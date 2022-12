María Cudeiro, CEO de Croma Pharma: “Los hombres saben construir influencia perfectamente”

La directiva gallega María Cudeiro llega justo a tiempo a esta entrevista bajo el lucernario del renovado Hotel Mandarín. En realidad, se levanta de su silla unos metros más allá, en una mesa en la que se encuentran sentadas otras mujeres del top management español con las que ha organizado una comida: pide un café, se sienta a conversar con magasIN, y comienza resaltando la importancia del networking.

Croma Pharma, su empresa, es una de las multinacionales más importantes del mundo de la cosmética. De origen austríaco, esta empresa se fundó en 1976 cuando un matrimonio de farmacéuticos, Karin y Gerhard Prinz, se enfocaron en avanzar en la creación de productos farmacéuticos innovadores.

De hecho, su éxito comienza con productos médicos, concretamente con la fabricación de ácido hialurónico de alta calidad (“inicialmente, para profesionales de la oftalmología”, explica Cudeiro), el cual se aplica también en tratamientos de medicina estética (“normalmente es por casualidad que se realizan estos descubrimientos”).

[Del retinol a la radiofrecuencia: los tratamientos más eficaces para todo el cuerpo]

También Croma fabrica ácido hialurónico, hilos tensores (“que provienen de las suturas en la cirugía cardíaca, para que te hagas una idea”) y plasma rico en plaquetas, entre otros productos de diferente aplicación.

La ejecutiva María Cudeiro, una farmacéutica gallega especialista en ventas, MBA en ESADE, describe su llegada a esa enorme fábrica en Viena para su entrevista de trabajo. “En el aeropuerto”, recuerda, “un señor me esperaba con un enorme cartel que decía “I’m not your driver, I’m your future boss” [No soy tu conductor, soy tu futuro jefe], imagínate, no pude decir que no”.

Viajaba hasta allí “porque una headhunter me había propuesto para el cargo” y, anteriormente, había trabajado en empresas como Aventis-Sanofi, Bioderma y otras empresas del sector.

Hoy, la directora general de Croma sonríe explicando su éxito: es la artífice de una enorme expansión y de que llegue a España la toxina botulínica nº1 de Corea, de una pureza extraordinaria y con aplicaciones tanto médicas como estéticas. Anuncia además, que están terminando de desarrollar un innovador proyecto con Nieves Álvarez: una mascarilla de extracto de perla.

María Cudeiro.

Explica cómo “cada vez hay más personas interesadas en los métodos mínimamente invasivos” y cómo, según el último informe de la Sociedad Española de Medicina estética, el 75% de las personas interesadas siguen siendo mujeres, y el 25% hombres [“cada vez son más hombres los que se cuidan”], pero que la edad de los tratamientos y operaciones “está disminuyendo”.

Socialmente, se refiere a una tendencia sociológica: la mayor necesidad de cuidados, que “quizá va unida a una vida laboral más larga”, y a dos cosas en las que cree firmemente: “Que es muy difícil cambiar una primera impresión” y que existe una imagen ejecutiva, a la que se refiere como “executive presence”.

Para Cudeiro, “la teoría del atractivo se basa en tres factores: la belleza, que es la armonía, y que sobre todo se trata de matemáticas, pero no sólo, también radica en otros dos factores, en la autoconfianza y la autenticidad”.

Explica cómo, en su opinión, los buenos profesionales de la estética son los que ayudan a sus pacientes, y a menudo dicen que ‘no’ a sus potenciales clientas o clientes.

“El ‘no’ fideliza. La medicina estética tiene la capacidad de hacer tus rasgos más simétricos y de mejorar tu autoestima. Ahora, si te pasas, pierdes la autenticidad. Las caras que vemos peor o más afectadas a nuestro alrededor corresponden a productos antiguos de mala calidad o semipermanentes: para su aplicación, el ácido hialurónico tiene que ser lo más puro posible”.

La clave de la época actual, en su opinión, está en los tratamientos mínimamente invasivos. A caballo entre Suiza y España explica que tiene cinco hijos, y que su modo de coordinar todas las actividades que lleva a cabo (“entre las que está salir a correr y hacer deporte casi todos los días”) requiere fuerza de voluntad.

Hace unos meses, pudo disfrutar de una estancia en la London School of Economics (bajo el programa impulsado por Banco Santander y el auspicio de Ana Botín, a la que se refiere como “un ejemplo de agente de cambio”). Cita a otra mujer que admira, “como explica Marían Rojas, llega más lejos la constancia que la inteligencia. Algo de lo que no se suele hablar, y es importante, es tener la suerte de empezar tu carrera trabajando con alguien que sea muy bueno”.

Señala también a la directiva “Belén Garijo, como un ejemplo de liderazgo femenino”, y confiesa que siente orgullo por haber ayudado a poner las bases de un modelo de negocio b2c que está siendo imitado internacionalmente. Su objetivo para este año es, en sus palabras, “colocar a Croma en el top 3 del sector”.

“Construir la influencia, algo que los hombres saben hacer perfectamente, trabajar el networking, eso es fundamental. Por otro lado, la industria farmacéutica es muy comedida, aún existe en ella mucho miedo y hay que perderlo, a comunicar y a ser más atrevidos, el objetivo es acercarnos a los especialistas, pero también a los consumidores”.

Sigue los temas que te interesan