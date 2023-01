Inspiring Girls: “No se sabe que el ebook lo inventó una gallega ni que Google lo dirige una señora”

Paula Gómez de la Bárcena (1979, Madrid) trabajaba en ese momento para el Ayuntamiento de Madrid, pero quería darle “otro enfoque” a su carrera. Desde el comienzo de esta etapa, que sigue dando sus frutos, ha sido Directora de Proyectos de Inspiring Girls, de 2016 a 2023. Reconoce que desde que su padre le dio a conocer la iniciativa vive “prácticamente para ello”: “Cuando trabajas en algo que te gusta mucho trasladas el proyecto constantemente a tus amigos”.

“¿El mayor logro de mis últimos años?”, se pregunta a sí misma: “Que el proyecto se haya convertido en una red, una comunidad de mujeres para el encuentro, para visibilizar el talento femenino, para ayudar a las nuevas generaciones”. Gómez de la Bárcena es consciente de que todas ellas se dedican a lo que desean y de que “con esfuerzo se consiguen cosas así”.

Hace unos días asistió como oyente a una conferencia de una mujer a la que admira, Bisila Bokoko, y se sorprendió cuando destacó de su currículum su vínculo con el proyecto: “Yo soy del consejo asesor de Inspiring Girls”. No deja de impactarle hasta qué punto muchas mujeres de todo el mundo siguen sumándose a su proyecto.

Mujeres referentes e inspiradoras

La primera rol model de la Directora de Proyectos de Inspiring Girls fue su propia madre, Asunción Ansorena: “Soy hija de la primera mujer embajadora de España, la más joven, nombrada con 39 años… Ella consiguió algo que no lo había conseguido ningún hombre, y su clave fue creer firmemente en sí misma”. Por el trabajo de su madre ha vivido en muchos países, lo cual, admite, “tiene ventajas y desventajas”.

“Conoces otras culturas, se abre tu mente”, reflexiona, al recordar cómo pasó su infancia en Senegal y mucho tiempo de su temprana juventud en Paraguay, dos de los muchos destinos que conoció acompañando a su madre en su carrera como diplomática”. Su madre fue un claro referente para ella y admite que lo que desea es “que todas las niñas tengan uno”.

¿Hasta qué punto es importante contar con mujeres que son modelos a seguir? Gómez de la Bárcena tiene claro que una se construye en base a “lo que los demás te inspiran”, algo que después “haces tuyo, ¿no?”: “Siempre eres tú, pero con la inspiración de lo que te rodea”.

Según explica, la importancia de este hecho va desde frases supuestamente intrascendentes, como que “las niñas no pueden ser tal o cual cosa”, a frases que se emplean deliberadamente para desanimarlas: “Ello puede llevar a una chica a abandonar un sueño por falta de referentes”. Y aclara: “No se trata de imitar a nuestros referentes. Cuando pongo en contacto a una niña con una ingeniera, solo le digo que el sueño de ella fue ese, que lo peleó y que por esa misma razón debe hacer lo mismo con tu sueño, sea cual sea”.

Un scope que va en aumento

“¡Alcanzamos miles de niñas y jóvenes por todo el territorio español!”, destaca, “de todas las provincias”. No hace tanto tiempo Inspiring Girls carecía de voluntarias en algunas provincias, por lo que siempre tenían excusas para viajar, y aunque actualmente se encuentran en todo el país, esas experiencias salieron cantidad de anécdotas.

Una de ellas les llamó mucho la atención: “En una ocasión, una científica fue a dar una charla y una niña nos preguntó si de verdad era esa su profesión, porque llevaba los labios pintados y calzaba tacones. Claro, ella esperaba ver a alguien como Marie Curie, porque es la principal referente para nosotros”. Es decir, que al pensar en una mujer científica “la imaginamos incluso vestida de otra época”, y es más: “Cuando las chicas ven científicas que se muestran sociables, que tienen amigos o visten como les da la gana, son capaces de romper estereotipos y son felices por ello”.

“La generosidad de las mujeres que me he encontrado ha sido increíble”, afirma con cierta melancolía: “Cuando éramos pequeñas echábamos de menos tener acceso a mujeres fuertes y exitosas”. Es el motivo principal por el que Inspiring Girls organiza, además de estas sesiones de encuentros, “programas que duran seis meses o más que versan sobre tecnología, finanzas y liderazgo”, precisamente, materias donde los referentes femeninos todavía tienen mucho terreno por ganar. La Directora de Proyectos de Inspiring Girls considera vital explicar en qué consiste ser “una buena líder, la importancia de la inteligencia emocional, la empatía, el medio ambiente y la relación con otras culturas”.

Mujeres pioneras en todos los sectores

Paula Gómez de la Bárcena ha residido en Senegal, en Suiza y en Paraguay, pudiendo conocer a mujeres de diferentes culturas: “De las mujeres senegalesas y paraguayas con las que conviví aprendí muchísimas cosas que ahora tengo para mí”. Rememora su adolescencia, cuando con 14 años acompañó a su madre a Paraguay, y ésta le dijo: “Vas a estar como poco tres años aquí. Te los puedes pasar llorando o riendo, es decisión tuya”. Admite que se decantó por “cambiar el chip”.

Lo que realmente falta, explica la Directora de Proyectos de Inspiring Girls, es “que nosotras nos lo creamos más porque aún somos demasiado humildes”: “No le damos importancia a nuestros logros, sino que se la quitamos y todo eso va contra nosotras mismas”. Gómez de la Bárcena es consciente de que todas “tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar el papel de la mujer en todos los sectores de la sociedad”. Y recuerda, reivindicativa, a algunas de las referentes desconocidas más notables con preguntas retóricas: “¿Sabías que la inventora del ebook fue una maestra gallega que se llamaba Ángela Ruiz Robles, que registró su invento y estuvo pagando la patente hasta que falleció? ¿Conoces bien la biografía de Margarita Salas?”. Cuenta, como muestra de la necesidad de seguir contando lo que sucede, que una de sus voluntarias, “una piloto”, admitió que “se masculinizaba inconscientemente en sus primeros vuelos”: “Iba con poca autoestima, no se pintaba… Ahora ya ha superado esa fase y se viste y pinta como quiere”.

Según explica, todos, mujeres y hombres, “hemos sido educados en el machismo”: “Una educación que forma parte de nuestra personalidad” y que, afortunadamente, se cuida cada vez más los pasos que se dan para no caer en los mismos errores. En ese sentido destaca cómo los paneles de expertos o los periódicos están “incorporando mayor presencia femenina”. Sin embargo, destaca Gómez de la Bárcena, “los jóvenes siguen sin saber nada, ni siquiera sobre los productos que consumen a diario”: “¿Cómo es eso posible? No saben que empresas punteras en tecnología como Google, Microsoft o Facebook lo dirigen señoras, también Coca-Cola, y los jóvenes no lo saben”. Eso, sentencia con conocimiento de causa, “es debido a una falta de visibilidad tremenda”.

Más de 600 colegios colaboran ahora con la institución que codirige Gómez de la Bárcena en las muchas actividades gratuitas que organiza, con un número creciente de voluntarias que tienen un papel crucial en Inspiring Girls: “Es muy necesario que den charlas no solo teóricas, sino también compartiendo con los alumnos su experiencia de vida, mencionando a aquellas personas que las ayudaron o que les transmitieron confianza, y huyendo de quienes hacían lo contrario”. Lo más importante es poder “hacer autocrítica sin perder impulso”.

Para 2023, pide que Inspiring Girls siga creciendo como una red mundial de apoyo al liderazgo femenino: “No sólo para las niñas sino para también para las propias voluntarias que forman parte”. No por nada la mayoría de ellas repiten, porque aprecian la oportunidad de “hacer memoria sobre todo lo que han conseguido, lo cual les ayuda también en su propia autoestima”. Gómez de la Bárcena tiene claro que, mientras “muchas adolescentes continúen haciendo preguntas pertinentes, curiosas y de una profundidad admirable”, en las que “sueñan llegar mucho más lejos” de lo previsto, “Inspiring Girls seguirá siendo un proyecto necesario” para contribuir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

