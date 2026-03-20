El paseo marítimo más bonito de España: es uno de los más largos de Europa, mide 26 km y tiene un paisaje volcánico

El plan definitivo para esta Semana Santa. Lejos de los destinos masificados de siempre. Prepárate para caminar sobre la frontera exacta donde el fuego de la tierra se funde con el azul del Atlántico.

Existe un rincón en España que ostenta un récord que pocos conocen y que parece sacado de una película de ciencia ficción. Un sendero infinito que permite cruzar casi una isla entera sin perder de vista el mar.

Sintiendo la brisa salada y la energía de los volcanes en cada paso. Es el refugio perfecto para quienes buscan desconexión, naturaleza y ese clima primaveral que sólo nuestro país puede ofrecer.

Un paraíso canario oculto

Con la llegada de las vacaciones de marzo y abril, la búsqueda del destino ideal se intensifica. Queremos sol, pero también experiencias que nos llenen el alma. Este paseo conecta la modernidad con la tradición canaria.

A diferencia de otros paseos marítimos europeos que se ven interrumpidos por el tráfico, aquí el peatón es el verdadero protagonista. Un camino de paredes blancas y maderas verdes o azules en el que se esconden increíbles calas.

La joya de Lanzarote es el paseo marítimo que une Puerto del Carmen con Costa Teguise, pasando por la capital, Arrecife. Este trayecto es considerado por muchos expertos viajeros el más impresionante del mundo debido a su longitud de más de 26 kilómetros y su inigualable entorno volcánico. Es, oficialmente, uno de los paseos peatonales más largos de toda Europa.

Visitar Puerto del Carmen esta Semana Santa es una apuesta segura. El paseo conecta puntos emblemáticos como la Playa Grande, con sus aguas tranquilas y su arena dorada, hasta llegar a la vibrante zona de Matagorda.

El paseo marítimo de Lanzarote.

A medida que avanza el camino, el paisaje cambia. Desde el bullicio de las terrazas y boutiques en la Avenida de las Playas hasta la serenidad casi mística de las zonas donde la lava parece haber sido congelada por el mar hace apenas unos instantes.

Este paseo guarda un secreto para los amantes de las fotos impactantes. A su paso por la zona del aeropuerto, en la Playa de Guacimeta, el camino transcurre literalmente pegado a la valla de la pista de aterrizaje.

Es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes sentir la potencia de los aviones pasando a escasos metros sobre tu cabeza mientras caminas junto al mar. Una experiencia adrenalínica que se ha vuelto viral y que contrasta con la paz del resto del recorrido.

El sello de Manrique

Además de su valor paisajístico, este paseo es un monumento vivo a la visión de César Manrique. El artista lanzaroteño dejó su huella en cada rincón de la isla. Promoviendo un turismo que no destruye, sino que ensalza la naturaleza.

Por ello, a lo largo de los 26 kilómetros de recorrido, no encontrarás grandes vallas publicitarias ni rascacielos que oculten el horizonte. Este lugar refleja una armonía visual que invita a la meditación activa.

Para esta Semana Santa, el plan es sencillo pero imbatible. Calzado cómodo, protección solar y ganas de dejarse llevar por el magnetismo de la isla de los volcanes.

Ya sea para entrenar frente al mar, para una caminata romántica bajo las estrellas o para descubrir la gastronomía local en los restaurantes de Arrecife tras un largo paseo, el litoral de Lanzarote te espera con la promesa de que, una vez que pises su tierra volcánica, siempre querrás volver.