Las arquitectas Sapey y Heathcote: "Somos dos generaciones liderando un laboratorio creativo"

Teresa Sapey y Francesca Heathcote, madre e hija, son dos arquitectas que trabajan juntas, como socias, en el estudio Teresa Sapey + Partners con un equipo fresco, multidisciplinar e internacional.

Llegamos al estudio, donde se respira arte, para conocer sus proyectos y cómo trabajan juntas.

Comenzamos la conversación preguntándoles en qué momento se empiezan a interesar por la arquitectura, el diseño, el arte… “No tuve elección, nací para esto”, responde Teresa, que afirma que desde pequeña quería ser artista. “Mi padre era ingeniero y tenía una fábrica. Yo iba, le cogía las pinturas metalizadas y las mezclaba. Estaba fascinada por todo lo que eran manualidades”.

Quería hacer Bellas Artes, pero le obligaban a hacer Arquitectura. Así que hizo ambas. “Bellas Artes era academia y Arquitectura universidad”. Después decidió ser arquitecta: “Pero creo que mi profesión mezcla la parte creativa, estética, y la parte práctica y funcional. Somos un poco un híbrido. Nos dedicamos mucho a todo lo que es interiorismo, pequeña arquitectura.”

Ellas definen el estudio como una pequeña sastrería del espacio.

Tienda Custo Barcelona en Claudio Coello (2011). Cedida

Francesca creció con una madre muy creativa. “Me encantaba ir a su estudio”. Nos confiesa que cuando era pequeña e iba a casa de amigos a dormir y volvía su madre no le preguntaba si habían comido o cómo habían dormido, sino que qué tal era la casa.

“Siempre contestaba: ‘Muy bonita, pero no de tu gusto’”. Con los años se especializó en diseño y planificación urbana. “Estuve viviendo en Londres y trabajé en una ingeniería allí”.

Ninguna pensó que acabarían trabajando juntas, pero aseguran que no piensan otra alternativa.

¿Cómo empiezan a trabajar juntas?

Teresa Sapey: La vida nos ha hecho trabajar juntas. Francesca quería irse de Londres con el Brexit y pasaron muchas cosas.

Francesca Heathcote: Habían pasado muchas cosas. Estuve diez años en Londres, estaba el tema del Brexit y yo siempre he sido muy inquieta, me ha gustado viajar y quería irme a Hong Kong, a Latinoamérica y ella me dijo: “¿Y qué tiene de malo Madrid?” Y yo: "¿A qué te refieres?". Y respondió que al estudio.

T. S.: Y ella me dijo: “Vengo a probar, pero no sé si me va a gustar”. Y todavía estamos aquí.

F.H.: Sí, sí, y yo le pregunté: “¿Pero no me vas a entrevistar?”. Y me respondió que llevaba 30 años entrevistándome.

T. S.: Exacto, sí, esto de la entrevista me chocó.

F.H.: Pero yo venía de Londres, donde todo es más formal (risas). Entonces dije: “Vale vengo, pero vengo como socia”.

¿Qué es lo que hace cada una aquí?

T. S.: Francesca es mucho más estructurada que yo, se ocupa mucho más en el día a día de los proyectos y del estudio. Yo me ocupo un poco más de captar clientes y de la visibilidad del estudio, yo soy un poco más caótica.

Teresa Sapey Sara Fernández

F.H.: Hacemos mucho de todo las dos. Ella es la fundadora de este estudio, de esta marca y de esta empresa. Yo llego más tarde. Es muy bonito porque somos dos mujeres de dos generaciones, liderando lo que más que una empresa es un taller, una sastrería, un laboratorio creativo. Bromeando, pero en serio siempre decimos que ella es cielo y yo soy tierra. Ella revoluciona todo, da las ideas alocadas y yo intento hacer este proceso de traducción de estas ideas tan creativas en algo tangible.

T. S.: Y económicamente accesible para los clientes y real.

F.H.: Las dos hacemos muchas cosas. Quizás yo estoy más en la parte de gestión y ejecución de proyectos y a ella le gusta más la parte más mediática, de prensa. Pero bueno, las dos trabajamos muy de la mano.

¿Qué es lo mejor de trabajar juntas?

F.H.: Para mí que siempre aprendo algo nuevo.

T. S.: Para mí también.

F.H.: Creo que lo que hacemos al final es un equilibrio.

¿Y hay algo malo?

(Piensan)

F.H.: (entre risas) ¡Que la confianza da asco! Para lo bueno y para lo malo. Somos familia, yo al principio nunca decía que era su hija y ahora lo digo de primeras. Lo bueno y lo malo es la confianza, si a mi algo que ella propone estéticamente o técnicamente no me gusta y viceversa es como “¡No! ¡No me gusta para nada!”

Sin pudor. Pero es algo que es constructivo, eso permite que crezcamos y evolucionemos profesionalmente. No nos cortamos en decirnos que no estamos de acuerdo y entre las dos tratamos de buscar soluciones. Ella tiene mucha más experiencia que yo y entonces aprendo mucho.

"Yo le pregunté: '¿Pero no me vas a entrevistar?' Y respondió: 'Llevo 30 años entrevistándote'” Francesca Heathcote

He visto que vuestros trabajos son muy artísticos. ¿Qué importancia tiene el arte en sus proyectos?

F.H.: Demasiada quizás a veces.

Teresa Sapey (izquierda) y Francesca Heathcote (derecha). María Laguarda

T. S.: Exactamente, el arte es una fuente de inspiración.

F.H.: Además, cuando nosotras hablamos de arte, no hablamos de solo de obras de arte, hablamos de moda, de materiales, de experiencias de gastronomía. Más que arte cultura sería la palabra y cada uno de nuestros proyectos está muy estudiado,

T. S.: Además, compramos arte. El estudio tiene una colección de videoarte, estamos muy involucradas en el mundo del arte.

F.H.: Nos encanta y creemos que el arte es fundamental para la sociedad.

¿Qué les inspira? ¿El arte y algo más?

Ambas: Todo.

T. S.: En el cliente también porque es la primera parte del proyecto.

F.H.: Hay un cliente, hay objetivos, hay personas. Al final nuestro trabajo trata de aportar valor.

T. S.: Nosotros aparte de proyecto estéticamente bien hecho, queremos añadir este plus que es el valor adjunto, que puede ser a través del arte, a través de la estética.

F.H.: Es cumplir objetivos. Nosotros no somos artistas. Esta es la diferencia entre el arte y la arquitectura. La arquitectura tiene que ser muy funcional, ya sea esa función, que un espacio sea más bonito, que alguien de a luz en una sala más acogedora, que nuestro cliente venda más producto, que el consumidor de un hotel repita en ese mismo hotel.

T. S.: Es crear una imagen, que la gente se acuerde. Hay un mensaje más aparte de la estética, no es la estética en sí misma, hay algo más.

¿Un trabajo favorito?

"El arte es una fuente de inspiración" Teresa Sapey

T. S.: El que queda por hacer.

F.H.: Exactamente, el que queda por hacer, no tenemos un trabajo favorito todavía. Hay algunos que nos gustaría hacer.

T. S.: Una bodega.

F.H.: Sí, es un proyecto que nos gustaría hacer.

T. S.: Un tanatorio. No me importaría hacer una tumba. Una bodega me encantaría.

F.H.: A mí lo del tanatorio no. Se lo dejo a ella. Me gustaría hacer muchos proyectos que no hemos hecho. (Se dirige a Teresa) Pero hay alguno de los proyectos que has hecho al que le tienes especial cariño ¿no?

T. S.: No, porque me gustan siempre más los que van a venir.

F.H.: Bueno yo tengo recuerdos de algunos.

T. S.: ¡Una iglesia!

F.H.: (Riendo) Encuentra un cura que quiera que se la hagas.

T. S.: Una iglesia me encantaría, nunca he hecho una bodega tampoco, un avión privado.

F.H.: Creciendo yo sí que me acuerdo de algunos proyectos en los que yo obviamente no participé, pero que sí tengo un recuerdo especial.

T. S.: ¿Cuál?

Francesca Heathcote. María Laguarda.

F.H.: El parking del hotel Puerta de América. Fue el primer parking de diseño que se ha hecho y que consiguió hacer Teresa. Y que es muy cañero. Es todo a través del color, es muy icónico, se ha usado para eventos y fue como un cambio, un cambio de eje también en el pensamiento general arquitectónico, de decir oye, hay espacios que no consideramos y que con un poco de color y un poco de cariño y un poco de pensamiento, a través de pocas cosas, como puede ser la pintura, se le puede aportar mucho valor adjunto, tanto a nivel funcional de circulación.

Yo nunca me acuerdo la plaza de parking, pues ahí te acuerdas que se has aparcado en el color naranja y entonces ahí ibas. Y tanto a nivel de salidas de emergencia, yo me acuerdo que sí fue como un cambio. Y luego la tienda de Custo Barcelona en Claudio Coello, que ya no está. Me encantó porque era como un laberinto de colores, a través de la sombra, era todo blanco.

También me acuerdo de ir a una tienda de moda italiana que hizo Teresa para una pareja y que en el mueble de la entrada hizo hacer un hueco para poner unas flores. Y no se lo dijo al cliente. Fuimos a la obra y el cliente le dijo: “¿Qué es este hueco Teresa?” Y ella respondió: “¡Ah! He pensado que podíamos hacer un jarrón de obra”. Entonces hay muchos proyectos y los que vienen son muy interesantes.

Entonces, pregunta obligada ¿en qué están trabajando ahora?

F.H.: Estamos trabajando mucho en España y en Italia en este momento.

T. S.: Estamos trabajando con promotoras en España.

F.H.: Estamos trabajando y colaborando en promociones de viviendas de lujo y proyectos hoteleros tanto aquí como allí.

T. S.: Estamos en Venecia, en Turín y en Sicilia.

F.H.: No podemos compartir mucho más porque acaban de arrancar.

T. S.: Estamos todavía en proceso.

F.H.: En las primeras fases, sí, todavía no están ni en Instagram.

