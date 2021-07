Las dos españolas líderes de empresas de inversión: "Es el mejor momento para ser emprendedora"

Laura González-Estéfani, CEO de The Venture City; y Carmen Martínez, directora de Big Bang Inversores.

El sector de la inversión está dejando de ser eminentemente masculino. Aunque todavía son minoría, cada año hay más mujeres que tienen la última palabra a la hora de destinar fondos a startups y proyectos. Lo mismo ocurre con las que apuestan por emprender y fundar sus propias empresas.

Las españolas Laura González-Estéfani y Carmen Martínez llevan años dentro de este particular sistema de la inversión y la innovación y dan cuenta del cambio que se está produciendo. "Las mujeres tenemos un techo de cristal pero lo estamos rompiendo. Cada vez hay más emprendedoras, inversoras, científicas... Estamos en el camino", explica Martínez.

Por su parte, González-Estéfani se muestra muy positiva y anima a todas las mujeres con ideas a emprender: "Nunca ha sido mejor momento que ahora para ser emprendedora o para montar tu propio fondo. Es muy difícil, pero a la vez hay muchísima gente como nosotras dispuesta a ayudar", asegura.

Líderes de sus respectivas empresas, estas inversoras de éxito cuentan a MagasIN las claves para entrar en el negocio:

Laura González-Estéfani: fundadora y CEO de The Venture City

González-Stéfani trabajó casi una década en Facebook y se encargó de dirigir la red social en España y Latinoamérica.

Estudió Comunicación Audiovisual, pero rápidamente puso el foco en internet, que a finales de los 90 llegó a España y cambió para siempre nuestra forma de vivir. Montó una empresa con unos amigos, pero, después de que explotase la burbuja de la tecnología buscó trabajo en otras empresas del sector: primero Siemens y luego eBay.

Sin embargo, la mayor parte de su carrera la ha pasado en Facebook. Ella fue la encargada de lanzar en 2008 esta red social, que solo en nuestro país cuenta con 22 millones de usuarios, en España. De la mano de Facebook se trasladó con su familia al epicentro mundial de la tecnología, Silicon Valley, como encargada de la dirección de la red social en España y Latinoamérica.

Durante su tiempo en Silicon Valley se dio cuenta de que "no siempre los mejores emprendedores consiguen las mejores oportunidades". En muchos casos, por el simple hecho de no conocer a las personas adecuadas. Con esta idea en la cabeza y con ganas de retomar sus inicios emprendedores, empezó a invertir en compañías como business angel junto a su socia Clara Bullrich. Viendo el éxito de esas primeras inversiones decidieron crear The Venture City en 2017.

"Montamos un vehículo de inversión y comenzamos a invertir a nivel personal. En cuanto vimos que teníamos éxito, que aportábamos valor a los emprendedores y que ellos veían que tenía más éxito salí de Facebook y decidí montar The Venture City", explica. Ella define The Venture City como "una mezcla de ingenieros ingeniosos e ingenieros financieros".

En estos años la empresa no ha hecho más que crecer. Cuentan con un equipo de 35 personas; oficinas en San Francisco, Miami, Madrid y Sao Paulo; 206 founders y 88 compañías invertidas. Además, recientemente se ejecutó su primer "exit", es decir, se vendió por primera vez una de esas compañías en las que han invertido.

Para González-Estéfani la clave a la hora de invertir en un proyecto son las personas. "Para nosotros lo más importante es el fundador, el equipo que crea la compañía. Debe ser un buen equipo, que tenga talento y una visión de compañía ambiciosa. Da igual que sean de Brasil, San Francisco, Boston, Madrid, Asturias o Dubai; tenemos compañías esparcidas por medio mundo".

Mujeres con capital

El caso de González-Stéfani es todavía excepcional. Tal y como explica, cada vez hay más mujeres en el sector de la inversión pero aún son pocas las que tienen poder de decisión. "Hay muchas mujeres en el mundo financiero pero general partners como yo, somos muy pocas. En España desgraciadamente yo solo sé de tres".

La CEO de The Venture City considera importante que ellas puedan invertir porque una mayor presencia femenina puede influir en que haya también más mujeres emprendedoras. "Ese es el gran problema, se han invertido trillones de euros en programas específicos para mujeres emprendedoras y no se ha movido la aguja". Lo explica con conocimiento de causa ya que es consejera de la Unión Europea en un fondo de innovación dotado de 10 millones de euros.

"Lo que hay que hacer es darle el capital a las mujeres que montan fondos porque las mujeres que lo hacen tienen un 50% más de probabilidades de invertir en mujeres emprendedoras. Si logramos eso, conseguiremos aumentar el número de emprendedoras. Esa es la clave: dar dinero a mujeres para que inviertan en mujeres".

Carmen Martínez: directora de Big Bang Inversores

Carmen Martínez trabajó con proyectos internacionales en una organización de Berlín.

Carmen Martínez siempre ha querido innovar y sacar adelante proyectos, sobre todo aquellos que tienen un impacto positivo en la sociedad. Después de estudiar Ciencias Ambientales de fue a Berlín para trabajar en un college (una fundación) dedicado a crear proyectos de sostenibilidad a través del arte. "Ahí trabajaban con proyectos europeos y fue cuando entré en contacto con todo el mundo internacional. Después de tres años me volví a España y busqué seguir con esa línea de innovación".

Entonces llegó al Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) como coordinadora de proyectos europeos de I+D, pero pronto se dio cuenta del fallo de muchas iniciativas científicas en España: "Vi que esos proyectos que llevábamos a cabo, esas patentes, muchas veces no llegaban a mercado. Lo que nos faltaba a los científicos y a los gestores de la innovación era saber cómo funcionaba el mercado, conocer el sector del negocio. Por que si no al final todo se queda en una intención muy bonita".

"Así fue como me salió la oportunidad de trabajar en Big Bang como responsable de proyectos. Era un puesto más relacionado con la innovación pero donde aprendí sobre métricas, modelos de negocio, inversión… Con el tiempo me propusieron para dirigir la organización".

Con una idea del funcionamiento de este ecosistema mucho más clara, dirige Big Bang Inversores, una empresa dedicada principalmente a conectar emprendedores con inversores. "Cuando un emprendedor llega a nuestra página web tiene un formulario en el que puede aplicar. Esto nos permite descartar los proyectos que no son viables o que no entran dentro de nuestros criterios de inversión. Por ejemplo, buscamos proyectos innovadores y con una alta disruptividad o posibilidad de crecimiento, que estén en fase semilla... También damos más puntuación a aquellos que tienen un impacto positivo en la sociedad".

Realmente se trata de una asociación de inversores que pone todas las herramientas necesarias de formación (como el congreso de business angels que celebrarán el 24 y 25 noviembre para profesionales y personas que quieran dar sus primeros pasos en els sector), networwing y coinversión para que esas inversiones sucedan. Porque la colaboración en este negocio es clave para el éxito.

En este sentido, Martínez cree que España todavía tiene que mejorar en muchos aspectos para fomentar el emprendimiento aunque "vamos a pasos agigantados". "Definitivamente hay más cultura del emprendimiento en otros países, pero también más apoyo y más colaboración publico-privada para sacar adelante estos proyectos empresariales. También hay mucha más colaboración empresa-academia", explica. "Las empresas están siempre muy en contacto con el mundo académico, les trasladan sus retos e invierten mucho en innovación abierta".

El techo de cristal

Al igual que González-Estéfani, la directora de Big Bang Inversores es consciente de que todavía hay diferencias entre hombres y mujeres, tanto en el sector del emprendimiento como el de la inversión.

"Hay un techo de cristal que estamos rompiendo, pero es un proceso. Hay muchas iniciativas que están ayudando en este sentido, y creo que poco a poco lo iremos consiguiendo para vivir en un mundo más plural y equitativo", asegura.

Sin embargo, ella no tiene tan claro que el que haya más mujeres a los mandos de las inversiones atraiga a más emprendedoras. "Yo siempre voy a apoyar que el talento femenino se valore, pero arriesgarme a decir que los hombres invierten más en hombres... A ver, hay estudios que hablan de estas cifras y lo corroboran, pero prefiero pensar que es que hay más hombres que emprenden y por eso se invierte más e ellos".

Sea cual sea la respuesta hay algo claro: las cosas están cambiando. "Algunos inversores con los que hablo me dicen que ven emprendedoras super potentes, que les gusta que haya empresas lideradas por mujeres… Siempre hay alguna manzana podrida, pero creo que simplemente estamos en el camino hacia la paridad".