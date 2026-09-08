Ainoa, camionera en España: "No hay horarios, un día arrancas a las dos de la mañana y otro a las 10 de la noche"

La Confederación Española de transporte de mercancías alerta de la terrible situación que atraviesan quienes van en las cabinas, afirmando que en nuestro país se necesitan 30.000 camioneros actualmente, y que en 2028 podría llegar a multiplicarse por cuatro.

De hecho, la edad media de estos trabajadores roza los 55 años, mientras que tan solo el 3% tiene menos de 25 años, así lo afirman desde Telemadrid.

Esta escasez alarmante no es ninguna casualidad. Ainoa, una joven valenciana de treinta años que lleva tres años al volante, confirma que esta profesión ya no resulta tan atractiva, y que el mito de ganar dinero está totalmente desfasado. "Olvídate, no vas a ganar nada", afirma desde el podcast Rutas de Éxito.

Camiones en una ruta por carretera. Istock

Para ella, la realidad económica del sector deja mucho que desear en comparación con el nivel de sacrificio requerido. "A día de hoy están cobrando unos 2.000 euros en nacional y ver a gente que ni si quiera llega a esa cifra me parece vergonzoso", explica.

Para ejemplarizarlo lo compara con su padre, también camionero, quien hace 20 años ya cobraba 1.000 euros, cuando el coste de la vida era mucho más barato.

Más allá del factor económico destaca las duras condiciones que desgastan la salud de quienes las sufren a diario, especialmente, Ainoa, padece de colon irritable por lo que la alimentación en carretera se le hace extremadamente complicada.

"No hay horarios, un día arrancas a las dos de la mañana y otro a las 10 de la noche, el cuerpo tiene que dormir cuando puede, incluso a medio día en Sevilla a más de 40 grados", describe la conductora.

A las largas jornadas de 15 horas de disponibilidad se suma un gran desgaste psicológico, a consecuencia de las largas horas de soledad, "es algo que no te enseñan a manejar", recalca.

Otro factor clave que no muchos conductores piensan cuando ven un camión es la responsabilidad que soporta quien lo lleva, por ello, la conductora hace referencia a la importancia de llegar y olvidar las prisas por el camino, "Me da igual que me metan presión, si quieren que llegue antes que contraten un helicóptero", aclara.

Para la joven transportista recortarle unos pocos minutos al cronómetro no justifica arriesgar la vida, recordando una verdad tan sencilla como fundamental para cualquiera que recorra las carreteras, aunque no esté trabajando.

Ninguna entrega ni cargamento urgente es tan importante como llegar, la carretera exige calma, ya que ninguna prisa ajena vale el riesgo de no volver a ver a quienes nos esperan en casa.