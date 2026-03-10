Ni Santillana del Mar ni Aínsa: el pueblo medieval más bonito de España tiene murallas del siglo XII frente al mar

Donde el tiempo se detiene justo en el punto en el que el azul profundo del Mediterráneo rompe sus olas contra murallas de piedra dorada. No son los tesoros empedrados del interior de Cantabria ni de las cumbres aragonesas, donde Santillana del Mar y Aínsa son los pueblos que se alzan populares.

Esta vez, el viaje lleva a un escenario que parece sacado de un fotograma de cine épico. Un lugar que conserva intacto el espíritu del siglo XII. Donde cada torre sigue vigilando el horizonte en busca de piratas que ya no llegarán.

El encanto de este destino reside en su singularidad. Es el único ejemplo de población medieval fortificada que todavía se conserva en la costa catalana, desafiando la erosión del tiempo y el turismo de masas.

Siete torres de historia

Pasear por las calles de este lugar no es sólo hacer turismo, es sumergirse en una cápsula del tiempo protegida por siete torres circulares.

A medida que se suben sus cuestas serpenteantes, el aroma a pino se mezcla con la brisa marina. Las piedras, desgastadas por siglos de historia, cuentan relatos de batallas, de pescadores y de artistas que encontraron aquí su refugio.

Situado en el horizonte de la Costa Brava, con acantilados imposibles y calas de agua cristalina que guardan el mayor tesoro histórico de este destino.

Tossa de Mar se encuentra en la provincia de Gerona. El municipio alberga la impresionante Vila Vella, un recinto amurallado construido originalmente en el siglo XII para defenderse de los ataques de los piratas berberiscos.

La Vila Vella, en Tossa de Mar (Gerona).

La Vila Vella fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. Y basta con poner un pie en su casco antiguo para entender por qué ha mantenido ese estatus durante casi un siglo.

Este monumento es el corazón palpitante de Tossa. Su silueta inconfundible frente a la Playa Grande lo convierte en una imagen única, donde las murallas parecen nacer directamente de la arena.

El embrujo de Hollywood

Dentro del recinto, el visitante se pierde en un laberinto de calles estrechas y casas de piedra que culminan en el Faro de Tossa, construido en el mismo emplazamiento donde antiguamente se erigía el castillo de los señores de la villa.

Desde allí, las vistas del Mediterráneo son, sencillamente, hipnóticas.

Como curiosidad histórica y cultural que aporta un valor añadido a su herencia medieval, Tossa de Mar fue el escenario de una de las historias de amor y cine más famosas del siglo XX.

En los años 50, la mítica Ava Gardner aterrizó en el pueblo para rodar Pandora y el holandés errante. La actriz quedó tan prendada del lugar que su presencia cambió para siempre la historia de Tossa.

Hoy, una estatua de bronce de la actriz estadounidense sigue custodiando las murallas desde uno de los miradores de la Vila Vella a modo de homenaje.

Además, el pintor Marc Chagall bautizó a Tossa como el "Paraíso Azul" tras quedar cautivado por la luz y el color que sólo este rincón posee.

Un paraíso de piedra

Visitar Tossa de Mar es mucho más que una escapada de sol y playa. Es un recorrido por el arte y la defensa del territorio.

Sus murallas, reformadas en el siglo XIV pero con base románica del siglo XII, no sólo albergan viviendas, sino que también protegen las ruinas de la antigua iglesia gótica de San Vicente.

Además, para los amantes del buen comer, la experiencia culmina con un Cim i Tomba, el plato tradicional de los pescadores locales. Un guiso marinero que sabe a tradición y a mar.

Este destino combina el rigor histórico con la belleza salvaje del litoral. Olvida las rutas convencionales. Tossa de Mar te espera con sus torres intactas y esa combinación de piedra y mar que la convierte en el pueblo medieval más bonito y especial de nuestra geografía.