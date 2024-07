El desconocido cenote de agua cristalina que está en España y al que se accede a través de una ruta muy sencilla y corta

No hay ninguna duda de que, en los últimos años, España se ha convertido en uno de los países favoritos de los ciudadanos extranjeros para disfrutar unos días de descanso y desconexión. Así lo corrobora el nuevo informe elaborado por la hotelera Accor, que ha desvelado que uno de cada cuatro europeos pasará sus vacaciones de verano en nuestro país. Según los datos del estudio, Italia, Francia, Portugal y Grecia son los otros países que este año se han convertido en los favoritos de los europeos.

La gastronomía, el clima y la cultura son algunos de los motivos por los que cada vez más ciudadanos europeos se decantan por nuestro país para disfrutar de sus vacaciones de verano. Las espectaculares zonas de costa con las que cuenta nuestro país también impulsan a los turistas a visitar nuestro país. Sin embargo, España no es solo playa. Y es que nuestro territorio cuenta con espectaculares parajes de interior que son auténticas joyas de la naturaleza.

Un claro ejemplo son Los Chorradores de Navarrés, ubicados en la Comunidad Valenciana. Este paraje natural ubicado en el municipio de Navarrés es, sin duda, uno de los lugares más desconocidos de la región. Sin embargo, también es uno de los más espectaculares. Y es que su espectacular cenote —considerado uno de los únicos de España— y sus aguas cristalinas lo han convertido en una visita obligatoria.

Imagen de los Chorradores de Navarrés (Comunidad Valenciana).

Los Chorradores de Navarrés se encuentran ubicados, concretamente, en el barranco del Barcal, de camino al municipio de Quesa. La zona, que es considerada un espacio natural protegido, destaca por sus impresionantes cascadas, popularmente conocidas como "chorradores".

Sin embargo, las cascadas de las que disfrutan todos aquellos que visitan la zona no son los únicos elementos que lo convierten en un espacio único. Las propias cascadas y las pozas se forman por medio del agua que llega del Río Grande. El agua cae directamente a unas pozas naturales que son ideales para aquellos turistas que visitan la zona en verano y desean darse un buen chapuzón.

El lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza, ya que está rodeado de una densa vegetación formada por matorrales, encinas y pinos. La zona también es ideal para los amantes del deporte y el senderismo, ya que existen varias rutas que ofrecen a los visitantes una panorámica única. De hecho, existe una ruta corta y sencilla a través de la que se llega a Los Chorradores de Navarrés y que es perfecta para todo tipo de público.

La ruta de senderismo de los Chorradores de Navarrés sirve, además, para descubrir vestigios históricos como la fuente y el azud. Además, las personas que sigan el sendero se encontrarán con el Pozo de las Quebradas, que cuenta con unas termas. Tal y como afirman desde la propia web de la Comunidad Valenciana, el acceso a este paraje natural está regulado y se cobra una entrada. "Encontrarás un parking en el que dejar tu vehículo para proteger la naturaleza circundante", explican.

Los Chorradores de Navarrés. Ayuntamiento de Navarrés

Sin embargo, este espectacular lugar no es excelente únicamente para los amantes del deporte. Y es que todos aquellos que desean disfrutar de un día de verano de vegetación pueden hacerlo visitando Los Chorradores de Navarrés. Además de las pozas, que son perfectas para darse un baño, el espacio ofrece áreas habilitadas para hacer picnic y en las que los ciudadanos pueden comer tranquilamente.

Todas aquellas personas que tengan pensado visitar este precioso lugar deben tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, respetar algunas normas como, por ejemplo, no hacer fuego, no arrojar basura o no dañar la vegetación. El segundo, y también muy importante, es que hay épocas del año de alto riesgo de incendios en las que las autoridades pueden cortar el acceso para proteger el entorno.

Además, entre los principales consejos para todos aquellos que vayan a visitar la zona, se recomienda llevar agua, comida, calzado adecuado y protección solar. Para llegar a Los Chorradores de Navarrés se puede utilizar el coche o el transporte público. En coche se accede tomando la A-7 y luego la CV-580. En el caso del transporte público, hay autobuses que van desde Valencia.