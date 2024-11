Letizia abre la temporada de capas y estrena unos nuevos pendientes de firma valenciana (y van cuatro)

Seguimos con la semana llena de actos con referencia a la antigua profesión de la Reina. Después de varios días entregando premios de periodismo: el 18 de noviembre en el Hotel Palace de Madrid el Francisco Cerecedo; el 20, en la Puerta del Sol los de la Asociación de la Prensa; este 21 le toca el turno a los Luis Carandell en el Senado.

Se trata de la edición XIV de los galardones de periodismo parlamentario, que este año han reconocido a Juan Manuel Lamet Moya y a Pablo Rodríguez Lago, con una dotación económica de 4.000 euros cada uno.

Para las anteriores citas, Letizia eligió un esmoquin negro de Mango y un traje completo con chaleco gris de la misma marca. En esta nueva aparición pública ha rescatado una de sus prendas fetiche para el invierno: la capa. ¡Se abre la temporada!

La Reina ha vuelto a ir de negro, con top de tweed. Gtres

Este jueves 21 de noviembre, la apuesta de moda sigue siendo sobria y discreta, aunque ha añadido un toque de color. Con el frío que hacía en Madrid, la explanada del Senado era el lugar perfecto para lucir una buena prenda de abrigo, y la elección de Letizia ha sido un clásico de su armario.

Se trata de un diseño oversize de Carolina Herrera, que ya ha lucido en otras ocasiones y que destaca por los botones grandes y sus bolsillos. La primera vez que la vimos fue en enero de 2020 entonces también fue la aliada perfecta para combatir el frío de la capital.

El resto del look tenía, de nuevo, un guiño especial para las víctimas de la DANA de Valencia. Como bien dijo la Reina al periodista Carlos Alsina, de Onda Cero, desde Chiva, no hay que olvidar a los afectados y su manera de llevarlos cerca aun estando lejos es apostar por firmas valencianas. Por eso, no nos ha sorprendido que haya vuleto a estrenar unos pendientes Singularu, esta vez el modelo Aro Estellar, hechos en plata de ley y recubiertos con circonitas. Su precio es de 24,99 euros y se pueden adquirir en la web.

