Una joya natural excavada en las rocas: tiene más de 100 km de cuevas subterráneas y una capilla del siglo XVIII

Existe un lugar en España donde la tierra se abre para revelar un mundo que parece de otro planeta. Una red infinita de pasadizos donde el tiempo se detuvo hace miles de años.

Bajo la superficie de un valle aparentemente tranquilo se esconde una catedral de roca que custodia secretos prehistóricos y una capilla que desafía las leyes de la arquitectura tradicional.

Es el refugio de una civilización olvidada y el hogar de criaturas que no verás en ningún otro rincón del mapa. Un laberinto de piedra que invita a perderse para encontrarse con la esencia más pura y salvaje de nuestra propia historia.

Este gigante de piedra no es un simple capricho geológico. Se trata de una estructura orgánica monumental que se extiende a lo largo de seis niveles superpuestos. Con más de 110 kilómetros de galerías exploradas, figura en el prestigioso listado de los complejos kársticos más grandes del mundo.

Pero su valor no reside sólo en los números, sino en la capacidad de este espacio para haber servido de lienzo, hogar y cementerio a los seres humanos desde el Paleolítico hasta nuestros días.

Laberinto de rocas

Caminar por este entorno es sentir el peso de los siglos sobre los hombros. Mientras que en el exterior el paisaje verde domina la vista, en su interior el agua ha actuado como una escultura incansable, moldeando estalagmitas y formas imposibles durante millones de años.

Es, en esencia, una ciudad sumergida en la oscuridad que aguarda a ser descubierta por quienes buscan algo más que una simple excursión de fin de semana.

Las Cuevas de Ojo Guareña, situadas en la Merindad de Sotoscueva (Burgos).

Este lugar es las Cuevas de Ojo Guareña, situadas en la Merindad de Sotoscueva, en la provincia de Burgos. Este monumento natural es, por derecho propio, una de las maravillas más desconocidas y fascinantes de Castilla y León.

Si hay un punto que encarna la magia de este destino es la Ermita de San Bernabé. Lejos de ser una construcción externa, esta iglesia aprovecha la entrada natural de una de las cuevas, fundiendo los muros con la roca viva de la montaña.

Al entrar, la mirada se escapa inevitablemente hacia el techo: una bóveda natural decorada en el siglo XVIII con frescos que narran los milagros del santo. Es, posiblemente, uno de los templos más singulares de Europa, donde el arte barroco parece brotar directamente de la naturaleza.

Durante siglos, esta cueva no fue sólo un lugar de oración. En su interior se encuentra la Sala del Ayuntamiento, donde se celebran las reuniones del concejo de la Merindad. Las decisiones políticas se tomaban entre estalactitas, una forma de democracia subterránea única en nuestra historia.

El interior de las Cuevas de Ojo Guareña, en Sotoscueva de Merindad (Burgos).

Pero Ojo Guareña no es sólo piedra muerta. En sus profundidades late una vida que desafía la lógica. Una de las mayores curiosidades de este complejo es su fauna.

Se han identificado más de 180 especies de invertebrados, de las cuales unas 30 son endémicas. Esto significa que estos diminutos seres, adaptados a la oscuridad absoluta, no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Para los científicos, estas cuevas son un laboratorio evolutivo de valor incalculable.

Para visitar este lugar, lo ideal es reservar con antelación, ya que el acceso a la ermita y a la Cueva de Palomeras está limitado para proteger el frágil microclima del complejo.

Apenas a una hora y media de Burgos capital, el viaje ofrece además rutas de senderismo espectaculares por el exterior, como la que lleva al sumidero del río Guareña, el "ojo" que da nombre a este laberinto.

Explorar Ojo Guareña es recordar que, a veces, los tesoros más grandes no están a la vista de todos, sino enterrados bajo nuestros pies. Esperando a que alguien con la curiosidad suficiente se atreva a descender.