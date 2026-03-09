La conocen como la Miami española: la calle más larga de España tiene 22 km de playas a ambos lados

Así es conducir por una carretera infinita. Donde, a través de la ventanilla, se ven romper las olas de un mar abierto y un azul profundo. Al otro lado, a apenas unos metros de distancia, el agua se vuelve mansa, cálida y de un azul turquesa casi irreal.

No estás en Ocean Drive. Tampoco recorriendo las islas de Florida. Este escenario de película, que parece sacado directamente del skyline de South Beach, se encuentra en nuestro país.

Es un capricho geológico único en Europa que ha transformado una lengua de tierra en una especie de "ciudad lineal" suspendida entre dos masas de agua, ganándose a pulso el sobrenombre de la "Miami española".

Entre dos mares

Para los amantes de los viajes por carretera y los horizontes infinitos,este destino representa la máxima expresión de la dualidad marina. No es sólo un lugar de vacaciones. Es un fenómeno urbanístico que desafía la lógica.

La tierra es tan estrecha que en algunos puntos puedes sentir la brisa de dos mares distintos al mismo tiempo. Es, en esencia, una larguísima calle que vertebra un ecosistema donde el asfalto es la única frontera entre la calma total y la fuerza del Mediterráneo.

La Manga del Mar Menor, en la Región de Murcia.

Lo que hace que este lugar sea verdaderamente especial es su singular aspecto. Con casi 20 kilómetros de longitud, esta franja de arena y edificios se ha convertido en un icono del turismo nacional.

A lo largo de su extensión, los visitantes pueden elegir cada mañana en qué lugar prefieren bañarse. Dependiendo de si buscan la calidez y poca profundidad de unas aguas saladas o la inmensidad del mar abierto.

Esta es una experiencia que pocos lugares del mundo pueden ofrecer con tal cercanía.

La Manga del Menor, en la Región de Murcia, es un enclave privilegiado que separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo, también conocido este como el Mar Mayor. Esto crea una barrera natural que se extiende desde el Cabo de Palos hasta las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

El faro de Cabo de Palos, en la Región de Murcia.

Es también aquí donde se encuentra la famosa Gran Vía de La Manga, considerada por muchos como la calle más larga de España, una avenida que recorre toda una larga masa de tierra entre playas.

Una de las curiosidades más fascinantes de este lugar es que, hace miles de años, la Manga no existía tal y como ahora se la conoce. No era una lengua de tierra continua, sino una bahía abierta al Mediterráneo.

Un capricho de la naturaleza

Con el paso de los siglos, las corrientes marinas fueron dando forma a este litoral de dunas y vegetación, que terminó por "encerrar" una parte del mar. Creando así la laguna más grande de Europa: el Mar Menor.

Hasta mediados del siglo XX, este lugar era un paraje virgen de dunas salvajes. No fue hasta los años 60 cuando comenzó la transformación urbana que hoy le otorga ese parecido visual con Miami, debido a la proliferación de hoteles y apartamentos de gran altura que dibujan un perfil inconfundible desde la distancia.

Vivir o veranear en La Manga permite disfrutar de un microclima excepcional. Mientras que el Mar Menor destaca por su alta salinidad y sus aguas tranquilas, el lado mediterráneo ofrece playas de arena fina y el oleaje característico del Levante.

Además de su imponente calle principal y sus kilómetros de costa, el entorno ofrece joyas como las "golas". Estas son canales naturales por los que ambos mares intercambian agua, manteniendo vivo el ecosistema.

Por ello, si buscas una escapada que combine el exotismo visual de las costas de Florida con la esencia y la gastronomía del sureste español, la "Miami murciana" es, sin duda, una parada obligatoria en tu próximo viaje por España.