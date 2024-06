Pilar Rocher, la 'alquimista de personas' que crea cuadros a través de las cenizas: "Convierto el dolor en arte"

Pilar Rocher Antunez es una de esas mujeres que no pasan desapercibidas. Siendo técnico en Criminología y Criminalística, agente funerario, auxiliar forense, escritora y empresaria, Rocher tiene muy claro que su gran vocación es prestar ayuda a las personas en proceso de duelo.

"Al final, todos somos un código" explica Rocher cuando habla sobre la muerte y la pérdida de un ser querido. Esta expresión, explica, resta mucho sufrimiento: "Cuando alguien está en shock y le dices esta frase, recapacita. Es una poderosa para calmar la mente de las personas".

Hablar con Pilar Rocher cara a cara transmite algo especial; su tono de voz y su hablar pausado son como un calmante para el alma. Seguramente por eso es tan válida en su profesión, y elegida por tantas personas para ser quien les acompañe en los momentos más difíciles. "Para ayudar a las personas hace falta carácter y sentimiento. Para mí, prestar atención a las personas en duelo es algo vocacional", expresa.

Cuadro realizado por Pilar Rocher con las cenizas de los finados. Cedida

Rocher también participó como voluntaria en el ataque terrorista de las ramblas de Barcelona en 2017, prestando atención a los familiares de las víctimas.

Galardonada como mejor empresaria de 2024 por los Premios de Europa multicultural y merecedora del Premio Mundial Águila de Oro en modalidad empresarial, Pilar Rocher demuestra una vez más su talento y potencial como mujer independiente.

Su faceta como escritora también destaca notablemente en su carrera, y su libro Mi vida ayuda a otras vidas (Gráficas Editores, 2022) ha respaldado a muchas personas en procesos de duelo por la muerte de seres queridos.

Algunas publicaciones de renombre, como la revista Muy Interesante o Revista Negocios, también le han hecho hueco para mostrar su proyecto más significativo, Sleep Art. Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa que ha reconfortado ya a tantas personas?

Pilar Rocher presentando su libro 'Mi vida ayuda a otras vidas'. Cadena Ser

Te describes a ti misma como una 'alquimista de personas'. ¿Qué significa?

Me considero una 'alquimista de personas' porque soy capaz de realizar una inyección de cambio de pensamiento en las mentes. Refiriéndome a los procesos de duelo, siempre intento inculcar a las personas la manera de vivir el proceso de asimilación por la pérdida de un ser querido.

Con mis sesiones, soy capaz de cambiar el pensamiento y la forma de canalizar y atravesar el dolor de la pérdida. Me autoproclamo de esa manera porque transformo a las personas y porque soy capaz de transformar el dolor en arte, realizando obras con las cenizas de los finados en mi proyecto, Sleep Art.

¿En qué consiste este proyecto, y cuál es su objetivo?

Sleep Art permite dejar una huella real y tangible de un periodo llamado 'vida'. Con mis obras, trato de dar continuidad a la muerte ofreciendo una nueva manera de situar las cenizas de los difuntos. Hay mucha gente que duda de dónde hacerlo, y acaban guardándolas en una ánfora o los desechan en el mar o en la montaña. En vez de eso, les ofrezco una alternativa artística en la que plasmo las cenizas en cuadros personalizados. También trabajo con mascotas.

Al ser tan personal y especial, imagino que se tratará de un proyecto muy demandado...

En efecto, a la gente le gusta mi arte. Sleep Art se ha convertido en un proyecto muy aceptado y gusta mucho, incluso a nivel internacional. En España ya existe un porcentaje muy alto de incinerados, lo que permite que mi trabajo se pueda realizar.

Ahora también estoy creando cuadros con arena de colores, inspirados en los océanos; creo que no hay manera más bonita de mantener con nosotros a nuestros seres queridos.

Uno de los cuadros de Pilar Rocher. Cedida

¿Cuándo te diste cuenta de que deseabas ayudar a las personas en duelo?

Es algo completamente vocacional. En mis estudios para agente funerario, lo que más me llamó la atención fue el duelo. Me interesaba mucho ayudar a las personas, porque para eso hace falta tener carácter, y considero que yo lo tengo.

Precisamente por eso mi libro se titula Mi vida ayuda a otras vidas, porque me siento bien realizando esta labor de trabajo. Me hace sentir fuerte y conforme conmigo misma.

Cuéntanos un poco sobre tu libro.

Es un libro de autoayuda que sirve para conocer los aspectos no tan frecuentes de los procesos de duelo. Conocer las diferentes etapas, saber cómo comunicar a los menores una pérdida o cómo ayudar a los familiares de las víctimas son algunos de los aspectos que plasmo en mi publicación, dirigida principalmente a los familiares de las víctimas del Covid-19 para ayudarles a superar las pérdidas.

En 2022 comercializaste tres productos cosméticos revolucionarios: un perfume, una emulsión anti-Covid y un gel reductor natural. ¿En qué te inspiraste?

Me apetecía mucho elaborar un perfume, ya que soy experta en fitoterapia y me gustan mucho las fragancias. Quería sacar a la venta un perfume para que todo aquel que lo comprase oliera como yo quería, con mi esencia.

La emulsión corporal está compuesta por cobre y esencia de abeto. El cobre es un metal muy caluroso, y los virus suelen desaparecer con el calor. Mezclándolo con un potente antiséptico como es la esencia de abeto, conseguimos un eficaz purificante contra infecciones víricas.

También tienes una colección de ropa. ¿Cómo definirías tu estilo y tus inspiraciones a la hora de crear?

Me considero una forofa de la moda, nunca la dejo de lado. Me gusta crear, y si tuviera que escoger un diseñador o una marca de moda, me quedaría con Gucci. Mis prendas hablan sobre el esoterismo y el horóscopo; una colección de chaquetas inspiradas en el tarot de Marsella que sugieren a ese mundo tan profundo y con tanto trasfondo.

Chaqueta de la colección de Pilar Rocher. Instagram

¿De qué proyecto te sientes más orgullosa?

SleepArt es mi mayor creación. Me enorgullece haber logrado tanto reconocimiento gracias a un proyecto que creé con ilusión, además de poder ayudar a las personas con mi arte.

Dejando aparte todos mis proyectos personales me gusta decir que, ante todo, soy madre y mánager de mi talentosa hija, Carla Rocher. Estoy segura de que su canción 'Oye Siri' será el tema del verano (ríe). Ser madre es una labor más, y de la que más orgullosa estoy.

Como empresaria y mujer que se ha atrevido a arriesgarse, ¿qué le dirías a aquellas personas que quieren emprender un proyecto y no se atreven por miedo?

Cada persona es gestor de su vida, y debe escribir los guiones de la misma. Si una persona está dispuesta y cree que tiene algo que ofrecer al mundo, tiene que atreverse. Con esfuerzo, dedicación y disciplina se puede conseguir todo en esta vida.