La velas con olor a la vagina de Gwyneth Paltrow que queman las redes: renace la polémica

La actriz Gwyneth Paltrow y la vela aromática llamada 'This smells like my vagina'.

La semana pasada, Gwyneth Paltrow aprovechó su visita a uno de los programas líderes de televisión en horario de mañana, Today, para hacer promoción de las velas con olor a su vagina, que vende a través de su firma Goop.



“¿Puedo hablar de esto en un matinal?”, preguntó. Aún no ha perdido ese aire de dulzura con el que conquistó Hollywood desde su más tierna juventud, con aquella puesta de largo cinematográfica de la mano de Spielberg, que la lanzó al estrellato.

“Esta vela es realmente una provocación para decir: ‘Es increíble ser mujer en todos los sentidos. Es increíble tener ese tipo de poder”.

Este producto sigue a la venta. Cuesta 75 dólares, su nombre es This smells like my vagina (en español: 'Esta [vela] huele como mi vagina') y su olor se anuncia así: “Con un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado, esta vela está hecha con extractos de geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de damasco y semillas de ambrette para recordarnos fantasía, seducción y una calidez sofisticada”.



Tras su aparición en el programa de televisión, las velas con olor a intimidad femenina han vuelto a las redes con todo tipo de comentarios, desde los que la sienten como una liberación hasta aquellos a quienes les parece algo de mal gusto.



Paltrow dejó el cine para promocionar su empresa de bienestar Goop y seguir trabajando en este negocio, con pingües beneficios, que gira en torno a su imagen y a sus consejos de lifestyle.



Más polémicas de Paltrow

No obstante, a lo largo de los años, ha tenido que incluir multas e indemnizaciones en su cuenta de resultados, detrayéndolas de los beneficios.

Las críticas le llovieron ante la recomendación explícita de que todos deberíamos ser lo más delgados que nos fuera posible, y quiso contribuir a determinar el "peso más ligero con el que se puede vivir".

La comunidad científica puso el grito en el cielo. Desde varias universidades, como la de Cambridge, se dijo que sus declaraciones habían sido, cuando menos, "irresponsables".

En septiembre de 2018, Goop aceptó pagar 145.000 euros tras hacer afirmaciones no científicas sobre los huevos vaginales que vendía. El acuerdo hacía extensivo a una "esencia floral", en cuyo anuncio se incluía la indicación de que podría curar la depresión.



La empresa liderada por Paltrow anunciaba sus huevos de jade y cuarzo rosa prescribiendo que podía equilibrar las hormonas y regular los ciclos menstruales, entre otras cosas.



La oficina de protección al consumidor de California fue la demandante en el proceso judicial y el fiscal Jeff Rosen hizo un comunicado de prensa en el que se pronunciaba:

"La salud y el dinero de los residentes del Condado de Santa Clara nunca deben ponerse en riesgo por publicidad engañosa. Protegeremos a los consumidores contra las compañías que prometen beneficios de salud sin el apoyo de la buena ciencia... o cualquier ciencia".



La empresa intentó eximirse de responsabilidad en la respuesta y alegó que, ante la discrepancia, "la compañía quería resolver este asunto de manera rápida y amistosa. Este acuerdo no indica ninguna responsabilidad por parte de Goop".



La mella reputacional se hizo patente, porque la mayoría cuestionó que abonara una cantidad así, equivalente al precio de más de 3.000 unidades, si no se hubiera realizado una publicidad engañosa.



En otra ocasión, se publicó la recomendación de sentarse sobre bidés con agua caliente y hierbas para limpiar el útero. Una mujer de 69 años, siguiendo las indicaciones de la actriz, sufrió quemaduras en la vagina.



La rentabilidad de Goop

Paltrow no deja indiferente. Ella lo sabe y le saca partido. En 2008, lanzó Goop como una newsletter sobre la vida e intereses de la actriz. Por aquel entonces, no podía imaginar que se convertiría, en algo más de una década, en una compañía valorada, según The New York Times, en 250 millones de dólares y con base en Los Ángeles, Londres y Nueva York.



La misma publicación explica que el negocio de Goop se basa en “que nadie es capaz de ser como Paltrow, pero también piensan que podrían intentarlo”.

Para ello, las goopies, sus seguidoras, no solo adquieren productos online de sus líneas de belleza, juguetes sexuales, alimentación, libros, ropa y accesorios.

También asisten a los eventos que organiza la anfitriona, que llega a cobrar más de 3.500 euros por persona y evento. La actriz reconvertida a gurú oferta también algunos más asequibles, que comienzan a partir de los 400 euros.

No es la primera vez que habla sobre el origen del producto, pues ya hace unos años reveló cómo surgió la idea de ponerle un nombre tan polémico: “Estábamos probando y jugando, lo olí y dije: ‘Esto huele a mi vagina’. Estaba bromeando, obviamente”, puntualizó, en una entrevista en Late Night With Seth Meyers; añadiendo: “Fue muy divertido, pero también un poco punk rock. Creo que las mujeres, muchas de nosotras, hemos crecido sintiendo ciertos grados de vergüenza por nuestro cuerpo. Así que esto es un poco como una vela subversiva para todas nosotras”.



‘Viva la vulva’ o el éxito de un vibrador

A Gwyneth Paltrow no le asusta la polémica. Así convirtió el vibrador de Goop en un éxito. Su exmarido Chris Martin, líder de Coldplay, convirtió el título de su canción en un himno para miles y miles de personas.



Ella se sirvió de la popularidad y el tirón del título para poner el nombre a uno de los juguetes eróticos que tiene disponible Goop: ‘Viva la vulva’, el vibrador para el clítoris, se convirtió en otro de sus éxitos de venta.



¿A qué huelen las vaginas? La opinión de los expertos

Carmen Serna escribió en MagasIN, ya en marzo de 2020, una crónica en la que se consultaba a diversos expertos sobre la utilización del olor a vagina y su conversión en un perfume.

Merece la pena releerlo, porque había matices muy singulares, como las aportaciones de Viviana Torres, la fundadora de la firma de cosmética íntima ‘Miss Vivien’, quien incluso se atreve a matizar los ingredientes que debería llevar la vela de Gwyneth Paltrow: "No he tenido la oportunidad de oler la vela de Goop This smells like my vagina porque, desafortunadamente, no queda stock. La descripción olfativa indica que contiene notas de geranio, bergamota, cedro, rosa de Damasco y ambrette. Yo, como perfumista, si tuviera que recrear el olor a una zona íntima como la vagina, eliminaría una nota cítrica como la Bergamota, rebajaría la presencia de notas florales y hubiera añadido notas más animales o intensas como el ámbar gris, el oud o el castoreum, y algún acorde floral más especiado”.

