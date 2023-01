Muere la 'influencer' Elena Huelva de cáncer, pero no "sus ganas que nos han ganado a todos"

Elena Huelva (2002), la joven influencer y escritora que nos ha robado el corazón, ha fallecido este tres de enero en Sevilla, víctima de un cáncer contra el que llevaba luchando tres años.

Sobre las cinco de la tarde del segundo día del año, Huelva subió un mensaje a Instagram que preocupó a todos sus seguidores. Sobre un fondo negro se despidió con un: "Os quiero".

La joven había terminado 2022 llena de esperanza y ganas, pese a que el mes de diciembre fue bastante duro para ella. Reconoció que su enfermedad, el sarcoma de Ewing se había complicado, pero seguía manteniendo la fe. Sin embargo, el primer día de 2023 reconoció que estaba siendo "bastante difícil".

Ahora bien, la historia de Elena Huelva, es una auténtica historia de lucha y superación.

Símbolo de resiliencia

A sus 20 años, la sevillana se había convertido en todo un símbolo de resiliencia y un icono en la lucha contra la enfermedad.

Elena Huelva fue una chica joven, vital y muy positiva, a la que detectaron cáncer. En ese momento, en lugar de venirse abajo, decidió que la vida está para vivirla y empezó a combatir su enfermedad con uñas y dientes para ganar la batalla.

Más de 780.000 personas siguen a Elena Huelva en redes sociales, donde desde entonces comparte detalles sobre su estado de salud y la enfermedad con un carácter positivo bajo hashtags como: #Fuckcancer o #Misganasganan.

Como respuesta siempre recibe infinidad de muestras de cariño de personas anónimas y caras tan conocidas como Sara Carbonero, Manuel Carrasco o Ana Obregón.

También perfiles secretos como La Vecina Rubia acostumbran a mandarle fuerza y cariño. De hecho, cuando Elena Huelva compartió en diciembre que su estado de salud había empeorado, le recordó que sus ganas “nos han ganado a todos”.

‘Mis ganas ganan’

No solo en redes sociales ha compartido su lucha, también en un libro: Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente (Montena, 2022).

“¿Alguna vez has imaginado cómo resuena en tu cabeza la palabra ‘cáncer’? El cáncer tiene algo curioso y es que todos pensamos que es de los demás. Hasta que te llega a ti, y entonces resuena demasiado fuerte, como un pitido lejano, pero incesante, de esos que, una vez empiezan, ya no puedes dejar de oír”.

Así comienza su libro. Huelva cuenta que la primera vez que fue diagnosticada fue en enero de 2019. “Tú sabes que es cáncer, pero el paciente no se da cuenta hasta que el médico no lo pronuncia, desde la primera C hasta la última R”.

Hace unos meses, cuando la entrevistábamos en estas páginas, nos contaba que tras varias recaídas iba a seguir luchando con todas sus fuerzas y que el objetivo del libro era apoyar la investigación del sarcoma de Ewing. “Fue un sueño que pude cumplir, estoy muy feliz. Ha sido una maravilla”.

Nuestra conversación acababa con este mensaje: “Ojalá pronto me cure, pero voy a seguir así de positiva porque no hay que estar negativo nunca. A quien esté pasando por lo mismo que yo le mando fuerza y ánimo, que hay que seguir para adelante”.

El sarcoma de Ewing

Elena Huelva siempre tuvo como objetivo visibilizar su enfermedad y apoyar la investigación. Aún hoy son pocos los que saben qué es el sarcoma de Ewing.

Como ya explicamos en EL ESPAÑOL, se trata de un cáncer poco frecuente que se produce en los huesos o tejido blanco alrededor de estos.

Este, pese a que puede darse a cualquier edad, es más frecuente en niños y adolescentes.

Este sarcoma puede aparecer en cualquier hueso del cuerpo, aunque es más común que aparezca en los huesos largos de las extremidades o pelvis. Con menos frecuencia, estos tumores se localizan en tejidos blandos del tórax y abdomen.

Como en el caso de Elena Huelva, la mayoría de las raídas se producen en los primeros cinco años. Aunque puede detectarse más tarde.

Este mismo sarcoma fue también el causante del fallecimiento de Álex, el hijo de Ana Obregón, quien no ha dejado de apoyar a Elena Huelva.

Hoy, esté donde esté, solo podemos concluir recordando que sus ganas de vivir nos han ganado a todas.

