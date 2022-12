"Yo ya he ganado": el duro mensaje de Elena Huelva, escritora e influencer, a sus seguidores

Elena Huelva (2002) es todo un ejemplo de lucha y resiliencia. La autora de Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente e influencer, que acumula más de medio millón de seguidores en Instagram, ha dejado muy preocupados a sus seguidores.

En enero de 2019, a la joven sevillana le diagnosticaron cáncer. Concretamente, sarcoma de Ewing. Desde entonces, la joven lucha como todo una heroína contra la enfermedad. Hace unas horas, la influencer ha subido a Instagram un vídeo en el que ha dicho desde el hospital que "las cosas no están yendo bien".

Según cuenta la joven, le han encontrado "más enfermedad en la tráquea, es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más". Lo que supone un revés para la mujer que ya se ha convertido en todo un ejemplo de positivismo ante la adversidad.

"Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado", dice en el vídeo.

Y continúa: "Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos, con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre”.

El amor inunda Instagram

La publicación, que acumula más de trescientas mil reproducciones y más de treinta mil comentarios, ha llenado la red social de amor.

La Vecina Rubia le recuerda que sus ganas "nos han ganado a todos". "Elena, se me parte el alma. Como dice Ana Obregón, esta mierda de enfermedad es una pesadilla. Si a mí me preguntas a quién odio, mi respuesta es al cáncer. Eres una luchadora y para mí es un regalo el conocerte en personal. Ánimo campeona", comentó Fiona Ferrer.

Aitana, Paula Echevarría, Manuel Carrasco, Sara Carbonero… son algunos de los profesionales que le han mando mucho amor y le han recordado lo mucho que la quieren. También son miles los anónimos que han querido mandarle mucha fuerza y amor.

Pero si hay un mensaje que destacar es el de Ana Obregón: "MI LUCHADORA. Tus ganas han ganado esta puta mierda de enfermedad, porque no hay otra forma de describirla. Es una guerra brutal de cada segundo, pero es la única guerra en la que no ha ganadores ni vencidos, solamente héroes y heroínas. Y tú eres mi heroína, porque como mi hijo nos dais una lección de vida a todos los que os queremos."

"Estos últimos meses he tenido la inmensa suerte de conocerte, a ti y al ángel de tu hermana Emi, de estar a tu lado y que sepas que no voy a soltarte NUNCA de la mano. CONTINUAMOS. Te quiero muchísimo", concluye la actriz.

Un ejemplo de guerrera

Hace unos meses, tuvimos la suerte de entrevistar a Elena Huelva en MagasIN. Fue por teléfono y, desde luego, se convirtió desde entonces en todo un ejemplo también para nosotras.

Conversamos durante la entrevista sobre la necesidad de reír. Ella me explicó que todos los pacientes la tienen en el hospital. Por eso nunca desaprovechan una oportunidad de irrumpir con un ataque de risa.

“Cuando te ríes te sientes súper bien y cuando estás con un tratamiento eso es súper importante porque es lo único que está en tu mano. Así que intenta dar (si pasas por esto) lo máximo de ti y a las personas que estén alrededor, acompaña y haz que esa persona lo pase lo mejor posible”, dijo.

Desde MagasIN queremos mandarle muchísima fuerza y muchísimo amor porque 'sus ganas ganan'.

