Entra en vigor la primera ley sobre violencia de género de la UE: qué implica y por qué no tipifica el delito de violación

Europa da un paso clave en la lucha contra la violencia machista. Este jueves, 13 de junio, entra en vigor la primera ley contra este tipo de delitos en el bloque comunitario. La directiva, propuesta por la Comisión Europea en marzo de 2022, busca dar respuesta al aumento de concienciación sobre la violencia machista al calor del MeToo que ha impulsado movilizaciones en defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Tras dos años de negociaciones, los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para transponer esta directiva a su legislación nacional.

Las normas establecen un marco común para criminalizar otros tipos de violencia contra las mujeres y obligan a los Estados miembros a implementar campañas para concienciar sobre la importancia de consentimiento en las relaciones. Además, la directiva contempla una lista de circunstancias agravantes que incluyen que el crimen se cometa contra menores, que se haga en el seno de la familia o en el matrimonio, que se abuse de una posición de poder o que se cometa contra personas con discapacidad, periodistas o defensoras de derechos humanos.

Asimismo, la ley exige criminalizar la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso y varios tipos de violencia contra las mujeres en línea, como el ciberacoso o la publicación de material íntimo sin consentimiento. Estos delitos se castigarán con penas de cárcel de entre uno y cinco años. Sin embargo, esta no tipifica penalmente la violación, lo que organizaciones como Amnistía Internacional consideran una oportunidad histórica perdida para proteger a las mujeres de la violencia sexual.

Polémica por descartar la violación

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo habían abogado por tipificar la violación como delito basándose en la falta de consentimiento, como sucede ya en España. Sin embargo, se encontraron con la oposición de la Francia liberal de Emmanuel Macron, Hungría, capitaneada por Víktor Orbán, y Alemania, bajo el socialdemócrata Olaf Scholz, que argumentaron que no había una "base jurídica" suficiente en los tratados de la UE para legislar sobre ese crimen.

La negativa de los tres países ha hecho que no sea posible homologar la violación como eurodelito en el conjunto de los 27 Estados miembros, todo al margen de las múltiples reivindicaciones que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho al respecto en los últimos años: "La verdadera igualdad no podrá existir hasta que no desterremos la violencia; querría que consagrásemos en la legislación otro principio fundamental: no es no. No puede haber auténtica igualdad sin ser libres de la violencia", expresó durante el discurso anual sobre el estado de la Unión celebrado en Estrasburgo en septiembre de 2023.

Aunque no se haya tipificado la violación como delito, las nuevas normas sí que obligarán a los Estados a desplegar campañas específicas para concienciar sobre las relaciones no consentidas y promover cambios en los patrones de comportamiento en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Además, como ya se explicó en EL ESPAÑOL tras su aprobación, estas facilitarán a las víctimas de estos delitos el acceso a la justicia y obliga a los Estados miembros a proporcionar un nivel adecuado de protección y apoyo especializados. Entre sus responsabilidades figurarán, por ejemplo, garantizar que las víctimas puedan denunciar actos de violencia a través de canales accesibles y fáciles de utilizar, en particular la posibilidad de denunciar en línea y presentar pruebas por la misma vía, al menos en lo que se refiere a los delitos en línea.

Un paso importante en la UE

La directiva se aprobó el 24 de abril por una mayoría de 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones. Fue apoyada por los grandes grupos del Parlamento Europeo, y todos los eurodiputados españoles votaron a favor, a excepción de los de Vox, que se abstuvieron. Desde el Partido Popular, Rosa Estaràs la celebró entonces como un "hito histórico", aunque lamentó que "los Gobiernos de algunos países hayan impedido que la violación sin consentimiento sea considerada eurodelito". Iratxe García, presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, también añadió que "es el mejor broche para el cierre de estos cinco años" de legislatura.

España, según reporta Save The Children en su informe Silenciadas, contabilizó en 2022 18.731 denuncias de delitos sexuales. Según el Ministerio de Interior, las cifras de este tipo de violencia han ido escalado en más de un 64% desde 2017. Asimismo,de las víctimas confirmadas hace dos años, el último del que se tienen datos oficiales, 2.987 no superaban los 13 años de edad y 3.827 estaban en la franja entre los 14 y 17. Las comunidades más afectadas fueron Andalucía, Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Madrid.

Esta primera ley europea contra la violencia machista busca rellenar las lagunas en la implementación del Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional contra la violencia machista que entró en vigor en octubre, y cuya implementación ha sido dispar entre los distintos socios europeos. Esta semana, la Comisión ha celebrado su entrada en vigor y ha destacado su carácter pionero. La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, apunta que representa un paso importante para erradicar la violencia contra las mujeres.