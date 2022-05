Las chefs sin gluten que vuelven locos a los famosos con su catering de 'gastronomía inclusiva'

Las dos son mujeres; las dos nacieron en Argentina y las dos viven hoy en España; las dos se llaman Gabriela; las dos son chefs y las dos pretenden hacer felices a los demás mediante sus recetas.

Por eso, hace tres años, montaron Happy Food by Gabrielas, un catering especializado en “hacer posible lo casi imposible”, porque su catering, si presume de algo es de ser "totalmente inclusivo", es decir quieren dar de comer, maravillosamente bien, "a todas esas personas que, tanto por elección como por obligación, coman diferente".

Buscan la emoción del comensal ¿por eso el nombre de Happy Food by Gabrielas? "Sí, nuestro nombre nos identifica, creemos que preparar la comida con tanta pasión, tanto mimo y tanto cariño se ve reflejado en el resultado y que celebrar alrededor de una mesa es una de las buenas costumbres españolas", comenta Gabriela Tassile.

Las dos Gabrielas, cocinando felices.

"Cuando a Charlize Theron le dieron a probar tres croquetas, de tres cocineros diferentes, ¡la que más le gustó fue la mía!", añade feliz esta che argentina, acostumbarada a cocinar entre celebrities, tanto nacionales como internacionales.

Sus proyectos van desde preparar tablas de quesos y embutidos para un congreso de 400 personas a una boda en la que la novia y numerosos invitados tenían “una larga lista de alergias e intolerancias” y consiguieron adaptar todos los platos del menú para que todo el mundo comiera lo mismo “y nadie se sintiera excluido, diferente...", comenta Gabriela Marchesotti.

"Hay quien piensa que la comida sin gluten es una porquería, y queríamos transmitir que se puede integrar a todos y comer muy, muy rico", añade Gabriela Tassile. Pero, ¿quiénes son las Gabrielas y por qué todo el que prueba, repite, y especialmente sus clientes famosos?

Algunas presentaciones de Happy Food by Gabrielas.

Gabriela Marchesotti es una chef experta en alergias e intolerancias alimentarias, especialmente en el mundo de la gastronomía sin gluten. Hace 32 años vino a España a Estudiar Bromatologia y Control de Calidad de los alimentos; aquí conoció al que hoy es su marido y padre de sus tres hijos y aquí se quedó a vivir.

Trabajó la mayor parte de su carrera profesional en una multinacional de la industria alimentación. Cuando su hija menor desarrolló la celiaquía, “fue un cambio radical en nuestras vidas” porque, hace 18 años, ser celíaco suponía una limitación a la hora de compartir muchas experiencias cotidianas.

“Era un problema asistir a comidas familiares, casas de amigos, restaurantes o a meriendas de fiestas infantiles de cumpleaños... ¡en las que mi hija no podía comer absolutamente nada", cuenta Gabriela Marchesotti. Y se decidio a “emprender un nuevo camino y utilizar mis conocimientos y experiencias hacia la alimentación para intolerantes al gluten”, que luego amplió a todo tipo de alergias.

En plena crisis de 2010, fundó la pasteleria Singlutentaciones, que tuvo una enorme repercusión medática por ser una de las primeras pastelerías en Madrid, en las que todo era sin gluten y artesanal, no congelado. Su lema "Productos sin gluten para que todos disfruten".

Paralelamente, nació Experiencias Sin Sin, una consultoría que le llevo a impartir cursos de formación en productos sin gluten para personas celíacas, para chefs, personal de hosteleria y profesores de diferentes escuelas de hostelería en España (Comunidad Valenciana, Xunta de Galicia, Madrid...) así como en Congresos, Ferias y Asociaciones para Celíacos.

La divulgación la hace también a través de las redes sociales y de su canal de Youtube o de programas en Canal Cocina o cursos en escuelas de cocina nacionales e internacionales, entre ellas, la prestigiosa Cordon Bleu en Madrid.

En 2019 publicó su primer libro Pastelería Sin Sin (Ediciones Cúpula), en el que todas las recetas son sin gluten y algunas sin lactosa, sin huevos, sin frutos secos... “En cada una de las recetas hay historias de personas que conocí, cuando tenía la pastelería, que me inspiraron para escribirlas y, además, fue un regalo para el corazón el prólogo que me escribió José Mota”” añade Gabriela Marchesotti.

Escribir el libro, además, fue terapéutico pues le sirvió para superar un cáncer y para comenzar de nuevo, renovada, y decirse a emprender nuevas aventuras.

El libro ganó el premio Gourmand Award 2020, donde representó a España en la categoría de First Cook Book y Gabriela Marchesotti vio su nombre en una lista “con prestigiosos chefs españoles e internacionales a los que siempre he admirado. Fue un regalo: gracias a este libro he conocido y he contactado con muchas personas de diferentes partes del mundo, que nunca hubiera imaginado conocer”.

Comida sana y originales presentaciones son su sello distintivo.

Entre esas personas está la "otra mitad de Happy Food by Gabrielas", Gabriela Tassile, a quien Gabriela Marchesotti conoció en la Embajada Argentina de Madrid, donde el catering de Gabriela Tassile era uno de los elegidos por la legación diplomática para sus eventos.

Casada y madre de una niña de ocho años, en sus 24 años de experiencia, esta chef ha sido también la encargada del catering de programas como El Hormiguero (¡durante diez temporadas consecutivas!); profesora de los aspirantes a Masterchef, Masterchef Celebrity y Masterchef Jr. y de la Escuela Masterchef on line.

También ha trabajado como asesora y creativa gastronómica para el programa Un Dos Chef de Disney Channel y como jefa culinaria de la primera temporada de Hacer de Comer, de Dani García para Televisión Española. Es autora de las recetas (y los relatos que cada una de ellas) del libro Los sabores perdidos, de Raquel Martos (Ediciones B).

“Hasta 2019 no nos conocimos personalmente, ambas habíamos representado a Argentina en diferentes eventos haciendo showcookings, y ambas desarrollado nuestras carreras en España, en el sector de la alimentación, pero nuestros caminos no se cruzaron hasta que nos presentó Natalia Parrilli, agregada comercial de la Embajada Argentina en Madrid, que fue nuestra hada madrina", cuenta Gabriela Marchesotti.

Gabriela Tassile aceptó el reto de prepar todo el catering para la presentación del libro de Gabriela Marchesotti, basándose en las recetas que venían en él. "Yo quería que todos se pudieran sorprender, sin saber de antemano que estaban disfrutando de mis ‘recetas sin sin’: sin gluten, sin lactosa y sin lo que haga falta”, recuerda Gabriela Marchesotti.

¿Qué tienen preparado para el Día del Celíaco en España?



G.M.: Para nosotras no hay un único día del Celíaco en el año, cada día lo hacemos especial adaptándonos y preparando opciones sin gluten o de otro tipo para aquellos que, comen diferente: menús para veganos, vegetarianos, sin huevo, sin lactosa o sin todo aquello que, en un momento determinado, nos pidan los clientes.



G.T.: Cada vez más, las empresas celebran los cumpleaños y otras fechas señaladas de sus empleados regalándoles un desayuno especial; o celebran reuniones que se van a alargar e incluyen aperitivos, comida, merienda, etc. Y cada vez más les interesa integrar a esos empleados que tienen alergias e intolerancias alimentarias, ofreciendo opciones para todos.

Ahora está muy de moda cocinar, y cada vez le gusta a más gente, pero imagino que en las empresas a donde van a hacer actividades de teambuilding habrá gente a la que no le gusta cocinar ¿cómo rompen el hielo? ¿de verdad funciona el teambuilding?



G.M.: ¡Ahhhh es un secreto! Pero te podemos asegurar que todas las personas que han participado salen encantadas. No solo se llevan las recetas, sino que aprenden técnicas modernas y que salen sorprendidas de que, sin tener conocimientos previos o sin haberles gustado nunca antes meterse en la cocina, puedan conseguir esos platos.



G.T.: Y descubren facetas nuevas de sus compañeros de trabajo. Todo es un juego y, por un momento, te conviertes en niño otra vez y juegas con los demás.

Desayunos de empresa, comidas de empresa, cenas de empresa, aperitivos y cócteles, meriendas de empresa... ¿qué es lo más curioso u original que les han pedido?



G.M.: Hemos preparado picnics de empresa en El Retiro, con sus cestitas y todo, y desayunos para empleados y para sus hijos en unas jornadas de “un día en la oficina”.



G.T.: Hicimos el catering para un funeral, aquí nos sorprende, pero fuera de España es muy normal La señora que falleció dejó escrito lo que quería y su hijo cumplió sus últimos deseos. nos pareció muy bonito.

La boda, el bautizo o la Primera Comunión más original que han hecho.



G.M.: Una boda en la que los novios eran veganos y no bebían, asi que nos pidieron un menú sin carne y sin alcohol.



G.T.: Un cliente me dijo que, si le hubieran dicho que iba a comer una empanada argentina rellena de lentejas en lugar de carne y que le iba a gustar tanto, ¡no se lo habría creído!

Cada uno de nosotros tenemos sabores que están asociados a momentos felices y que a través de un bocado volvemos a revivir, viajando en el tiempo. ¿Qué sabor las lleva a cada una a qué recuerdo de la infancia o de su vida? ¡Indudablemente, las empanadas argentinas y los postres con dulce de leche! coinciden las dos al unísono.

El actor Richard Gere, con la chef Gabriela Tassile.

Sé que las dos tienen una lista de clientes famosos que harían palidecer a muchos competidores



G.T.: "Yo he tenido el placer de ser la chef exclusiva de Richard Gere y Alejandra en España: él es una excelente comensal, le gusta todo y es una persona encantadora que siempre te da las gracias y te dice lo rico que está todo".



G.M.: Hemos cocinado para muchas personas y estamos muy orgullosas de haberlo hecho para el Presidente de Argentina y la primera dama.

Para quién les encantaría cocinar y todavía no lo han hecho...



G. T: Bueno, a mí, después de haber dado de comer a Richard Gere, me encantaría dar de comer a Brad Pitt (risas) pero, ahora en serio, para nosotras, la principal alegría es cuando la gente repite, ¡es el mayor cumplido!



G.M.: Me encantaría seguir conociendo gente a la que podamos sorprender y hacer feliz.

¿Qué lo hace diferente de otros caterings?



G.M.: Tenemos mucha experiencia, somos flexibles y en cada evento ponemos en marcha toda nuestra creatividad, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes.



G.T.: Nuestros productos son artesanales y los elaboramos a partir de los mejores ingredientes, con técnicas culinarias que resaltan la calidad de los mismos, aderezados con todo mimo y cariño.

¿Un sueño? ¿Un mantra de vida?



G.M.: Conseguir que la normalización y diversidad en la gastronomía sea una realidad.



G.T.: Una gastronomía inclusiva y tolerante, donde no hay límites, no hay fronteras, no hay restricciones. ¡Y vivir la vida con vida con una sonrisa!

Sigue los temas que te interesan