Una empresa de selección en Madrid obliga a las candidatas a quedarse en ropa interior

La empresa especializada en reclutamiento de personal para compañías aéreas Meccti llevó a cabo un proceso de selección para Kuwait Airways, el pasado 5 de noviembre, en el que las aspirantes se vieron obligadas a quedarse en ropa interior, según publica eldiario.es.

Algunas de las mujeres presentes en el proceso de selección han denuncado que durante la primera parte del proceso de selección, que tuvo lugar en el hotel Meliá Barajas de Madrid, tuvieron que soportar todo tipo de comentarios. Bianca, una de las afectadas asegura que en este momento ya se vieron comportamientos extraños: "Echaron a gente que hablaba súper bien inglés, pero que tenían 37 años. También a gente que tenía tatuajes. A los chicos, que solo había tres, se les dijo que no les contratarían porque no contratan hombres a no ser que fueran de Kuwait. A una llegaron a decirle: 'si te pedimos que comas más, ¿comerías más?' Todo lo decían en voz alta, sin reparo alguno”, denuncia.

En la segunda parte del proceso, las seleccionadas fueron llevadas de manera individual a una sala. Esta vez en presencia de una mujer, las jóvenes tuvieron que quedarse en ropa interior para que la reclutadora examinara sus cuerpos. "Me quedé en sujetador, la falda y las medias", ha asegurado a eldiario.es una de las aspirantes. Otras declara que: "Me dijo si podía desabrocharme la parte de arriba de mi camisa. Me tocó el brazo para que me la quitara", dice otra.

Bianca recuerda que "la primera chica que entró salió llorando y nos contó que le habían hecho quitarse casi toda la ropa, salvo la interior. Era su primera entrevista. Las demás salieron contando lo mismo, a mí me costaba creerlo, estaba flipando. Pero no estaban exagerando".

Cuando le tocó acceder a ella a la sala, "me pidió que me subiera el vestido. Me lo subí un poquito, me llegaba hasta justo por debajo de la rodilla, y ella me lo subió hasta las bragas. El vestido tenía una cremallera por la espalda y me pidió que me lo bajara hasta la cintura y me quedara en sujetador. Ella decía que era para ver que no teníamos cicatrices, marcas de nacimiento, tatuajes. Iba dándose la vuelta para mirar exageradamente mi cuerpo".

Otra candidata relata una situación muy parecida: "A una chica que hablaba siete idiomas la descalificó por tener una mini cicatriz en la ceja y le dijo que no le importaba sus siete idiomas, que no cogen a gente con cicatrices. A otra le dijo que no seguía por los lunares de su cara. A otra le dijo que estaba un poco rellenita. A otra que por tener gafas y aparatos, que no le gustaba ni su piel ni su sonrisa...·".

Las jóvenes denuncian que las referencias sobre el peso de las aspirantes eran continuas, así como los cometarios sobre diferentes aspectos físicos. "Me dijo si podía desabrocharme la parte de arriba de mi camisa. Me tocó el brazo para que me la quitara. Me quedé en sujetador con la falda y las medias. Me miró los brazos, me miró por delante y por detrás fijamente. Te sientes un animal de zoo. Iba apuntando en un cuaderno", detalla.

Atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales

Unos hechos que ponen de manifiesto una práctica ilegal en España, por "las características de la propia oferta de trabajo como del mismo proceso de selección". Desde magasIN nos hemos puesto en contacto con la abogada María José Rodríguez Rojas para consultar qué ilegalidades pueden encontrarse en esta oferta de trabajo.

La letrada nos dice que "además de una clara discriminación por sexo en los hechos denunciados, por ser mujeres, atenta contra la intimidad y la dignidad de las personas presentadas al proceso selectivo". Además, se encuentran claras discriminaciones tanto directas como indirectas, nos asegura María José Rodríguez Rojas.

Por ejemplo, el hecho de que a los hombres, según cuenta una de las afectadas, "se les dijo que no les contratarían porque no contratan hombres a no ser que fueran de Kuwait", es una discriminación directa por origen pero puede ser una discriminación indirecta por raza/color o, incluso, por religión.

La Inspección de Trabajo, que tuvo noticias de lo sucedido hace algunas semanas, decidió actuar de oficio y ha abierto una investigación contra la empresa en cuestión, ya que ninguna de las personas involucradas ha presentado una denuncia. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, ha declarado a eldiario.es que esta "es una conducta intolerable que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de esas mujeres. Incurre en una discriminación en el acceso al empleo, recaba datos absolutamente irrelevantes para el proceso de selección".

En referencia a lo declarado por las jóvenes añade que "un proceso no puede discurrir sobre elementos discriminatorios ni sobre datos sensibles, personales. En este caso, además, dieron un paso más con un comportamiento vejatorio". El secretario de Estado de Empleo ha anunciado que la Inspección estudia, además, si los hechos pueden ser constitutivos de delito para remitirlos a la Fiscalía.

Esta compañía publicita sus procesos de selección en su página web y en redes sociales. Es estos momentos ya existe una nueva publicación anunciando que pronto habrá nuevos procesos en nuestro país. "¡Atención a todos los aspirantes a tripulantes de cabina en España! Nos complace anunciar que seleccionaremos nuevos miembros de la tripulación para que se unan a nuestro equipo".

