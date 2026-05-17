El pueblo del siglo XIII rodeado de piscinas naturales: refugio del primer emperador de España

Rodeado de piscinas naturales y bosques de cuento, no es de extrañar que haya sido protagonista de múltiples episodios a lo largo de la historia de España. Más información :

En el norte de Extremadura, rodeado de gargantas cristalinas, piscinas naturales y bosques frondosos, se levanta uno de los alojamientos históricos más sorprendentes de España.

En plena comarca de La Vera, el actual Parador de Jarandilla de la Vera ocupa un antiguo castillo-palacio del siglo XVI que sirvió de residencia temporal al emperador Carlos V antes de retirarse definitivamente al cercano monasterio de Yuste.

Este rincón cacereño parece sacado de una novela histórica. Su paisaje, marcado por montañas, robles y cursos de agua que descienden desde la Sierra de Gredos, convierte cualquier escapada en una experiencia difícil de olvidar.

No es extraño que muchos viajeros comparen esta zona con escenarios propios de series como Juego de Tronos, donde fortalezas medievales y naturaleza salvaje se mezclan en perfecta armonía.

A poco más de dos horas de Madrid, Jarandilla de la Vera se ha convertido en uno de esos destinos ideales para desconectar unos días sin salir de la península. Pero además de descanso y gastronomía, aquí también espera una de las historias más fascinantes de la monarquía española.

Descanso de un emperador

La historia del palacio se remonta al siglo XV, cuando fue construido por los condes de Oropesa como una fortaleza defensiva. Aún hoy conserva parte de su aspecto militar original, con torreones, patio de armas, muros robustos y un foso que recuerda su pasado medieval.

Sin embargo, el episodio que cambió para siempre su historia llegó en 1556. Tras abdicar del trono español y renunciar al Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V emprendió un largo viaje desde los Países Bajos hasta Extremadura. Su intención era retirarse definitivamente al Monasterio de Yuste, el lugar que había elegido para pasar sus últimos años de vida.

El problema fue que las obras del monasterio todavía no habían terminado cuando el emperador llegó a La Vera. Mientras finalizaban las reformas ordenadas por él mismo, se alojó durante varios meses en el castillo de Jarandilla.

Aquella estancia convirtió el edificio en uno de los lugares más simbólicos vinculados a la figura del emperador. De hecho, todavía hoy pueden verse en sus muros varios escudos imperiales que recuerdan el paso de Carlos V por este enclave extremeño.

Vista del Parador de Jarandilla de la Vera y su jardín frontal, en Cáceres.

Actualmente, el castillo forma parte de la red de Paradores Nacionales y conserva buena parte de su esencia histórica. Sus salones con chimenea, muebles clásicos y patios empedrados transportan al visitante a otra época, aunque con todas las comodidades modernas.

En el exterior, una elegante piscina rodeada de olivos y naranjos rompe con la sobriedad de la piedra y ofrece una de las estampas más especiales del lugar.

Gargantas naturales y pueblos con encanto

Más allá del propio castillo, uno de los grandes atractivos de Jarandilla de la Vera es el entorno natural que lo rodea. La comarca de La Vera es famosa por sus gargantas de agua limpia y sus piscinas naturales, muchas de ellas escondidas entre bosques y pequeñas rutas senderistas.

Durante los meses de calor, lugares como la garganta Jaranda o la garganta de Alardos se convierten en auténticos refugios frente a las altas temperaturas. Sus aguas frías, procedentes directamente de Gredos, atraen cada verano a miles de visitantes.

El casco histórico de Jarandilla también merece una visita tranquila. Calles empedradas, casas tradicionales con soportales y pequeñas plazas conservan el ambiente típico de los pueblos veratos.

Entre sus monumentos destacan la iglesia de Santa María de la Torre, la iglesia fortaleza de San Agustín, el Puente Parral o varias ermitas históricas repartidas por el municipio.

Muy cerca se encuentra además Cuacos de Yuste, uno de los pueblos más conocidos de la comarca gracias a la presencia del monasterio donde falleció Carlos V en 1558.

El Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, gestionado por Patrimonio Nacional, sigue siendo uno de los conjuntos monumentales más visitados de Extremadura. Allí pueden recorrerse las dependencias privadas del emperador, los claustros monásticos y los jardines donde el monarca paseaba durante sus últimos días.

También ha conquistado a famosos

La tranquilidad de La Vera no solo sedujo a emperadores y nobles siglos atrás. En las últimas décadas, numerosas personalidades españolas han elegido esta comarca como refugio privado lejos del ruido de las grandes ciudades.

Uno de los casos más conocidos es el del cantante Alejandro Sanz, que posee una finca en la zona levantada sobre antiguos secaderos de tabaco. También la periodista Ana Rosa Quintana ha convertido Cuacos de Yuste en uno de sus lugares habituales de descanso.

Jarandilla de la Vera, Cáceres.

Políticos, empresarios y rostros conocidos encuentran en esta parte del norte de Cáceres un entorno discreto, rodeado de naturaleza y patrimonio histórico.

Y quizá esa mezcla sea precisamente el gran secreto de Jarandilla de la Vera. Un destino donde la historia imperial, los paisajes de agua y montaña y el silencio de los bosques siguen intactos siglos después.