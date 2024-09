¿Dónde están las mujeres? La estrategia de paridad hace aguas en la nueva Comisión Europea de Von der Leyen

A pesar de sus intentos por formar un equipo paritario, las cosas se complican para Ursula von der Leyen. La que fue la primera mujer en presidir la Comisión Europea, y que ahora repite en el cargo, se encontró con una sorpresa al conocer la lista de candidatos y candidatas que compondrán el próximo colegio de comisarios. Pese a las peticiones de la alemana para la nominación de dos aspirantes de distinto género, los Estados miembros hicieron caso omiso a sus indicaciones y tan sólo 10 de los nombres propuestos son de mujer.

Aunque esta cifra supera la presentada en la lista inicial, en la que únicamente ocho de los candidatos eran mujeres, supone un retroceso en el compromiso político de Von der Leyen de lograr un equipo de gobierno paritario. En su estreno como presidenta de la Comisión en el año 2019, consiguió conformar un órgano donde 13 de los 26 sillones fueron ocupados por ellas, después de una dimisión a mitad de mandato de uno de los comisarios.

Ahora, se encuentra frente a un panorama completamente opuesto. Después de varios tirones de orejas a distintos Estados y, tras posponer al próximo martes 17 de septiembre su encuentro con los eurodiputados en Estrasburgo, aún está por saber cómo se conformará finalmente esta Comisión que, de quedarse como figura en la propuesta inicial, sería la más masculina de la última década.

Fuentes cercanas a la Comisión explican a Magas que aún "se trata de un proceso en curso, y no se pueden adelantar ni nombres ni fechas oficiales", pero que Von der Leyen no cesa en su empeño de conseguir ese "compromiso y objetivo político suyo". "La presidenta ha sido invitada para un intercambio de puntos de vista para la composición del colegio, pero de momento no se puede asegurar nada. Sin embargo, se ha ido a mejor, ya que la primera de las propuestas contaba sólo con cuatro mujeres y ahora, de momento, ya hay una decena", aseguran.

Una propuesta que retrocede

Para la eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y actual presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (FEMM), Lina Gálvez, la lista propuesta significa un "retroceso".

Gálvez ha querido compartir sus pareceres con Magas sobre este asunto, y afirma que se trata de una "consecuencia de otras cuestiones que trascienden el tema de la igualdad de género". "Las razones son varias. Las tensiones que hay entre las competencias de los Estados miembros y las de la Comisión y, sobre todo, que no haya una legislación de paridad. Siempre queda todo al albur del compromiso, de la arbitrariedad o de la voluntad, tanto de la Comisión como de los Estados miembros", añade.

La eurodiputada también señala al avance de ideologías de extrema derecha en la política europea, tras los resultados que han arrojaron estos últimos comicios del pasado julio. "Hace cinco años sí que hubo una propuesta inicial muy cercana a la paridad. Ahora, el resultado es muy malo. Obviamente, la extrema derecha ha jugado un papel importante, ya que se oponen a todas las políticas de igualdad de género, que deberían de ser una prioridad en Europa", sentencia.

Lina Gálvez en la FEMM. Instagram

Sin embargo, confía en que esta no sea la lista definitiva y que, gracias a las rectificaciones en las candidaturas de varios Estados, las mujeres puedan hacerse de nuevo un hueco en esta comisión 2.0 de Ursula von der Leyen, que estará al frente de la misma, como mínimo, durante los próximos cinco años.

"Es cierto que parece ser que la propuesta final va a ser bastante mejorada respecto a la inicial, en la que se llegó incluso a pensar que estaríamos en torno al 22%, unos niveles de que hacía muchísimos años que no se veía. Ahora ya parece que estamos en el 40% y que incluso podría ser algo más. En estas semanas algo ha mejorado, también por las presiones que hemos hecho", apunta.

Del mismo modo que Gálvez, Rosa Estaràs Ferragut, eurodiputada del Grupo del Partido Popular Europeo y vicepresidenta de la FEMM, se suma en conversación con Magas a este ánimo por una Comisión Europea más paritaria. "El compromiso del Partido Popular, tanto en lo que hace a España como en lo que hace a nivel europeo, es inequívoco. Hemos priorizado siempre, y así lo hemos demostrado con hechos, el poder poner a mujeres en los más altos sitios de responsabilidad en las principales instituciones europeas", señala.

Rosa Estaràs en su escaño en el Parlamento europeo.

Haciendo referencia al papel de la maltesa Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y de la propia Von der Leyen, Rosa envía un mensaje "claro" de la apuesta del Partido Popular "a favor de la igualdad, de la equidad, de los valores europeos y del equilibrio de género".

Aprovecha también para lanzar un dardo hacia el bando socialista. "En el Grupo Popular, de los 14 sitios asignados en el Colegio de Comisarios, hemos puesto a seis mujeres, incluyendo a Ursula en Alemania, pero también en Finlandia, Suecia, Croacia, Portugal y Bélgica. El grupo socialista, de los cinco sitios asignados, ha propuesto a dos mujeres del grupo Renew", afirma.

Apuntándose este tanto a su favor, subraya su claro compromiso de colocar "siempre a mujeres" en las más altas cuotas de responsabilidad, y recuerda que "las dos principales instituciones europeas están presididas por mujeres, que además repiten mandato porque han hecho una gestión extraordinaria". "Ambas han apostado por el equilibrio de género, por la justicia, por la equidad, por los derechos humanos y por una sociedad absolutamente inclusiva", sentencia.

Dos armas poderosas

Von der Leyen aún tiene tiempo para formar ese equipo paritario que tanto desea. A la espera de conocer la lista definitiva de los candidatos y sus correspondientes carteras, el experto en política europea, Guillermo Íñiguez, afirma que la presidenta tiene en sus manos "dos armas muy poderosas a su disposición" para conformar una Comisión con equilibrio de género.

"En primer lugar, puede ofrecer, aunque no lo haga de manera explícita, a los Estados carteras más potentes si envían a una mujer, de esa manera les premiaría y así podría incentivar que haya una mayor paridad", señala a Magas.

"La segunda cosa que puede ocurrir, que de eso se está hablando ya en Bruselas, es que el Parlamento Europeo, que tiene que ratificar a todos los candidatos, decida a suspender en esa comparecencia que hacen todos los candidatos a varios de los hombres propuestos. A los más débiles quizás. Así, entre comillas, obliga o incentiva a los Estados en cuestión a que propongan un sustituto que sea mujer", explica Íñiguez.

A expensas de lo que suceda próximamente y, al igual que Gálvez, el experto confía en que, finalmente, Von der Leyen sí que conseguirá esa paridad. Sin embargo, prefiere no aventurarse a descifrar las razones que han llevado a esta abismal diferencia en la lista inicial de candidatos ofrecida respecto a la del año 2019, alegando que "hay muchas explicaciones posibles".

¿Competencia para Ribera?

Al igual que Suecia, Eslovenia, Rumanía, Portugal, Finlandia, Estonia, Croacia, Bélgica y Bulgaria (el único en mandar dos candidatos), España ha sido de los pocos países que ha apostado por una mujer para su candidatura en la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen.

La actual vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido la elegida para la lista de candidatos al próximo colegio de comisarios. A falta de una toma de decisión por parte de la presidenta de la Comisión, todas las apuestas apuntan a que Teresa Ribera podría hacerse con la cartera de Competencia, una de las más importantes.

La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión en Bruselas Unión Europea

Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE S&D, no da nada por sentado, y asegura que cada día desayunan "con una cartera distinta". "Al final son todo teorías, y en esto no me quiero pronunciar porque aún no se sabe qué va a pasar, hay distintas quinielas. Lo que sí que parece es que va a ser una de las vicepresidentas y, por lo tanto, va a tener un papel muy importante", cuenta.

Gálvez también se deshace en halagos para su compañera de partido, y afirma que es una persona "muy respetada y conocida por su capacidad y su solvencia". "La propuesta del Gobierno de España es una mujer, que me gustaría recalcar este hecho, con una carrera inmejorable. Es una persona muy brillante y muy comprometida con el bien común y yo creo que es perfecta para asumir pues una vicepresidencia de la Comisión", finaliza.