Atención a los conductores: qué significa una botella de agua en el techo de un coche aparcado

¿Alguna vez has visto una botella de agua encima de un coche y has pensado que al dueño se le ha olvidado? Te sorprenderá saber que en muchas ocasiones no se trata de un olvido, sino de un código, sobre todo, en determinados países como Argentina, si bien es cierto que también lo podrías encontrar en España.

En consecuencia, una botella de agua encima del techo de un coche aparcado puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y la región. Entre los principales significados se encuentra la venta del coche.

Sin embargo, ¿cómo surgió la idea de poner una botella de agua encima del techo de un coche para transmitir determinados mensajes?

El significado de colocar una botella sobre el techo de un coche

En primer lugar, en algunos lugares, se ha reportado que los ladrones utilizan botellas de agua sobre los coches como una señal para identificar vehículos que pueden ser objetivos fáciles. La idea es que, si el dueño del coche no se da cuenta de la botella o no la quita, puede indicar que el coche ha estado estacionado por un tiempo y es menos probable que alguien esté cerca para vigilarlo.

También podría ser un juego de niños o una vez broma. A veces, los niños o adolescentes pueden poner botellas de agua en los coches como una broma o un juego.

Sin embargo, el significado principal es un marcador para ventas o alquileres. En algunas zonas, especialmente en ciertos países, una botella de agua puede ser utilizada como una señal informal de que el coche está a la venta o en alquiler. Esto es menos común y más específico de ciertas culturas o regiones.

Concretamente, en Argentina, poner una botella de agua encima del techo de un coche para indicar que está en venta es una práctica común que ha surgido de manera informal y se ha convertido en una señal reconocida en ciertas áreas.

Esta práctica tiene que ver con que una botella de agua es un objeto fácilmente visible y distinguible. Al colocarla en el techo de un coche, es probable que llame la atención de los transeúntes y otros conductores, incluso desde lejos. Es una señal clara y sencilla que no requiere ningún tipo de material adicional ni preparación.

A diferencia de otras formas de publicidad o señalización (como poner un cartel en la ventanilla), una botella de agua es un recurso accesible y barato. Cualquiera puede conseguir una botella vacía y usarla para este propósito sin gastar dinero adicional.

Además, poner una botella en el techo del coche no daña el vehículo ni obstruye la visibilidad del conductor, lo cual es más seguro que poner carteles grandes o adhesivos en las ventanas.

Con el tiempo, esta práctica ha sido adoptada y entendida por muchas personas en Argentina, convirtiéndose en una especie de "código" no oficial pero reconocido dentro de la comunidad. Los compradores potenciales saben que un coche con una botella en el techo está en venta, facilitando el proceso de compra y venta de vehículos.

En resumen, esta costumbre argentina combina simplicidad, costo reducido, visibilidad y seguridad, haciéndola una opción práctica para indicar que un coche está en venta.

Sin embargo, si encuentras una botella de agua en el techo de tu coche en España, es una buena idea quitarla y estar atento a tu entorno para asegurarte de que no sea parte de una actividad sospechosa.