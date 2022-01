Las tres mujeres que tienen más Grand Slam que Rafa Nadal

Rafa Nadal se ha convertido en leyenda con su última victoria en el Open de Australia, con la que ha ganado su Grand Slam número 21. Una victoria épica y completamente inesperada debido a la enfermedad de Muller-weiss, que le dejó meses sin jugar en pista. Su ejemplo de esfuerzo, perseverancia, resiliencia y humildad se ha puesto en valor por parte de los medios de comunicación y personalidades de todo el mundo, y no es para menos.

Sin embargo, hay algo que se ha pasado por alto. Son muchos los que han afirmado que nadie había conseguido antes tantos grandes títulos en el tenis, pero no es así. Tres mujeres han hecho historia antes y superan a Rafa Nadal en número de Grand Slam: Stefanie Graf, Serena Williams, Margaret Court.

Stefani Graf (22)

En sus 17 años de carrera profesional, Stefanie Graf (Mannheim, Alemania, 1969) ganó 22 títulos individuales de Grand Slam y uno de dobles, además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984.

Graf, con el trofeo de campeona de Roland Garros 1999, el último título que logró en su brillante carrera. Reuters

Su primer gran título lo obtuvo en Roland Garros de 1987. Al año siguiente fue la ganadora indiscutible en cuatro torneos: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Asimismo, en 1995 y 1996 hizo triplete ganando ambos años Wimbledon, Roland Garros y el US Open. Graf se retiró del tenis profesional en 1999 tras abandonar, por lesión, su primer partido en el torneo de San Diego. No obstante, semanas antes había logrado su último gran título, el Roland Garros.

Debido a su brillante carrera, en 1999 Associated Press la nombró como la mejor jugadora de tenis del siglo XX. Ese mismo año, recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

Serena Williams (23)

Serena Williams con el trofeo del Abierto de Australia en 2017. Made Nagi Efe

Al igual que Rafa Nadal, Serena Williams (Florida, 1981) es una leyenda del tenis que no ha dejado de romper récords. Ha ganado un total de 23 Grand Slam individuales, 14 en dobles y tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Asimismo, en 2016 se convirtió en la primera tenista en superar las 300 semanas como número uno en el ranking mundial de la WTA (Asociación de Tenis Femenino).

En 2017 ganó el Abierto de Australia estando embarazada de aproximadamente ocho semanas. Tres meses después de dar a luz a su hija Alexis Olympia Ohanian Jr, Williams volvió a la pista en Abu Dabi. A sus 40 años y pese a las lesiones en los isquiotibiales, la tenista estadounidense sigue luchando por volver a alzarse con algún gran título. No obstante, en varias competiciones como el US Open o Wimbledon, ha llegado a la final.

Más allá de su carrera profesional, Williams es considerada todo un referente entre el público y un icono de la moda, llegando a ser patrocinadora de importantes marcas de ropa.

Margaret Court (24)

Margaret Court. Reuters

Aunque desconocida para muchos, Margaret Court (Albury, Australia, 1942) es la ganadora indiscutible en número de Grand Slam con 24 títulos individuales en el palmarés; 19 en la categoría de dobles, y 21 en dobles mixtos. Por el momento, nadie, ni hombres ni mujeres, han conseguido superar este récord que alcanzó en 1973 con su última victoria en el Abierto de Estados Unidos.

La australiana se retiró en 1977. En 1991 dio un giro de 180 grados a su vida y fue ordenada como ministra independiente pentecostal. En los últimos años, su legado se ha visto empañado debido a sus polémicas declaraciones ultraconservadoras y homófobas. La extenista, llegó a comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el sistema de propaganda de Hitler. "El tenis está lleno de lesbianas. Incluso cuando yo jugaba ya había un par, pero un par que mandaba y llevaba a las jóvenes a las fiestas y esas cosas", afirmó.

