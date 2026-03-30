Gafas graduadas con audición integrada: la alternativa discreta a los audífonos para el 10% de españoles con hipoacusia

Multiópticas presenta unas gafas con tecnología auditiva incorporada para quienes comienzan a notar una pérdida leve o moderada de audición.

En España, alrededor del 10% de la población padece hipoacusia, una pérdida progresiva de la audición que suele hacerse más evidente a partir de los 50 años, según la Asociación Nacional de Audioprotesistas de España (ANA).

Sin embargo, menos de la mitad de los adultos que experimentan algún grado de pérdida auditiva se someten a revisiones periódicas y solo el 12% utiliza audífonos.

El estigma asociado a estos dispositivos, junto a la percepción de que no son necesarios si la pérdida aún es leve, retrasa la intervención y afecta progresivamente a la calidad de vida, las relaciones personales e incluso al bienestar emocional.

Además, a medida que envejecemos no solamente perdemos capacidad auditiva, sino también visual. Pero ver y oír bien no son facultades aisladas: el cerebro integra ambas señales de manera simultánea para mantener el equilibrio, la orientación y la autonomía. Así que cuando ambas fallan, el impacto va más allá de lo sensorial.

De hecho, la pérdida combinada de vista y oído duplica el riesgo de fragilidad en la vida adulta, según un reciente estudio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Harvard y la Universidad Johns Hopkins.

Ante este desafío creciente, Centros Auditivos Multiópticas refuerza su apuesta por la salud sensorial con el lanzamiento de una gafa inteligente que integra tecnología auditiva dentro de la propia montura.

Se trata de una solución dos en uno que combina corrección visual y mejora auditiva en un único dispositivo, pensada especialmente para quienes empiezan a notar los primeros signos de hipoacusia leve o moderada y buscan una alternativa discreta, estética y funcional.

“Muchas personas conviven con pérdida auditiva leve sin ser conscientes de ello. Con estas gafas inteligentes queremos normalizar el cuidado auditivo y demostrar que escuchar bien es tan importante como ver bien”, explica Jorge Rodriguez, director de Audiología de MÓ Global Eyewear.

Una solución discreta y estética para romper barreras

Estas nuevas gafas nacen con el objetivo de actuar en esas fases tempranas en las que el usuario aún no se siente identificado con un audífono tradicional. La montura incorpora unos discretos altavoces en las varillas y micrófonos direccionales de alta precisión, apoyados por algoritmos avanzados que pueden mejorar la comprensión del habla hasta un 44%.

La tecnología prioriza las voces situadas frente al usuario y reduce el ruido de fondo mediante un procesamiento inteligente del sonido, facilitando la conversación en reuniones, restaurantes o entornos sociales.

Además, su funcionamiento es muy sencillo. El usuario solamente tiene que elegir la montura -disponible en tres estilos, dos cuadrados y uno redondeado, y varios colores- y personalizar las lentes con su graduación o también utilizarlas sin ella.

Las gafas vienen por defecto con lentes fotocromáticas, que se adaptan automáticamente a los niveles de luz y ofrecen una protección total contra los rayos UVA y UVB.

En el día a día, a través de una app móvil complementaria, es posible ajustar el volumen de los audífonos en tiempo real, seleccionar distintos modos de escucha y gestionar el nivel de ruido ambiental en función de cada situación. Por otro lado, la batería ofrece una autonomía aproximada de entre seis y ocho horas y se recarga mediante una base de carga.

Las nuevas gafas inteligentes están disponibles desde el 23 de febrero en los centros Multiópticas con servicio de audiología: más de 260 en toda España. La marca consolida así su modelo de atención integral, cuidando de la salud auditiva y visual.