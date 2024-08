Paloma del Río ya sabía cuantas medallas iba a ganar España en los Juegos Olímpicos de París 2024

Hubo quien antes de que comenzasen los Juegos Olímpicos de París soñó con que España iba a superar las 22 medallas conseguidas en Barcelona 92, cierta experta fue mucho más prudente situando las victorias por debajo de la veintena.

Paloma del Río (Madrid, 1960) es la periodista que durante 37 años de carrera dio voz a las competiciones de nuestros deportistas nacionales y, en una entrevista concedida a Magas revelaba la cifra exacta de medallas olímpicas que colgarían del palmarés español en esta ocasión. ¿Su elucubración? Un acierto.

Los Juegos Olímpicos de 2024 han sido los primeros de Paloma del Río como jubilada; sin embargo, parece que verlos desde la grada le dio a esta reconocida periodista, y 'Top 100' de la 7.ª edición, el ángulo perfecto para atinar la cifra de medallas que los deportistas españoles sumarían. Y pese a que comentaba para el medio que "no es cuestión de cuantificar las medallas, sino de valorar la actuación de los deportistas" se aventuró a dar un número certero.

Paloma del Río, antes de comenzar una de sus retransmisiones. E.P.

Dieciocho son las medallas que España ha conseguido en estos JJ. OO. de París. Tal y como Paloma estimó hace un par de días al hablar con Magas: "Cuando empezaron los Juegos, me salía una cuantificación de unas 18 medallas. No sé si era demasiado optimista… aunque también he oído a gente decir que estábamos en disposición de superar las 22 de Barcelona. A mí me encantaría, pero se tiene que dar muy bien".

Los años de experiencia han hecho que la voz del deporte español conozca a la perfección el potencial de nuestros equipos olímpicos, y pese a no haber superado aquella soñada cifra obtenida cuando disputamos la competición en casa, 5 oros, 4 platas y 9 bronces nos han llenado de orgullo este verano.

Medallero español

Atletismo. Triple salto masculino - Jordan Alejandro Díaz Fortun - Oro

Atletismo. Maratón de marcha por relevos mixtos - Martín / Pérez - Oro

Atletismo. 20 km marcha femenino - María Pérez - Plata

Atletismo. 20 km marcha masculino - Álvaro Martín - Bronce

Baloncesto. 3x3 femenino - Plata

Boxeo. +92 kg masculino - Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui - Plata

Boxeo. 92 kg masculino - Enmanuel Reyes Pla - Bronce

Balonmano masculino - Bronce

Fútbol masculino - Oro

Judo. -60 kg masculino - Francisco Garrigos - Bronce

Natación artística. Equipos - Bronce

Piragüismo eslalon. Kayak individual masculino - Pau Echaniz - Bronce

Piragüismo esprint. K4 500 m masculino - Bronce

Piragüismo esprint. C2 500 m masculino Moreno / Domínguez - Bronce

Tenis. Individual masculino - Carlos Alcaraz - Plata

Tenis. Dobles femenino - Bucsa / Sorribes Tormo - Bronce

Vela. Skiff masculino - Botin / Trittel - Oro

Waterpolo femenino - Oro

De las 18 medallas conseguidas por España en los Juegos Olímpicos de París 2024, cinco pertenecen a categoría femenina y una de ellas a competición mixta.