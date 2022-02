Cinco grandes mujeres que reflejaron su experiencia con el cáncer en un libro

El cáncer es una enfermedad que cada vez afecta a más personas en todo el mundo. Pese a la investigación y a que algunos tipos han reducido considerablemente su mortalidad, esa palabra atraviesa como un cuchillo afilado a quien diagnostican. Y no es para menos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2020 diez millones de personas murieron a causa de cáncer en todo el mundo y 19,3 fueron diagnosticadas. Así, el cáncer se convirtió en la segunda causa de muerte, y la OMS alertó de que en las próximas décadas los nuevos casos aumentarían hasta llegar a ser casi un 50% más altos en 2040. Se estima que solo en España se diagnosticarán 280.000 nuevos casos en 2022.

Por eso, en el Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este viernes 04 de febrero, instituciones, pacientes y profesionales sanitarios se unen para informar y concienciar sobre esta enfermedad. En muchos casos, revisiones médicas rutinarias pueden detectar la enfermedad antes de que sea tarde. Asimismo, hábitos saludables pueden disminuir la predisposición a sufrirlo.

De esta enfermedad tampoco se libran multitud figuras conocidas del cine, el periodismo, la investigación, la música... Son muchas las que han hablado públicamente sobre su enfermedad y han compartido su experiencia. Por ejemplo, recientemente Julia Otero fue alabada por sus francas palabras en una entrevista en El Hormiguero, sobre su cáncer de colon. Habló sin tapujos de temas tan importantes como el miedo, la muerte o la importancia del lenguaje que se usa con los enfermos.

Algunas mujeres han optado por plasmar su experiencia y sus reflexiones vitales en libros, con el objetivo de ayudar a otros pacientes a superar los momentos más complicados del tratamiento. MagasIN ha seleccionado algunas de estas obras, que ponen sobre la mesa la realidad de miles de personas en todo el mundo:

1. Sandra Ibarra

En 2012, Sandra Ibarra publicó Las cuentas de la felicidad: hay vida durante el cáncer (Planeta). En esta obra, la autora muestra las ganas de vivir que paradójicamente aparecen cuando se te diagnostica una enfermedad y su deseo de no "hacer un paréntesis" en su vida durante el tratamiento.

Ibarra ha sufrido cáncer en dos ocasiones. En 1995, con solo 20 años, fue diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda. En 2002, cuando parecía que su vida había vuelto a la normalidad, la enfermedad reapareció. En estos años se ha convertido en una referente de la lucha contra el cáncer. Creó la Fundación Sandra Ibarra y ha colaborado en multitud de campañas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Con su labor, intenta transmitir que "al cáncer se le gana si tomamos conciencia". "Siendo conscientes seremos solidarios sin tener que esperar a que nos suceda a nosotros para entender que el cáncer es un problema de todos", asegura.

2. Mariam Suárez

Mariam Suárez, hija del expresidente Adolfo Suárez, se convirtió a principios de los años 2000 en un referente para los enfermos de cáncer. Fue diagnosticada en 1993 de cáncer de mama y contó su historia, desde sus primeras sesiones de quimioterapia, hasta una de sus últimas intervenciones quirúrgicas, en el libro Diagnóstico: cáncer, mi lucha por la vida. Se trata de una obra optimista y que aboga por mantener la esperanza durante la enfermedad.

"Ante el diagnóstico de una enfermedad la calidad de vida es mucho mayor luchando que si lo pasas aterrado debajo de una mesa", aseguró en la presentación de la obra. Por desgracia, en 2004, con 41 años, falleció a causa de una carcinomatosis meníngea. No obstante, su mensaje permanece para todos aquellos que se encuentren en la misma situación.

3. Mabel Lozano y Paka Díaz

La escritora y directora de cine, Mabel Lozano, y la periodista, Paka Díaz, publicaron en 2021 su libro Te invito a un mojito (Catedral), con el objetivo de ayudar a las pacientes dándoles "la información práctica que te daría una amiga". Las dos autoras tuvieron cáncer de mama, un tipo que sufrirán una de cada ocho mujeres en España.

Cada una cuenta su experiencia, a la vez que dan consejos, muestran la red de sororidad que se da entre las mujeres en esos momentos, y denuncian algunos aspectos de la sanidad que deberían mejorar, como la importancia de que haya perspectiva de género en la medicina.

4. Olivia Newton-John

La conocida protagonista de Grease, Olivia Newton-John, fue diagnosticada de cáncer de mama en 1992, y desde entonces ha tenido que afrontar hasta en tres ocasiones esa enfermedad. Debido a su propia experiencia, se convirtió en una firme defensora de la salud y fundó en su ciudadad natal, Melbourne, el Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center.

En 2018, un año después de superar por tercera vez la enfermedad, decidió publicar sus memorias bajo el título Don't stop believing (No dejes de creer). En el libro, escrito junto a Jonathan Cain, habla de su ascenso a la fama y su lucha contra la enfermedad, todo ello de forma sincera y connmovedora. "Estaba tan débil. Tenía un andador, un bastón y muletas, pero ahora estoy caminando", declaró la actriz al periódico The Guardian, en 2020. "No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje, y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión", añadió.

5. Ruth Picardie

Aunque en España no es muy conocida, en Reino Unido Ruth Picardie era una reconocida periodista que trabajó en medios como The Guardian y The Independent. En 1997, a los 33 años, falleció a causa de un cáncer de mama mal diagnositcado, y de forma póstuma se publicó la obra Before I say goodbay (Antes de que diga adiós).

El libro recopila las columnas que Picardie publicó en The Observer mientras estaba en tratamiento y en las que reflexionaba sobre la enfermedad, además de correspondencia personal, cartas que recibía de los lectores y una serie de relatos. Se convierte así en una obra sobre el cáncer completamente diferente y honesta. Tras su muerte, su familia fundó The Lavender Trust, una fundación que se centra en la recaudación de fondos y el apoyo a las mujeres más jóvenes que sufren de cáncer de mama.

