Pero el poder —como la diplomacia, como las instituciones, como la propia convivencia— exige conciencia que es algo superior a la espontaneidad pura.

España conoció bien ese equilibrio en la Transición, hace ya medio siglo. No fue un ejercicio de rigidez ceremonial.

Fue algo mucho más inteligente: una puesta en escena sobria de respeto mutuo entre posiciones profundamente enfrentadas. Sin artificio. Con responsabilidad.

Porque cuando alguien comparece en nombre de algo más grande que uno mismo, ya no habla solo por sí.

Y ahí la cortesía deja de ser una cuestión estética para convertirse en una forma de ética pública. Dejemos la impostura.

Necesitamos más respeto natural.

Ese que permite hablar con voz propia, mirar a los ojos y, precisamente por haber pensado antes en los demás, decir exactamente lo que uno quiere decir.