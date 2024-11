La Ley contra la Violencia de Género cumple 20 años: "Las nuevas tecnologías hacen mucho daño a las mujeres"

Se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y el Teatro Municipal Buero Vallejo de Alcorcón ha acogido este miércoles y jueves unas jornadas para abordar el impacto y retos de esta legislación.

Organizadas por el Ayuntamiento y bajo el lema 'Igualdad, feminismo, violencia', personalidades como la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; o el expresidente del Gobierno y precursor en la tramitación de esta ley en España, José Luis Rodríguez Zapatero, han participado en este evento para conmemorar y reivindicar los derechos de las mujeres en una sociedad "que sigue siendo injusta con ellas".

El programa, organizado en distintas ponencias sucedidas desde las 10 de la mañana hasta las siete de la tarde, puso sobre la mesa temas tan interesantes como la actualización de las políticas públicas en materia de igualdad, el desafío de la violencia de género en Europa o la lucha contra los lenguajes machistas y de odio.

La foto del presente

La voz de la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha sido la que ha dado inicio a estas jornadas que serán las encargadas de poner en perspectiva "la foto del presente" en materia de igualdad en nuestro país. La socialista empezó recordando el 20 aniversario de esa importante norma que hoy resulta "absolutamente imprescindible".

"Actualmente, hay determinadas violencias que están más fuertes que nunca. Hablo de la violencia vicaria, de la violencia económica... Pero, por supuesto, también de la digital. Un nuevo tipo que surge de las nuevas tecnologías de las que hoy disponemos, y que están haciendo tantísimo daño a las mujeres y niñas", aseguró Testa.

También añadió que, en su equipo de gobierno, son "14 hombres y mujeres profundamente feministas", muestra del nuevo modelo paritario que se está instaurando ya en mucha de las instituciones públicas de España y que lucha por "una igualdad real".

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, en su discurso inaugural. Cedida

Como vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la Federación Española de Municipios, Candelaria terminó su intervención aludiendo a la importancia de los servicios de asistencia y de prevención a nivel autonómico, "muchas veces olvidado", y no solo a nivel estatal.

"Cuando una mujer tiene un problema, acude antes a su ayuntamiento que a una comisaría. Y en el nuestro, desde luego, estamos abiertos y abiertas a atender a toda víctima que lo requiera", afirmó.

Un recuento que duele

La actual presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo cogió el testigo para pronunciar un contundente discurso de más de media hora sobre "revisión, conmemoración y reivindicación" de la lucha por una equidad de derechos.

"Basta con ver la geopolítica del mundo para darse cuenta de por qué seguimos aquí 20 años después explicando todo esto. Hay quien todavía niega esta violencia y abre un combate político contra la igualdad de las mujeres. Esto se llama redirección negativa del comportamiento de un país y de una sociedad", sentenció.

Y continuó: "Quienes niegan la violencia lo hacen con una estrategia. Si la aceptaran, se tendrían que preguntar por qué existe esa violencia, y es algo que no les conviene. Ese es el circuito mental intelectual macabro de los que, en el mismo día que te levantas con una mujer asesinada en cualquier lugar de España, pueden subir a cualquier tribuna pública para decir que ese problema no existe".

Carmen Calvo en su discurso de apertura. Cedida

Calvo hizo uso de la primera persona, aludiendo a cuando ella se encontraba en esa reunión que vio prosperar la ley, ese Consejo de Ministros al que el día 22 de diciembre le tocó "la verdadera lotería".

"En ese momento me tuve que pellizcar porque pensé que era un sueño. No me lo podía creer. Esta ley marcó un hito en la historia de España. Una norma que nos ha permitido hacer un recuento que duele, pero que es necesario para reflexionar. Ese recuento de 1243 mujeres asesinadas, de 63 niños y niñas asesinados y de más de 450 huérfanos tras el crimen machista del que fue víctima su madre. Y seguiremos luchando para que ese número pase a cero", culminó.

Un antes y un después

Después de los dos discursos de apertura pronunciados respectivamente por las dos mandatarias, llegó el turno de la sucesión de las tres mesas que hubo a lo largo de la jornada de la mañana, Como moderadora de la primera se encontraba la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, que pronunció un emotivo discurso a modo de presentación, que ella misma calificó como un "estriptis emocional".

"Recuerdo cómo Pedro Zerolo llamaba todos los días a una joven de 29 años a la que había conocido por casualidad, que tenía un hijo de cuatro, para decirle 'sal de ahí, no quiero ver tu cara en los periódicos'. Eso hizo que un día, después de una historia fortísima y muy grave, esa mujer y su pequeño cogieran un autobús a Madrid. Ahora, cuando me vean en una revista o firmando libros, piensen que esa mujer es el caso de éxito de la lucha de todas las mujeres", dijo.

Mesa redonda sobre la actualización de políticas públicas en materia de igualdad.

Acto seguido, Miriam Andrés Prieto, alcaldesa de Palencia, Teresa Peramato, fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, y Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, debatieron sobre esta lacra social y la actualización de las políticas públicas.

Después de una revisión de los logros conseguidos en materia de igualdad y derechos de las mujeres, el alegato fue claro. "Se necesita mantener lo que ya tenemos. Mucha pedagogía y los mismos protocolos, pero, aunque sé que los recursos son finitos, se necesita más financiación", sentenció Andrés.

A continuación, se iniciaba el diálogo sobre 'El liderazgo de las instituciones públicas en la prevención y protección Integral contra la Violencia de género', en el que intervinieron Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón; Ana Redondo, ministra de Igualdad; y José Luis Rodríguez Zapatero.

José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en las jornadas. Cedida

El expresidente del Gobierno de España comenzó el turno de palabra, reconociendo que Alcorcón se había convertido "en la gran capital contra la violencia de género, en la bandera de conectar las mejores políticas, de hacer que la formación, que la investigación en esta materia tan decisiva salga adelante".

Con ese apunte, se metió de lleno en materia. "Venimos a continuar un trabajo, quizá el más importante que pueda hacer la sociedad, que es acabar con la violencia, la injusticia y la discriminación que supone la violencia de género", advirtió.

Esta mesa de debate, moderada por la periodista Marta Fernández, reivindicó, precisamente 20 años después lo que significó aquella ley que sacó del ámbito privado el maltrato hacia la población femenina. "Marcó un antes y un después en una lucha que tiene siglos para que las mujeres se sientan libres y los hombres las consideremos iguales", reafirmó el expresidente.

La mesa finalizó en boca de la alcaldesa quien, reiterando el agradecimiento a los ponentes, hizo hincapié en algo que es fundamental para el avance. "Debe seguir reforzándose. En estos 20 años se ha avanzado, pero se han añadido o se han puesto de manifiesto otro tipo de violencias. Y para enmarcar a todas ellas es necesario un contexto de lucha, de palabra y de consenso", finalizó Testa.