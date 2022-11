Los 10 calendarios de adviento para las amantes de la moda, el maquillaje y las sorpresas

Ya va oliendo a navidad y TikTok cada día nos lo recuerda aún más. Se van acercando las fechas importantes y para que no se nos olviden siempre es clave tener un calendario de adviento a mano.

Pero el clásico calendario de adviento con chocolates ya forma parte del pasado. Ahora, comprar (o que nos regalen un calendario con regalos) tiene que ser una excusa perfecta para renovar los productos de maquillaje que están a punto de terminarse.

Estos calendarios de adviento de maquillaje y belleza contienen todas las mini tallas (y algunos, no tan mini) de tus productos favoritos. Sin duda, cada año existen más marcas que apuestan por completas propuestas de adviento con las que prepararse para Navidad.

Optar por este tipo de calendarios no solo hará que cada día comience con una sorpresa, sino que podrás probar productos que hasta la fecha desconocías y que incluso te generarán la necesidad de pedirlos para reyes.

Estos son los calendarios de advientos que arrasan en TikTok y que a partir de ahora preferirás antes que el de tradicional de los chocolates:

Benefit

Benefit este año presenta Sincerely Yours, Beauty. Un calendario de adviento que ofrece 12 días de maquillaje con todos los iconos de la marca. Una edición limitada con sorpresas en formato viaje y mini.

L'Oréal

Uno de los más esperados del año, ya que es el calendario de adviento que más productos TOP reúne.

En donde destacan productos como su Brow Artist Plump & Set 00 Transparent, Brow Artist Skinny Definer 105 Brunette y su Sombra de Ojos Color Queen Tono 16 Determination.

También contiene su Labial Infalible 24H Tonos 506 Rojo Infalible, Polvos bronceadores Bronze to Paradise, Prebase Infalible Super Grip Primer y Champú Elvive Dream Long.

Lancome

El de Lancôme guarda la sorpresa más especial bajo la Torre Eiffel para desenvolverla el día 24.

Además, contiene otras 23 sorpresas beauty entre las que se encuentran alguno de los productos icónicos de tratamiento, perfume y maquillaje.

Yves Rocher

Bajo el lema Christmas Moonlight, la colección de Navidad se sumerge en un jardín mágico nocturno con la luna como protagonista.

Su calendario de adviento contiene 24 sorpresas, con 8 productos en tamaño estándar y 16 novedades de este año, entre las que no pueden faltar las novedades de la edición limitada navideña, donde destacan productos para el cuidado facial, mascarillas y perfumes.

w7

Beauty Blast es el calendario de adviento que lanza la marca W7 con 24 días de sorpresas cosméticas para descubrir detrás de cada puerta, productos esenciales de maquillaje en una variedad de tamaños.

Algunos de los productos de maquillaje más vendidos de W7 se esconden en cada casilla así como accesorios y productos para los ojos, los labios, el rostro y el cabello.

MERCADONA

La marca de supermercados ha sacado en su gama de productos de belleza el calendario de adviento Grindelwald Town Deliplus que contiene productos de maquillaje y son perfectos para los looks de navidad.

En este caso se trata de 24 ventanas con dibujos navideños que tendremos que ir abriendo cada día, la versión más clásica de los calendarios de adviento pero con productos de la marca Deliplus asequibles para todos los bolsillos.

REVOLUTION

Uno de los más solicitados este año y que en gran parte de tiendas se encuentra agotado. El calendario de adviento You Are The Revolution de Revolution contiene 25 sorpresas de productos y accesorios nuevos y exclusivos para cada día previo a Navidad.

El calendario de adviento es ideal para las amantes del mundo beauty, ya que contiene barras de labios, brillos de labios, productos para rostro y brochas de maquillaje.

Entre sus productos cruelty free y veganos destacan su iluminador, barras de labios y lápiz para ojos y cejas.

H&M

H&M ha lanzado este calendario de adviento de edición limitada repleto de productos para el baño y el cuidado del cuerpo.

Contiene dos espumas de baño, siete bombas de baño, tres jabones, un gel de ducha, una loción corporal, una cinta para el pelo, una lima para las uñas, una esponja, un bálsamo labial, dos botes de confeti de baño, dos botes con sales de baño, una alfombrilla limpiadora y un exfoliante corporal.

KIKO

A Holiday Fable, es la nueva colección para estas navidades de Kiko Milano. El calendario, compuesto por 24 productos de maquillaje y cuidado de la piel en formato normal o mini y accesorios imprescindibles, es ideal para comenzar la

cuenta atrás para Navidad con estilo y con los mejores make ups.

La colección incluye una gran gama de los productos icónicos de la marca en un packaging con colores en tonos rojo, burdeos y oro.

MACCOSMETICS

Mac también se une a las sorpresas y lanza 24 productos en este calendario. 16 de ellos vienen en tamaña original en donde destacan su set de productos para cejas, sus icónicos labiales y sus deslumbrantes sombras de ojos.

