El pueblo español detenido en el tiempo en el que se come muy bien y barato: playa, montaña y la vista del mejor eclipse solar

El norte de España siempre ha vivido el turismo de una forma distinta. Mientras las costas mediterráneas y los archipiélagos concentran gran parte de los visitantes extranjeros, regiones como Asturias, Cantabria, La Rioja o buena parte de Galicia siguen manteniendo un ritmo mucho más tranquilo incluso en temporada alta.

La situación cambia por completo cuando son los propios españoles quienes organizan sus vacaciones. Desde hace décadas, miles de familias buscan refugio en el norte durante los meses de calor atraídas por las temperaturas suaves, el paisaje verde y una forma de entender el verano mucho más calmada.

Entre montañas, acantilados y pequeños pueblos marineros, el norte de nuestro país esconde verdaderas joyas, como Llanes. Situado en la costa oriental de Asturias, este pueblo combina mar y montaña con una gastronomía reconocida en todo el país. Ahora, además, se ha convertido en uno de los destinos más buscados para contemplar el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Llanes, Asturias

Aquellos que tienen por costumbre pasar parte del verano en el norte saben perfectamente que existen lugares que no necesitan artificios para enamorar. Asturias está llena de pueblos con encanto y, en esta ocasión, es Llanes el que ha robado nuestra atención.

El municipio asturiano, rodeado por el azul del Cantábrico y las montañas de los Picos de Europa, conserva una esencia difícil de encontrar en otros puntos turísticos del país.

Nada más llegar, la sensación es la de entrar en un lugar donde el tiempo avanza más despacio. Las fachadas tradicionales, las calles empedradas y el sonido constante del mar crean una atmósfera que invita a conocer cada una de sus esquinas.

De ellos, el puerto pesquero continúa siendo uno de los grandes corazones del pueblo y alrededor de él sigue girando buena parte de la vida diaria.

Sin embargo, uno de los grandes atractivos de Llanes es precisamente esa mezcla de paisajes y, en apenas unos minutos, se puede pasar del puerto a una playa rodeada de acantilados o una ruta entre montañas completamente verdes.

En el caso de preferir un día de sol, la costa llanisca está salpicada de pequeñas playas y calas que mantienen un aspecto prácticamente salvaje incluso en verano, algo cada vez más valorado por quienes buscan desconectar.

Llanes, Asturias.

La Playa del Sablón, Toró o Poo son algunos de los puntos más conocidos del municipio, aunque lo que realmente llama la atención es la integración del pueblo con el entorno natural.

Si lo que te apetece es, en cambio, pasear, su casco histórico es otra de las experiencias imprescindibles. Las murallas medievales, las casas indianas y los pequeños comercios tradicionales siguen formando parte de la identidad local.

El olor a salitre mezclado con la cocina asturiana sale de muchos restaurantes y sidrerías mientras las terrazas comienzan a llenarse desde el mediodía.

A eso se suma una de las grandes ventajas de la zona: el clima. Aunque el verano también deja días de calor, las temperaturas suelen ser mucho más suaves que en otras zonas del país.

Esa combinación entre brisa marina, paisajes verdes y noches frescas es precisamente lo que lleva años atrayendo a miles de viajeros nacionales, no sin hablar de su gastronomía.

Comer bien y gastar poco

Asturias lleva décadas construyendo una fama gastronómica que no solo se sostiene por la calidad de sus productos, sino también por la abundancia de las raciones y unos precios que, comparados con otros destinos turísticos, siguen siendo relativamente asequibles.

Llanes es uno de esos lugares donde todavía resulta posible comer muy bien sin necesidad de gastar demasiado dinero. La clave suele estar en alejarse ligeramente de las zonas más concurridas y apostar por restaurantes frecuentados por la población local.

Los menús del día continúan siendo una de las mejores opciones para quienes quieren probar cocina asturiana tradicional a buen precio.

Imagen de una fabada asturiana.

El pescado y el marisco ocupan un lugar protagonista en muchas cartas. La merluza, el bonito o el cabracho son habituales en los restaurantes de la zona gracias a la cercanía del puerto y a la tradición pesquera del municipio. También destacan productos como las navajas, las nécoras o los percebes en temporada.

Para quienes prefieren platos más contundentes, Asturias ofrece algunas de las recetas más conocidas del país, como la fabada, que continúa siendo uno de los grandes símbolos de la gastronomía regional, aunque tampoco faltan el cachopo, los arroces marineros o diferentes guisos tradicionales elaborados lentamente.

Uno de los mejores lugares de España para ver el eclipse solar

A pesar de que Llanes por sí sola es capaz de atraer visitantes, la realidad es que este año es un destino más codiciado de lo normal ya que es uno de los puntos más atractivos para contemplar el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto.

Por un lado, su ubicación junto al mar permite disfrutar de horizontes muy abiertos y de una visión limpia del cielo. Además, la menor contaminación lumínica de la zona mejora la experiencia, algo fundamental para quienes buscan observar el eclipse en las mejores condiciones posibles.

La expectación alrededor del fenómeno lleva meses creciendo y muchos viajeros ya están comenzando a reservar alojamiento para esas fechas.

Hoteles, apartamentos y casas rurales de toda la costa asturiana prevén una ocupación especialmente alta durante esa semana, sobre todo en municipios con vistas abiertas al Cantábrico.

Las autoridades locales también han comenzado a prepararse para la ocasión. En diferentes puntos de Asturias ya se están organizando charlas informativas y actividades relacionadas con el eclipse con el objetivo de explicar la forma más segura de observarlo.

El uso de gafas homologadas para observación solar será imprescindible, así como consultar la previsión meteorológica y acudir con antelación a los puntos de observación.