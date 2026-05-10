España marca las normas: los nacidos entre 1956 y 1961 deberán renovar su carnet de conducir cada 5 años

Las normativas en carretera afectan a todos los conductores independientemente de su edad, sin embargo, sí que existen algunos límites dependiendo del año en el que se haya nacido.

El Reglamento General de Circulación establece los 65 años como un punto de inflexión en cuanto a los plazos de vigencia en la conducción.

Teniendo en cuenta que estamos en 2026, todos aquellos que hayan nacido entre 1956 y 1961 tienen actualmente entre 65 y 70 años, por lo que sus plazos de renovación sufren una modificación. Antes de los 65 años, los permisos de las clases AM, A1, A2, A y B, es decir, aquellos que utilicen motocicletas y turismos, deberán actualizarlos por regla general cada 10 años.

Mujer mayor conduciendo un automóvil. Istock

Mientras que a partir de dicha edad la vigencia se reduce a cinco años, en cuanto a aquellos que cuenten con permisos profesionales como camiones o autobuses el plazo se reduce a 3 años.

Esta medida no busca una discriminación, sino garantizar la seguridad. El paso de los años puede producir que las capacidades físicas, visuales, auditivas o algunos reflejos se vayan deteriorando.

De este modo la Dirección General de Tráfico (DGT) se asegura de que aquellos conductores con más edad pasen revisiones más a menudo, realizando un test psicotécnico.

En ningún caso los afectados tendrán que volver a examinarse con pruebas teóricas o prácticas, pero sí que es preciso realizar el reconocimiento médico en un centro autorizado para ello.

A pesar de tener que estar más pendiente de estos tiempos, se obtendrán beneficios. A partir de los 70 años el trámite de esta renovación pasa a ser gratuito.

Por lo que los conductores estarán exentos de abonar las tasas de tráfico, lo único que deberán pagar será el coste del reconocimiento en el centro psicotécnico.

Además de vigilar a los conductores mayores, el reglamento exige al resto de usuarios la protección extrema hacia los ancianos, obligando a los demás a adoptar precauciones especiales de seguridad al aproximarse a ellos.

Y aunque la normativa fija la renovación cada cinco años, si se detecta alguna enfermedad, deficiencia o se toma una medicación que es susceptible de agravarse, como pueden ser cataratas, diabetes o problemas cardíacos, el facultativo tiene la potestad de reducir los tiempos a tres, dos o incluso un año con lo que llevar un control mucho más exhaustivo.

Es importante recalcar que no se necesita esperar a que el carnet caduque para beneficiarse de la gratuidad a los 70 años, la ley permite iniciar este trámite hasta tres meses antes de la fecha prevista.